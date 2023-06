La guerra de los Seis Días, desde el 5 al 10 de junio de 1967

10 junio, 2023

Se cumplió otro año del conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida -denominación oficial de Egipto por entonces-, Siria, Jordania e Irak.

Después de numerosos enfrentamientos fronterizos entre Israel y sus vecinos árabes, en particular Siria, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser expulsó a la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (UNEF) de la península del Sinaí en mayo de 1967.La fuerza de mantenimiento de la paz estaba situada en la región desde 1957, tras el final de la Crisis de Suez el año anterior. Egipto acumuló 1000 tanques y unos 100.000 soldados en la frontera con Israel y cerró los Estrechos de Tirán a todos los buques de bandera israelí o que llevaran materiales estratégicos a Israel, operación por la que recibió un fuerte apoyo de otras naciones árabes.Israel respondió con una movilización similar que incluyó el reclutamiento de 70.000 reservistas para aumentar el número ordinario de las Fuerzas de Defensa.

Israel, temiendo un ataque inminente, lanzó un ataque preventivo contra la fuerza aérea egipcia. Jordania, cuyas fuerzas se habían puesto bajo el mando de un general egipcio, atacó las ciudades israelíes de Jerusalén y Natania. Al finalizar la guerra, Israel había conquistado la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este (incluyendo la Ciudad Vieja) y los Altos del Golán.

La guerra de los Seis Días se inscribe dentro del conjunto de guerras libradas entre Israel y sus vecinos árabes, tras la creación del Estado de Israel (1948) en parte del Mandato británico de Palestina. Estos seis días de 1967 concitaron la atención mundial y resultaron claves en la geopolítica de la región: sus consecuencias han sido profundas, extensas y se han mantenido hasta el presente; han tenido también una influencia decisiva en numerosos acontecimientos posteriores, como la guerra de Desgaste, la guerra de Iom Kipur, la masacre de Múnich, la polémica sobre los asentamientos judíos y el estatus de Jerusalén, los acuerdos de Camp David y de Oslo o la Intifada. ​

Foto: Wikipedia – CC BY-SA 3.0

Antecedentes

En 1947, la ONU estableció un plan para la división del Mandato Británico de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, de forma que Jerusalén y Belén quedaban bajo control internacional. Los países árabes y los líderes de la comunidad árabe palestina rechazaron el plan y atacaron al recién creado Estado de Israel el mismo día de su proclamación, lo que dio lugar a la guerra árabe-israelí de 1948, que acabó con la victoria de los israelíes, su independencia definitiva y la ampliación del territorio de Israel. Por su parte, Egipto se apropió de la Franja de Gaza y Transjordania, ocupó Cisjordania y parte de Jerusalén (rebautizando el país con el nombre de Jordania).

Los países árabes no aceptaron el resultado de esta guerra y continuaron con acciones de guerrilla contra Israel, lo que llevó a este país a intervenir junto a Francia y el Reino Unido en la guerra de Suez (1956). Esta guerra fue una victoria militar, pero una derrota política para los tres aliados, ya que la gran presión diplomática por parte de los Estados Unidos y de la Unión Soviética forzó a Francia, Inglaterra e Israel a retirar sus ejércitos. A cambio de retirar sus ejércitos del Sinaí, Israel obtuvo indirectamente de Egipto el compromiso de detener sus envíos de armamento a las guerrillas que luchaban contra Israel. Como resultado, las relaciones entre Egipto e Israel se tranquilizaron (en la medida en que esto era posible) por un tiempo. Además, un cuerpo especial de la ONU, conocido como UNEF por sus siglas en inglés, fue desplegado en la península del Sinaí para interponerse entre israelíes y egipcios.

El camino hacia la guerra

Sin embargo, la presión constante de la opinión pública de los países árabes forzaba a sus líderes a continuar la lucha contra Israel. Como parte de esta lucha, Egipto continuó apoyando guerrillas, e impulsó una alianza militar con Siria en 1966. Tanto Siria como Egipto estaban respaldados por la Unión Soviética.

