La peor crisis política de Israel no ha terminado

11 julio, 2022

La convocatoria a quintas elecciones en tres años es una clara indicación de que la peor crisis política de Israel no terminó cuando este gobierno asumió el cargo.

Por Yohanan Plesner

El presidente del Instituto de la Democracia de Israel, Yohanan Plesner, manifestó sobre la decisión de disolver la Knéset (Parlamento):

“La decisión del primer ministro Bennett de disolver la Knéset y convocar a las quintas elecciones en solo tres años es una clara indicación de que la peor crisis política de Israel no terminó cuando este gobierno asumió el cargo, sino que simplemente retrocedió para regresar cuando la coalición no logró encontrar la manera de seguir avanzando. Si bien el gobierno de Bennett-Lapid desempeñó indudablemente un papel importante al aprobar el presupuesto y seguir adelante con otras leyes importantes, esta crisis en curso no terminará hasta que los líderes de Israel dejen de lado sus diferencias políticas y promulguen reformas electorales y constitucionales que ya hace mucho tiempo que deberían haber sido implementadas”.

«También es importante tener en cuenta que, si bien este gobierno fue uno de los más breves de Israel en ocupar el cargo, desempeñó un papel histórico al incluir un partido árabe en la coalición y en las decisiones tomadas por el liderazgo nacional, y por lo tanto allanó el camino para la posibilidad de una mayor inclusión de la minoría árabe en el proceso político y en la sociedad israelí en su conjunto”, agregó Plesner.

Fuente: The Israel Democracy Institute