Lauren Bacall, la flor más bella

26 octubre, 2022

Fue una actriz estadounidense de ascendencia judía rumana.

Fuente: Grupo de Facebook Personalidades judías de todos los tiempos. Compilado por Raúl Voskoboinik.

Fue nombrada como una de las estrellas femeninas más grandes del cine clásico de Hollywood por el American Film Institute y recibió un Premio Honorario de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en 2009 en reconocimiento a su contribución a la Edad de Oro de las películas.

Inicialmente fue conocida por su presencia seductora y sensual y su distintiva voz ronca. Bacall fue una de las últimas supervivientes de las grandes estrellas de la Edad de oro del cine de Hollywood. Participó en unas 40 películas. Sus interpretaciones la hicieron acreedora de múltiples premios, entre ellos un premio del Sindicato de Actores, un Globo de Oro y dos Tony. Por su trayectoria profesional recibió el Óscar honorífico, como también el premio Cecil B. DeMille, el César Honorífico y el Premio Donosti. Es uno de los grandes mitos femeninos de la historia del cine, el American Film Institute la considera entre las 20 estrellas femeninas más grandes de todos los tiempos.

Lauren Bacall (derecha) y Humphrey Bogart (izquierda) entrevistados por Jack Brown. – Foto: Wikipedia – Dominio Público

Nace fruto del matrimonio formado por dos emigrantes judíos afincados en el Bronx: William Perske (nacido en 1889 como Wulf Perski en Polonia; fallecido en Estados Unidos en 1982) y Natalie Weinstein-Bacal (nacida en 1901 en Rumanía como Natalia Weinstein; fallecida en Estados Unidos en 1972). Su madre se cambió el apellido primero por Weinstein-Bacal y luego por Bacall. Lauren utilizaría el segundo apellido materno. Era prima hermana de Shimon Peres, el 9.º presidente de Israel, ya que el padre de ella y el padre de Shimon Peres eran hermanos.

Hizo su debut actoral en Broadway en 1942 a la edad de 17 años. Como modelo adolescente, Bacall apareció en la portada de Harper’s Bazaar y en revistas como Vogue trabajando para la agencia de modelos Walter Thornton

Su debut cinematográfico fue a la edad de 19 años como la protagonista principal, junto a su futuro esposo Humphrey Bogart, en “Tener y no tener” (1944). Continuó en el género del cine negro y protagonizó comedias románticas como “How to Marry a Millionaire” (1953) con Marilyn Monroe y Betty Grable y “Designing Woman” (1957) con Gregorio Peck. Interpretó a la protagonista femenina en “Write on the Wind” (1956). Actuó junto a Paul Newman en la película de misterio “Harper” de 1966. Coprotagonizó con John Wayne su última película “The Shootist” (1976) por pedido personal de Wayne. También trabajó en Broadway en musicales, ganando premios Tony por “Aplausos” (1970) y “Mujer del año” (1981). Por su actuación en “El espejo tiene dos caras” (1996) ganó un Globo de Oro, un BAFTA y un premio SAG, y fue nominada a un Premio de la Academia.

Durante la etapa final de su carrera, obtuvo un nuevo éxito entre un público más joven con importantes papeles secundarios en las películas “Misery” (1990), “Dogville” (2003) y los doblajes en inglés de las películas animadas “Howl’s Moving Castle” (2004) y “Ernest & Celestine” (2012).

Con apenas 20 años, Lauren Bacall se casó con Humphrey Bogart, ya divorciado y de 45 años, en 1945, y siguió a su lado hasta la muerte del actor en 1957 a causa de un cáncer. La relación comenzó entre bambalinas, estableciéndose una gran afinidad entre ambos actores y 18 meses después ya eran esposos. De la unión con Bogart nacieron dos hijos: el productor de noticias Stephen Bogart y Leslie Bogart.

Lauren Bacall dejó escritas dos autobiografías, “Lauren Bacall By Myself” (1978) y “Now” (1994). Toda su vida siguió siendo considerada como un mito del cine clásico y con 88 años participó en filmes, siendo el último “The Walker”, el cual fue presentado en el Festival de Cine de Berlín.

La mañana del 12 de agosto de 2014 a los 89 años, fallece en su casa como consecuencia de un derrame cerebral.

DP

Photo of Lauren Bacall, 1945 for Swedish press DP