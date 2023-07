Laboratorios Hikari: Alta Tecnologia en cosméticos desde Jerusalén

4 julio, 2023

La compañía israelí de cosméticos “Hikari” del Dr. Zaira y Or Fooks, registró la patente de un ingrediente antienvejecimiento único, “NAD Booster”, que prolonga la vida de las células de la piel.

Por Chiquita Levov

“Hikari Laboratories” es una empresa de cosméticos israelí, líder en el campo de la investigación y el desarrollo de productos médicos estéticos y productos cosméticos profesionales. Los científicos de la compañía, junto con un equipo de 3 científicos galardonados de la Universidad Hebrea, trabajaron arduamente en desarrollos que dieron como resultado una patente única en el campo del antienvejecimiento. La empresa es propiedad de sus fundadores Or Fox y el Dr. Assaf Zaira. Or es una experta en el campo de la cosmética, con más de 35 años de experiencia en cosmética profesional y gestión comercial para grandes empresas y el Dr. Assaf estudió en el Instituto Weizmann.

Más datos: hikari.co.il

Los productos innovadores de Hikari son un verdadero avance israelí y llevan el mundo local de la cosmética a la próxima generación de “antiaging”. Or y Assaf nos dicen que “no es solo un tratamiento de síntomas como las arrugas, la laxitud de la piel o la pigmentación, sino un tratamiento real del envejecimiento en sí mismo”, razón por la cual la empresa es pionera a escala mundial. Tras 15 años logra poner a disposición de sus clientes unos 125 preparados eficaces y avanzados del mundo de la cosmética. Una firma reconocida en el mercado profesional como la empresa líder en el campo de los tratamientos de mesoterapia con agujas diminutas, fue la primera en desarrollar estos tratamientos en Israel.

El desarrollo científico liderado por los científicos de la empresa y los de la Facultad de Química Orgánica, resulta de su confianza en las moléculas de refuerzo de “NAD” y sus propiedades para la salud, así como capacidades comprobadas para prolongar la vida en varias especies animales. Estas moléculas eran conocidas en el área de los suplementos nutricionales, y ellos pudieron invertirlas en los cosméticos logrando mejorar las funciones de la piel.

Or Fooks nos cuenta sobre la innovación: “Uno de los problemas conocidos siempre ha sido cómo penetrar a través de la piel. Assaf y yo viajamos mucho por todo el mundo para buscar una nueva línea, principalmente en conferencias médicas internacionales sobre la piel. En una de estas vimos una presentación de la “NAD” y me di cuenta de que iba a ser lo siguiente y aun no había llegado a Israel».

Agrega: “Creemos en la ciencia que le da al mundo una pista sobre lo que funciona y lo que no. Juntos encontramos y desarrollamos un nuevo enfoque para el antienvejecimiento, un reinicio para todas las células desde el interior, con una sustancia más activa en forma de cápsula, que trabaja desde el interior, a través del folículo piloso entra la sustancia. Hoy en día hay 180 estudios en el mundo sobre el NAD y su influencia y nosotros, junto a los premios Nobel , fuimos capaces de producirlo en Israel”.

A finales de 2022, varios de los productos de la empresa ganaron premios en un concurso internacional en Londres. La empresa exporta a muchos países europeos como Gran Bretaña, Italia, España, Rusia, Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Tayikistán, la Autoridad Palestina, así como a países lejanos como China, Vietnam y Puerto Rico. La producción se lleva a cabo bajo estrictas condiciones, que garantizan la calidad y la responsabilidad con el medio ambiente en la innovadora fábrica y laboratorio de Hikari en Beer Sheva.