El 17 de mayo de 1967, Egipto solicitó formalmente a la ONU la retirada de las tropas de interposición (UNEF), y comenzó a remilitarizar el Sinaí y la frontera con Israel. El 23 de mayo del mismo año, Egipto bloqueó los estrechos de Tirán, lo que según Israel contradecía las Leyes Marítimas de la ONU y era causa de guerra, aunque Egipto propuso llevar este bloqueo ante los tribunales internacionales.​ El 30 de mayo, la presión popular en Jordania logró apartar al rey Hussein de su tradicional alianza con las potencias occidentales y le obligó a unirse a la alianza egipcio-siria, a la vez que otorgaba el mando de sus fuerzas a un general egipcio. El 4 de junio, Irak se sumó a la coalición.

Aunque el gobierno de Israel no quería la guerra y la temía, los militares israelíes consideraban que era necesario atacar inmediatamente, porque sin la ventaja de la sorpresa, Israel no podría sobrevivir. Israel había movilizado a los reservistas y no podía mantener esa movilización indefinidamente. Ante la disyuntiva de atacar o desmovilizar, no habiendo recibido garantía alguna por parte de EE. UU. de que impulsaría una iniciativa internacional, y con el gobierno de Egipto dando muestras públicas diarias de su voluntad de no enfriar la situación, el gobierno de Israel olvidó sus reticencias y siguió el consejo de sus generales. Otras fuentes​ dudan de que los árabes, pese a toda la intensa retórica belicista y la acumulación de tropas en las fronteras, estuviesen realmente dispuestos a atacar a Israel.

Sin embargo, es sabido que Egipto no envió solo dos, sino siete divisiones (2.ª, 3.ª, 4.ª, Shazli Force, 6.ª, 7.ª y 20.ª) ​ con 100.000 soldados y 1.000 tanques, frente a la frontera israelí.​ Cinco divisiones estaban en el Sinaí y dos en Gaza. Estas cifras coinciden con las de otras fuentes como, por ejemplo:

Oficiales de la Fuerza Aérea Israelí junto a un avión egipcio destruido. .Foto: Jezi Rajamim – Wikipedia – CC BY-SA 2.0

Egipto tenía apostadas siete divisiones, 100.000 hombres y 1000 vehículos de combate.

Álvaro Abós. “La Guerra de los Seis Días”. Hechos Políticos del siglo XX. Tomo 9. p. 41.

El despliegue de las siete divisiones egipcias​ no podían dejar ninguna duda a Rabin, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, ni sobre su cantidad (siete), ni sobre su disposición, ni sobre su propósito.

Menahem Begin, por aquel entonces del partido Gahal, también dijo años después: ​

En junio de 1967 otra vez teníamos una opción. La concentración de tropas egipcias en el Sinaí no probaban que Nasser realmente fuera a atacarnos. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Nosotros decidimos atacarle a él.

New York Times, 21 agosto de 1982.

Sin embargo, a juicio del presidente israelí Jaim Herzog (analista militar durante el conflicto), no era esta la opinión del mando militar israelí en 1967, ni es tampoco la de otros historiadores militares israelíes que se han ocupado extensamente de la guerra, como Michael B. Oren, que generalmente sostienen, a partir del estudio pormenorizado de los documentos y de entrevistas con sus protagonistas, que Israel no tenía otra opción desde el punto de vista militar. Así, Jaim Herzog sostuvo que, en la situación en la que se encontraba Israel, rodeado por un enorme ejército árabe que le superaba en efectivos, aviones y tanques, no tenía opción de especular sobre si estaban o no dispuestos realmente a atacarles, ya que carecía de “profundidad estratégica” en la que poder desplegarse y, por tanto, de posibilidad de respuesta:

En 1967, cuando se hizo evidente que la guerra estaba a la vuelta de la esquina, el mando israelí llegó a la conclusión de que no debía permitirse que los árabes hicieran el primer movimiento porque, por su propio peso, conseguirían una ventaja inicial que Israel no podría afrontar.

