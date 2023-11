La opinión pública y las nuevas tecnologías

3 noviembre, 2023

La guerra desatada por Hamás contra Israel acorde a distintos estudios practicados, configura un fenómeno sin precedente de difusión de noticias falsas y distorsionadas.

por Dr. Israel Jamitovsky

A tales efectos, hace escasas horas accedí a interesantes reflexiones vertidas por dos expertas en este espacio. Me refiero a la Dra. Lirón Antebi, destacada investigadora del Instituto Nacional de Seguridad de Israel y directora del programa Tecnología Avanzada y Seguridad Nacional e Yael Ram estudiante de la Universidad Hebrea de Jerusalén que en la actualidad está elaborando su tesis doctoral abordando la influencia de las tecnologías basadas en la inteligencia artificial sobre la seguridad nacional. Sus posturas son dignas de ser invocadas y analizadas

Desde el comienzo mismo de las hostilidades entre Israel y Hamás, el número de notas, artículos e informaciones falsas basándose en las nuevas tecnologías, alcanzó una dimensión inconmensurable. En los últimos años el uso de la inteligencia artificial así como otros medios simples y económicamente accesibles, posibilitaron y posibilitan la creación de fotografías, cúmulo de voces continuas y videos, de tal suerte que es difícil y hasta imposible apreciar que se trata de informaciones falsas.

En un documento elaborado por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos(NSA) de septiembre del año en curso, señala que la envergadura y dimensión de este fenómeno así como la facilidad para crear esta desinformación de los hechos, plantea un enorme desafío a marcos políticos, sociales, militares y económicos de nuestro tiempo.

Unas de las secuelas más trascendentes de la distorsión de los hechos y su divulgación es que hay individuos y colectivos que casi automáticamente aceptan esta distorsión en la medida que comulga con su postura ideológica, sin molestarse en verificar la realidad de los acontecimientos. Cuando se hicieron público los detalles de las atrocidades cometidas por Hamás contra la población civil de Israel, muchos la negaron, lo que obligó a las autoridades israelíes a exhibir evidencias irrefutables y aún así desde ciertos colectivos se adujo que se trataba de testimonios falsos.

La guerra entre Israel y Hamás configura para algunos investigadores, un hecho sin precedentes en cuanto a difusión de falsa información desde el comienzo de la misma guerra. Uno de los tantos casos esgrimidos en las redes sociales por colectivos palestinos fue la foto de un bebé entre edificios destruidos en Gaza, esgrimida en manifestaciones anti israelíes y que fue reproducida por el cotidiano francés Liberation. Pero rápidamente se pudo acreditar que se trataba de una foto elaborada por la inteligencia artificial, que nada tenía que ver con la guerra actual y que ya fue utilizada y esgrimida en febrero de 2023.

Según la directora de la estación televisiva CBS, sólo un 10% de mas de mil videos que llegaron a su redacción era ciertos y verídicos, por lo que ante el cúmulo de información falsa y distorsionada, sostiene que los distintos medio de comunicación deben crear mecanismos que aseguren la credibilidad y fidelidad de la información que trasmiten. Acorde a la revista TIME, catorce noticias falsas en relación a la guerra llegaron a 22 millones de espectadores de las redes sociales a través de los distintos medios durante los tres primeros días de la guerra. Más aún, las organizaciones terroristas amén de difundir información falsa, aprovechan la moderna tecnología para crear pánico en la población israelí. A título de ejemplo, una ciudadana israelí informó que terroristas penetraron en su WhatsApp e hicieron escuchar una voz en la que informaban la habían raptado, creando pánico y temor ente los demás miembros del grupo.

ABORDAR EL FENÓMENO

A los efectos de acometer el fenómeno, las compañías involucradas comenzaron a crear mecanismos para detectar contenidos y mensajes falsos en las redes, tal como Al or Not que establece si una foto es auténtica o es un producto de la inteligencia artificial , todo lo cual puede arrojar importantes cambios en el espacio del esclarecimiento. Obviamente que no hay que descartar las distintas variantes de la moderna tecnología y nadie cuestiona su valía. Todo depende de su cometido e Israel hace uso las mismas, exhibiendo desde distintas perspectivas la masacre cometida por Hamás contra su población civil.

Los medios que posee actualmente la sociedades democráticas y liberales para combatir la desinformación continúan siendo limitados y su crecimiento es lento en relación al ritmo endemoniado y sofisticación de la tecnología de la falsificación.

Las antedichas investigadoras sostienen la necesidad que los gobiernos democráticos limiten en el marco de la ley, el quehacer de las redes sociales que son en última instancia las que difunden la falsa información y tergiversan la realidad. A ello cabe agregar que las sociedades democráticas deben estimular el conocimiento a fondo del mundo digital, de tal suerte que sus usuarios estén habilitados para discernir entre la información falsa y la verdadera, estimular la búsqueda de distintas fuentes fidedignas para alcanzar la verdad de los hechos abordados. Y por sobre todo ,promover la conciencia y la responsabilidad que implica difundir la noticia a través de las redes sociales.

Amén de ello, corresponde a los organismos oficiales de Israel y en primer término a su ejército, difundir la realidad de los hechos acaecidos en esta guerra y continuar combatiendo la mentira y falsificación esgrimidas por sus enemigos.