Las tiendas de Har Dov como oportunidad estratégica

Israel debe utilizar todos los medios posibles para retirar las tiendas de campaña de Hezbollah en Har Dov. El proceso político debe agotarse completamente, pero en un tiempo limitado.

Si falla, Israel debería tomar medidas para retirar las tiendas, incluso al precio de arriesgarse a que se deteriore hasta convertirse en un conflicto limitado sobre el terreno.

Trasfondo

A mediados de junio de 2023, tras la filtración de una discusión en el Comité de Exteriores y Defensa, los medios israelíes informaron que dos tiendas de campaña ocupadas por efectivos de Hezbollah habían sido erigidas cerca del Monte Dov. Las tiendas se colocaron del lado israelí de la Línea Azul (demarcada por la ONU en 2000 como la línea fronteriza entre Israel y Líbano y adoptada por Israel), es decir, dentro del territorio soberano del Estado de Israel. Por su parte, Hezbollah cuestiona este panorama: no reconoce la Línea Azul y afirma que esta zona es parte del Líbano (aunque en 1967 fue capturada de Siria). La erección de las tiendas de campaña no pasó desapercibida para las FDI, pero Israel decidió en una primera etapa no tomar medidas para retirar las tiendas por la fuerza, sino utilizar los canales diplomáticos. En ese marco, se hizo un llamado a la ONU y a Estados Unidos para que transmitan mensajes a la parte libanesa para que tome medidas para retirar las carpas.

Significado

La erección de las tiendas de campaña por parte de Hezbollah y su determinación de no retirarlas reflejan un aumento reciente en la confianza de la organización y su una mayor audacia con respecto a Israel, junto con la disposición a asumir riesgos. Los incidentes de los últimos meses lo reflejan claramente: el ultimátum de Hezbollah sobre la cuestión del campo de gas de Karish, el ataque terrorista en el Cruce Carretero Meguido por parte de un atacante palestino que se infiltró desde la frontera norte (13 de marzo) y el lanzamiento de cohetes desde el Líbano (abril 6), que, aunque fue llevado a cabo por elementos palestinos, probablemente fue preparado y utilizó una infraestructura con el conocimiento de Hezbollah. Al mismo tiempo, ha sido evidente un aumento en la presencia de agentes de Hezbollah y su voluntad de crear fricciones con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a lo largo de la frontera.

Las motivaciones de Hezbollah

Parece que Hezbollah está animado por su comprensión errónea de que las dificultades internas en Israel desde el establecimiento del gobierno actual reflejan debilidad, y que Israel no tiene interés en el momento actual de emprender una campaña en su contra. A nuestro entender, Hezbollah tampoco está interesado en una campaña militar a gran escala, pero interpreta los acontecimientos como una oportunidad para mejorar el equilibrio de disuasión contra las FDI y expandir su presencia en el sur del Líbano y su control en la frontera. Hezbollah confía en el interés israelí en contener los incidentes y prevenir un deterioro a gran escala y, por lo tanto, no le preocupan las fricciones. Incluso si la erección de las tiendas comenzó como un error por parte de los operativos en el terreno que no estaban al tanto de la ubicación de la Línea Azul (es decir, la frontera), su presencia continua y la expansión de una tienda a dos ayudan a Hezbollah a mejorar su posición como «defensor del Líbano» frente al público libanés y demostrar su importancia para Irán y su papel central como parte del «eje de resistencia» contra Israel.

Conclusión

Estamos en un proceso de erosión de la disuasión israelí hacia Hezbollah. La organización actúa con más audacia y descaro que en el pasado. El proceso en curso de acumulación de fuerzas de Hezbolá y la percepción de que la actividad de las FDI evita deliberadamente fricciones con la organización han llevado a una situación estratégica grave, un estado de exceso de confianza que podría conducir a una escalada. Ya sea que Hezbollah esté actuando por desesperación dada la difícil situación en el Líbano y busque justificar su existencia, o que esté actuando por presunción y audacia arrogante, la tendencia es peligrosa y debe detenerse.

Recomendaciones

1. Desde la perspectiva de Israel, en las circunstancias actuales, es muy importante no hacerle el juego a Hezbollah. Israel debe utilizar todos los medios posibles para retirar las tiendas de campaña de Hezbollah en Har Dov, y por dos razones principales. Sobre el terreno, Israel debe detener los esfuerzos de Hezbollah por expandir su presencia junto a la frontera. Hezbollah está tratando de crear gradualmente una nueva realidad, mientras penetra en el territorio soberano de Israel, una situación que Israel no puede aceptar. A nivel estratégico, Israel debe demostrar fuerza y determinación para mejorar el equilibrio de disuasión frente a Hezbollah a favor de Israel, después de que se haya erosionado recientemente.

2. Israel actuó correctamente al recurrir primero a los canales diplomáticos para exponer las acciones de Hezbollah, que violan flagrante y consistentemente la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad. Israel debe agotar por completo el proceso diplomático pero ponerle un límite de tiempo; obtener reconocimiento y apoyo internacional por su posición y sus demandas de desmantelar las carpas que fueron erigidas en su territorio; y establecer la legitimidad de la posibilidad de una acción israelí para retirar las tiendas.

3. Suponiendo que después de la exposición del incidente las posibilidades de un proceso diplomático exitoso sean escasas, Israel debería tomar medidas para retirar las tiendas, incluso al precio del deterioro en un conflicto limitado sobre el terreno. El método de eliminación y los medios operativos deben combinar el engaño por un lado, pero también la determinación y la demostración de una potencia que supere las expectativas de Hezbollah.

Fuente: INSS – The Institute for National Security Studies