Otra prueba de que los árabes se preparaban para una guerra total contra Israel (y que era «inminente»), es que la prensa árabe preparaba al pueblo para la guerra desde el mes de mayo:

desde El Cairo y por otras emisoras de radio árabes preparaban a la opinión pública para la guerra y prometía la muerte y el exterminio de Israel. “Todo Egipto se halla ahora dispuesto a lanzarse a una guerra total que pondrá fin a Israel”, declaraba el comentarista de Saut-al Arab, el 17 de mayo.

“Nuestro objetivo básico será la destrucción de Israel. El pueblo árabe quiere luchar”, dijo el presidente Nasser el 27 de mayo.

Ahmed Shukairy, presidente de la OLP declaró: “Los judíos que sobrevivan a la guerra que es inminente, serían autorizados a permanecer en Palestina, pero no esperaba que muchos pudieran hacerlo”.

Según fuentes soviéticas, se estaban produciendo incursiones israelíes en territorio sirio, incursiones que provocaron en Egipto la impresión de que Israel quería la guerra.​ Sin embargo, consta que diversos informes de inteligencia egipcia y siria, que Nasser conocía, reconocían semanas antes del inicio de la guerra que no existía movimiento alguno de tropas israelíes.

Día 1, 5 de junio: Operación Foco

La guerra comenzó el 5 de junio, cuando Israel lanzó la Operación Foco, ideada entre otros por Ezer Weizman. Esta operación consistía en una serie de ataques a primera hora de la mañana contra las bases aéreas egipcias, para atrapar a los aviones egipcios en tierra a la vuelta de su tradicional primera ronda al amanecer, alrededor de las 8:00 de la mañana. Israel poseía una información extremadamente detallada de las bases egipcias que iba a atacar (llegó a disponer de una lista completa de todos los pilotos egipcios y su rango), así que la hora de ataque fue escogida para destruir el máximo número de aviones enemigos en tierra.

La primera oleada atacó once bases, cogiendo a las escuadras egipcias desprevenidas y en tierra. Tras volver a Israel, verificar el estado físico de los pilotos y recargar combustible y municiones, en un lapso de tan solo siete minutos, la segunda oleada atacó catorce bases egipcias, regresando con pérdidas mínimas. Esa segunda oleada, tras aterrizar en sus bases y volver a repostar, dio paso a una definitiva y demoledora tercera oleada de ataque, que selló, inevitablemente, la suerte de las fuerzas aéreas de Egipto, Siria y Jordania. En los diversos ataques israelíes durante la mañana del 5 de junio, Egipto perdió 286 de sus 420 aviones de combate, así como 13 de sus más importantes bases aéreas y 23 estaciones de radar. Israel, por el contrario, perdió solo 19 de sus 250 aviones de combate.

Las graves pérdidas sufridas por los egipcios, tanto en aviones como en bases de lanzamiento de aviones, dieron a Israel ventaja en los combates aéreos durante toda la guerra, lo que explica en gran parte el favorable desarrollo del conflicto para el bando israelí.

Pocos minutos después del comienzo de la Operación Foco, las fuerzas terrestres de Israel, divididas en 3 divisiones comandadas por Ariel Sharón, Abraham Yoffe e Israel Tal, invadieron la península del Sinaí defendida por 7 divisiones egipcias. Tal no encontró resistencia en el norte del Sinaí, y ocupó así la Franja de Gaza. Sin embargo, Sharon y Yoffe encontraron una fuerte resistencia por parte de las tropas del general Sa’di Nagib en Umm Qatef.

