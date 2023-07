La jungla del Medio Oriente

16 julio, 2023

Por Sarit Zehavi

La postura libanesa sobre Ghajar debe ser decisiva y este es territorio libanés y los esfuerzos del estado [libanés] y la resistencia se integrarán… Esta tierra no será entregada a los israelíes. Israel debe poner fin a su ocupación de los puntos fronterizos… Ghajar no será entregada a Israel, ni tampoco las granjas de Shebaa ni las colinas de Kafr Shuba… Israel no se ha atrevido a llevar a cabo un acto militar contra la tienda de campaña”.

“Si Israel fuera el Israel del pasado con un ejército imposible de ganar, y el Líbano fuera el Líbano del pasado que podía ser conquistado con una banda de música, podrían haber eliminado fácilmente las tiendas de campaña. Pero debido al poder de la resistencia hoy, Israel no tiene el coraje de llevar a cabo tal maniobra. Los operativos de la resistencia tienen órdenes de actuar si se produce un ataque israelí a la carpa instalada en la frontera sur, y tal incidente no pasará en silencio…”

– secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, discurso televisado, 12 de julio de 2023, marcando los 17 años desde la Segunda Guerra del Líbano.

Hace un año, el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, prometió que, en ausencia de un acuerdo sobre la disputa fronteriza marítima entre el Líbano e Israel, si el Líbano no puede buscar gas, Israel tampoco tendrá gas natural. El significado de esta amenaza era que Hezbollah lanzaría una guerra contra Israel.

Hezbollah desplegó sus operativos en la frontera para mostrar su seriedad y, al final, el Estado de Israel firmó un acuerdo que aceptaba la postura libanesa sobre la ubicación de la frontera marítima, casi en su totalidad.

Ambas partes ahora pueden extraer gas natural del mar Mediterráneo, pero la paz al Medio Oriente aún no ha llegado.

En primer lugar, aún no está claro si el lado libanés de la frontera marítima tiene reservas de gas. En segundo lugar, el acuerdo envió un mensaje a la organización terrorista Hezbollah, según el cual, Israel está preparado para realizar compromisos de gran alcance para evitar la guerra. Era obvio que este no sería el final del asunto.

Durante el transcurso del año pasado, Hezbollah continuó reforzando su presencia en la frontera con Israel, enviando más operativos militares, estableciendo posiciones y torres de vigilancia que contravienen las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que prohíben tal presencia.

Según la resolución (1701) aprobada tras el final de la Segunda Guerra del Líbano de 2006, se supone que el área entre el río Litani en el Líbano y la Línea Azul, 20 kilómetros dentro del territorio libanés, debe estar totalmente libre de armas ilegales, es decir libre de las armas de Hezbollah .

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) y sus 10.000 soldados están en el lugar para supervisar esta resolución.

Al mismo tiempo, Israel experimentó dos grandes ataques desde el Líbano el año pasado: la infiltración de un terrorista el 13 de marzo y la colocación de un artefacto explosivo de alto poder en el cruce carretero Meguido en el norte de Israel, que milagrosamente no se saldó con la vida de decenas de israelíes, y el lanzamiento de 36 cohetes por parte de Hamás el 6 de abril hacia la Galilea Occidental (por encima de mi casa).

Hace seis semanas, Hezbollah instaló dos tiendas militares y colocó efectivos armados en ellas en un área considerada territorio israelí, al sur de la Línea Azul, que es lo más cercano a una frontera que hay actualmente entre Israel y el Líbano.

La ONU marcó la Línea Azul en el año 2000 y reconoció la retirada israelí del Líbano hasta esa línea, pero no está definida como frontera internacional ya que Líbano tiene reservas sobre su demarcación.

La zona en la que se instalaron las tiendas es especialmente compleja. Es una zona de amortiguamiento entre Siria y el Líbano, que fue conquistada por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967 junto con los Altos del Golán. Francia, que gobernó el área durante la formación del Líbano y Siria a principios del siglo XX, no demarcó la frontera con precisión.

En el borde occidental del área, que está deshabitada, hay una sola aldea, Ghajar, poblada por 3.000 alauitas, todos los cuales recibieron la ciudadanía israelí desde que Israel anexó los Altos del Golán en 1981.

Sin embargo, cuando Israel se retiró del Líbano en 2000, la ONU marcó la Línea Azul dentro del pueblo. Israel adoptó esta marca, pero el problema se volvió humanitario, ya que la aldea no podía dividirse en dos, y los civiles israelíes no se convertirían repentinamente en habitantes del Líbano, separados de sus familias y perdiendo sus derechos.

Volviendo al presente: Israel emitió una demanda a Hezbollah, a través de FPNUL, para desmantelar las tiendas de campaña. Después de que este llamado fuera ignorado, Israel recurrió a la comunidad internacional a través del escenario de la ONU. Desde el momento en que el problema se hizo público, Hezbollah lanzó una campaña para “liberar” a Ghajar, y el problema de las tiendas de campaña se incluyó en una queja más amplia de Hezbollah sobre la “anexión” de Ghajar por parte de Israel.

La semana pasada, un misil antitanque, que afortunadamente no causó víctimas, fue disparado contra Ghajar. Se trata de una aldea popular entre los turistas, un pequeño paraíso dentro de la locura, y un símbolo de convivencia y paz, que se abrió a los visitantes hace diez meses, luego de que Israel completara la construcción de una valla fronteriza a su alrededor, para protegerla del contrabando y el terrorismo.

El Líbano y Hezbollah ha demostrado que siguen la ley de la jungla. Si la diplomacia conduce al compromiso, la próxima vez conducirá a más compromisos. El error de Israel fue que, después del compromiso sobre la frontera marítima, no debería haber recurrido al canal diplomático sobre el tema de la frontera terrestre.

Las carpas deberían haber sido retiradas a través de una operación militar, y los operativos de Hezbollah que violaron dos veces las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU deberían haber sido detenidos, tanto durante su infiltración en Israel como debido a su presencia armada en un área que está bajo el área de actividad de la FPNUL.

Aquí en el Centro Alma, llevamos un año y medio afirmando que Hezbollah está preparado para la guerra. Está dispuesto a arriesgarse por el interés libanés (no por el interés palestino), que en el pasado se abstuvo de hacerlo.

¿Quiere Hezbollah arrastrar a Israel a una guerra? Esta opción cada vez es más probable de un momento a otro. No faltan las excusas. Si Israel comete el error de abandonar a los aldeanos de Ghajar a Hezbollah, Nasrallah vendrá con nuevas demandas.

El gobierno libanés ya se ha dirigido a los estadounidenses con una solicitud para resolver el problema de la frontera terrestre, es decir, hacer que Israel se retire de todos los 13 puntos de disputa con el Líbano sobre la ubicación de la Línea Azul de la ONU. También enfatizó que la solución de estos problemas no conducirá a la normalización entre los dos estados.

Para jugar ahora de acuerdo con la ley de la jungla del Oriente Medio, Israel debe correr un gran riesgo y arriesgarse a la guerra con Hezbollah. Pero si Israel no juega este juego, el precio será una frontera norte hostil e insegura, al igual que la frontera de Gaza, y quizás peor.

Fuente: Alma Research and Education Center