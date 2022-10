Sophie Tucker, “La primera dama del espectáculo de Norteamérica”, popularizó la canción “My Iddishe Momme”

26 octubre, 2022

Comediante, cantante, reina del vodevil, creadora del stand up, una carrera excepcional.

Fuente: Grupo de Facebook Personalidades judías de todos los tiempos. Compilado por Raúl Voskoboinik.

Fue una cantante, comediante, actriz y personalidad de radio estadounidense. Conocida por su poderosa entrega de canciones cómicas y atrevidas, fue una de las artistas más populares de los EE.UU. durante la primera mitad del siglo XX. Era conocida por el apodo de “La última de las mamás al rojo vivo”. Nació como Sofiya “Sonya” Kalish en 1886 en una familia judía en Tulchyn, Imperio Ruso, ahora Vinnytsia Oblast, Ucrania y su familia se mudó a Boston.

En 1907, Tucker hizo su primera aparición en el teatro, cantando en una noche de aficionados en un establecimiento de vodevil. Al principio de su carrera,

los productores teatrales pensaron que como era fea y gorda debería actuar como negra. Tucker apareció con la cara pintada de negro como una cantante juglar, pero no le gustaba este trabajo y saboteaba el acto al revelar que era blanca al final del espectáculo, primero quitándose un guante para revelar su mano blanca, luego tirando quitándose la peluca y dejando al descubierto su cabello rubio. Los productores pensaron en despedirla, pero fue tanto el éxito de su actuación, la risa que generaba y el aplauso de pie generalizado de la audiencia que no sólo tuvieron que dejarla sino darle más protagonismo en la obra.

Tucker también comenzó a integrar el humor de “niña gorda”, que se convirtió en un hilo común en sus actos. Sus canciones incluían “No quiero adelgazar” y “Nadie ama a una chica gorda, pero oh, cómo puede amar una chica gorda”.

En 1909, Tucker actuó con Ziegfeld Follies. Aunque fue un éxito, las otras estrellas femeninas se negaron a compartir el centro de atención con ella y la compañía se vio obligada a dejarla ir.

Luego Tucker lanzó la exitosa canción “Some of These Days” escrita por Shelton Brooks . El título de la canción se utilizó como título de la biografía de Tucker de 1945.

En 1921, Tucker contrató al pianista y compositor Ted Shapiro como su acompañante y director musical, cargo que mantendría a lo largo de su carrera. Además de escribir una serie de canciones para ella, Shapiro se convirtió en parte de su actuación tocando el piano en el escenario mientras ella cantaba e intercambiaba bromas picarescas con él y con el público. Es por ello que muchos la consideran la creadora del tradicional estilo de comedia norteamericana “stand up”.

Tucker siguió siendo una cantante popular durante la década de 1920 y se convirtió en una de las primeras intérpretes en presentar el jazz al público blanco de vodevil.

En 1925, Jack Yellen escribió “My Yiddishe Momme”, una canción que se identificó fuertemente con ella y se interpretó en ciudades que tenían una importante audiencia judía. Tucker dijo: “Aunque me encantaba la canción y era un éxito sensacional cada vez que la cantaba, siempre tuve cuidado de usarla solo cuando sabía que la mayoría del público entendería idish. Aunque el público no judío también se conmovía con ‘My Yiddishe Momme’”.

La canción fue prohibida en la Alemania nazi. Al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, los soldados estadounidenses que se apoderaron de Berlín hicieron sonar la canción en un gramófono después de llegar a la Puerta de Brandemburgo.

En la década de 1920, el éxito de Tucker se había extendido a Europa y comenzó una gira por Inglaterra. Su exitosa canción “Some of These Days”, respaldada por Ted Lewis y su banda, se mantuvo en la posición número 1 de las listas durante cinco semanas a partir del 23 de noviembre de 1926. Vendió más de un millón de copias y la RIAA le otorgó un disco de oro.

En 1929, hizo su primera aparición cinematográfica en Honky Tonk. Durante la década de 1930, Tucker incorporó a su espectáculo elementos de nostalgia por los primeros años del siglo XX. Fue catalogada como “La última de las Red Hot Mamas”, ya que su abundante apetito sexual era un tema frecuente de sus canciones, inusual para las artistas femeninas de la época.

En 1938, para defender los derechos de los artistas, funda la Federación Estadounidense de Actores, uno de los primeros sindicatos de actores y fue elegida presidente. Originalmente formado para artistas de vodevil y circo, el sindicato se expandió para incluir a artistas de clubes nocturnos y fue autorizado como una rama de Associated Actors and Artistes. El American Guild of Variety Artists permanece activo hasta el día de hoy.

En 1938-1939, tuvo su propio programa de radio, The Roi Tan Program with Sophie Tucker, transmitido por CBS los lunes, miércoles y viernes.

Hizo numerosas apariciones como invitada en programas como The Andrews Sisters y The Radio Hall of Fame. En la década de 1950 y principios de la de 1960, Tucker, “La primera dama del mundo del espectáculo”, hizo frecuentes apariciones televisivas en muchos programas de entrevistas y variedades populares de la época, como The Ed Sullivan Show y The Tonight Show.

Siguió siendo popular en el extranjero, actuando para multitudes fanáticas en los music halls de Londres a los que asistía el rey Jorge V.

El 13 de abril de 1963, se estrenó un musical de Broadway titulado “Sophie”, basado en su vida temprana con Libi Staiger como protagonista.

Tucker continuó actuando por el resto de su vida.

En 1962, actuó en el Royal Variety Performance, que fue transmitido por la BBC. Apareció en el programa de Ed Sullivan el 3 de octubre de 1965. Para la transmisión en color, su última aparición en televisión, interpretó “Give My Regards to Broadway”, “Louise” y su canción característica, “Some of These Days”.

Continuó trabajando hasta su muerte, tocando en el Latin Quarter solo unas semanas antes. Tucker murió en 1966, a los 80 años.

Tucker es mencionada en la letra de la canción “Roxie” del musical Chicago.

Una comedia de música popular, Sophie Tucker: The Last of the Red Hot Mamas, desarrollada por Florida Studio Theatre (FST) celebra el comportamiento, las canciones y la personalidad atrevidas y obscenas de Tucker. La obra fue presentada en todo el país.

William Gazecki produjo el documental de 2014 The Outrageous Sophie Tucker.

Durante la aparición de The Beatles en el Royal Variety Performance el 4 de noviembre de 1963, Paul McCartney presentó la canción “Till There Was You” como si hubiera sido grabada “por nuestro grupo estadounidense favorito, el de Sophie Tucker”.