En el frente central, Israel tenía la esperanza de que la participación de Jordania en la guerra fuese solo testimonial y no llegase a producirse una confrontación real; sin embargo, esta esperanza se vio defraudada cuando las tropas jordanas lanzaron, alrededor de las 11:15 de la mañana, una serie de bombardeos sobre la parte israelí de Jerusalén y un ataque sobre algunos de los principales edificios, entre ellos, la Casa de Gobierno. A las 12:30 del mismo día, la fuerza aérea israelí atacó a la jordana, atrapándola en tierra y destruyéndola en gran medida.

En el frente norte, Siria usó su artillería ubicada en los Altos del Golán para bombardear los asentamientos israelíes de Galilea, mientras que la aviación israelí destruía más del 60 % de la fuerza aérea siria.

Día 2, 6 de junio: Captura de Um Qatef y Gaza, cerco de Jerusalén

En la mañana del 6 de junio, las divisiones de Sharon y Tal conquistaron Umm Qatef y El-Arish, mientras que Yoffe avanzó por el centro de la península del Sinaí en una carrera por ocupar los principales pasos antes que las tropas egipcias y lograr así su captura. En Gaza, por el contrario, tras cruentos combates que provocaron la mitad de las bajas israelíes en todo el frente sur, los principales centros de mando egipcios se rindieron, permitiendo a Israel ocupar totalmente la Franja.

La guerra alcanzó ese día también a las tropas de tierra de Israel en el frente central, que ocuparon Latrún, Ramala y Yenín, a la vez que se completaba el cerco de Jerusalén y las unidades de paracaidistas se preparaban para el asalto al centro histórico, la Ciudad Vieja. Las fuerzas aéreas israelíes realizaron ataques contra la base iraquí H-3, probablemente la última esperanza jordana de recibir cobertura aérea para el resto de la guerra.

En el norte, Siria continuó con sus ataques contra los núcleos israelíes, pero se negó a enviar tropas en auxilio de Jordania.

Día 3, 7 de junio: Captura de Jerusalén

Entrada israelí en Jerusalén. 7 de junio de 1967. Foto: Shabtai Tal – Wikipedia CC BY-SA 4.0

Con la captura de Sharm el-Sheij el 7 de junio por parte de unidades de la marina y de paracaidistas, Israel logró reabrir los estrechos de Tirán, e inmediatamente declaró un estatuto de agua internacional de libre paso para los barcos mercantes. Al mismo tiempo, las tres divisiones israelíes del frente sur apresuraron su marcha, y llegaron a alcanzar el canal de Suez. Al acabar el día, toda la península del Sinaí -excepto parte de la costa occidental- estaba bajo control israelí.

En el frente central se produjo uno de los hechos más significativos de toda la guerra, cuando la brigada de paracaidistas del general Mordechai “Mota” Gur ocupó la ciudad vieja de Jerusalén, incluyendo el Monte del Templo o Explanada de las Mezquitas. Asimismo, las divisiones israelíes en Cisjordania ocuparon Nablús y Hebrón, entre otras ciudades, llegando incluso a cruzar el río Jordán.

Día 4, 8 de junio: Ataque contra el Liberty, propuesta de tregua

El 8 de junio no se produjeron combates de importancia en ningún frente, destacando sólo la ocupación de algunas pequeñas localidades en Cisjordania y el Sinaí. Sin embargo, debido probablemente a un error de identificación, las fuerzas aéreas y navales de Israel atacaron el barco estadounidense Liberty, lo que provocó 34 muertos y 173 heridos. Las 13 comisiones oficiales de investigación (10 en Estados Unidos y 3 en Israel) han concluido que el ataque se debió a un error israelí, que presumiblemente lo confundió con un buque egipcio.

Aun así, hay muchas indagaciones sobre la verdadera intención del ataque por parte de los propios militares involucrados en el incidente,​ así como otras teorías sobre la intencionalidad del ataque, como encubrir la ejecución de prisioneros de guerra egipcios por parte de Israel u ocultar los planes de invasión de los Altos del Golán.

