Lilian Livneh expone en “Cabernet”

10 julio, 2023

La obra de esta artista israelí de fama internacional se puede ver en “Cabernet” uno de los locales “Gourmet” más prestigiosos y pintorescos del “Soho” de Buenos Aires. Buen arte y excelente menú.

Por Chiquita Levov texto y fotos

Liliana Livneh es una importante pintora con más de treinta años exponiendo sus grandiosas obras en muestras colectivas e individuales, tanto en Israel como en muchos países extranjeros. Ha sido premiada en varias ocasiones y su obra ha recibido grandes elogios en todo el mundo. Livneh nació y se formó en Buenos Aires, en la Escuela de Bellas Artes, completó estudios en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Tel Aviv y en la “Ecóle de Beaux Arts” de París. Los temas que la ocupan son varios, ùltimamente se dedica a crear trabajos con palabras que ella elige e introduce en la obra, una selección de poemas de Borges, Cortázar y otros. La poesía es uno de los temas que le interesan y la literatura siendo gran lectora.

La artista nos dice: “En estos días estoy preparando material para exponer en Italia y Estados Unidos, trabajos a los que agrego lo espiritual de la naturaleza. Con materiales que me hacen tocar la naturaleza en la forma de hacer el papel o en la mezcla de los materiales. Siempre me interesó la conjunción cuerpo y alma que son parte de la naturaleza y otra forma de conectarme conmigo misma”. Otro de sus temas favoritos ha sido desde el comienzo de su carrera la figura de las cariátides, sobre las que nos dice: “Es una especie de nueva mitología, especialmente en el caso de las mujeres cariátides (la columna con forma de mujer de la vieja Grecia) tratando de cargar el gran peso con su fragilidad. Es la mujer que por su misma esencia se inviste con su función primordial de apoyo de la estructura social-familiar».

Obra de Kirchuk.

Las “Cariátides” se pueden ver en el local “Cabernet”. Visitamos este local culinario tan relacionado con el arte y conversamos con su dueño, Mario Kirchuk. Es un restaurante muy prestigioso el primer ¨Gourmet” de Buenos Aires, con un menú especial de los mejores vinos argentinos, carne y platos de autor que el dueño llama “típica comida porteña”. Además, es una atracción turística porque se halla en una calle pintoresca y muy bohemia de la capital, marcada por dos importantes representantes de la literatura argentina con fama mundial. Borges que da nombre a la calle y el escritor estudiaba en una escuela de este barrio. Cortázar, se paseaba por la placita que ahora lleva su nombre y está cerca de “Cabernet”.

Mario Kirchuk es un notable arquitecto y artista que llego al tema culinario, “aunque nunca hubiera imaginado que entraría en ese mundo”, porque en la crisis del 2001 el país se paró y con él la arquitectura, y en ese momento buscaba una solución. No dice: “Yo vivía en este barrio tan particular, había viajado por el mundo y había hecho como arquitecto restaurantes. Vimos que esta casona se alquilaba y como me gustaba el tema del vino, me acerqué a gente que entiende de gastronomía, nos conectamos a un chef y levantamos el proyecto. Hicimos una remodelación pesada y conservamos el espíritu autentico usando los materiales que estaban en la casa.

“Poco a poco me fui metiendo en el mundo de la gastronomía y nos fue bien. Ahora el local es un clásico de Buenos Aires. Abierto todos los días y los viernes hay música en vivo. El menú es muy amplio: la parrilla a leña con todos los típicos cortes de carne argentina, pastas caseras hechas a mano, el “Sorrentino” una pasta de dátiles y platos con frutos de mar, que es parte de la cultura argentina porque tenemos mucha costa marítima”. Y por supuesto el mejor vino argentino.

http://cabernet-restaurant.com/