El 8 de junio se realizó una propuesta de tregua que fue aceptada por Egipto pero no por Siria, lo que llevó a Israel a lanzar la campaña contra Siria de los días 9 y 10 de junio. A partir de este día, casi no hay actividad en los frentes sur y central de la guerra.

Día 5, 9 de junio: Altos del Golán

Los falsos informes que emitía Egipto acerca de una aplastante victoria sobre el ejército israelí en todos los frentes​ y las previsiones de que la artillería egipcia pronto tendría a su alcance Tel Aviv influyeron en la disposición de Siria para entrar en la guerra. El ejército sirio comenzó a bombardear y llevar a cabo ataques aéreos en el norte de Israel. En cuanto la Fuerza Aérea Israelí completó su misión en Egipto, se dedicó a destruir a la sorprendida Fuerza Aérea de Siria. Así fue como Siria descubrió que las noticias que había oído de Egipto acerca de la supuesta destrucción casi total del ejército israelí eran evidentemente falsas. Durante la noche del 9 de junio, los ataques aéreos israelíes destruyeron las dos terceras partes de la Fuerza Aérea de Siria y obligaron a la tercera parte restante a retirarse a bases alejadas del frente, lo que impidió que participase en ninguna otra operación subsiguiente de la guerra.

Una amplia ofensiva siria fracasó rápidamente. Entre los varios problemas con los que se encontró Siria estaba el de que sus tanques eran demasiado grandes para atravesar los puentes; por esta causa varios tanques sirios se hundieron en el río Jordán al intentar cruzarlo. La falta de comunicaciones por radio entre los tanques y las unidades de infantería llevó a que estas ignorasen la orden de avanzar. Un informe del ejército sirio posterior a la guerra llegó a la siguiente conclusión: “Nuestras fuerzas no pasaron a la ofensiva, ya sea porque no llegaron, porque no estaban del todo preparadas o porque no podían encontrar refugio de los aviones del enemigo. Los reservistas no pudieron resistir los ataques aéreos; una vez dispersos, su moral se hundió”.​ Asumiendo sus elevadas pérdidas, el ejército sirio emprendió la retirada la noche del 9 de junio.

El mando sirio abandonó la esperanza en el éxito de un ataque terrestre y en su lugar comenzó un intenso bombardeo de las ciudades y de los civiles israelíes del valle de Jule.

El ejército sirio se componía de unos setenta y cinco mil hombres agrupados en nueve brigadas, con el apoyo de una adecuada cantidad de artillería y blindados. Las fuerzas israelíes que se utilizaron en los combates constaban de dos brigadas (una blindada conducida por Albert Mandler, y la Brigada Golani) en la parte norte del frente, en Givat HaEm, y otras dos en el centro. Una de las ventajas que Israel poseía era la excelente labor de espionaje realizada para el Mosad por Eli Cohen (quien fue capturado y ejecutado en Siria en 1965) en relación con el despliegue sirio en los Altos del Golán. Siria había construido extensas fortificaciones defensivas de hasta quince kilómetros de ancho, comparables a la Línea Maginot francesa.

Sin embargo, las fuerzas sirias se mostraron incapaces de presentar una defensa eficaz, en gran parte porque los oficiales eran mediocres y maltrataban a sus soldados. A menudo los oficiales se retiraban para escapar del peligro, abandonando a sus hombres y dejándolos desconcertados e inoperantes. En la noche del 9 de junio, las cuatro brigadas israelíes habían quebrado las defensas de la meseta.

Al día siguiente, el 10 de junio, los grupos del centro y norte se unieron en un movimiento de pinza en la meseta, pero se encontraron con el territorio abandonado tras la huida de las fuerzas sirias. Varias unidades fueron reunidas por Elad Peled para subir al Golán desde el sur, para encontrar las posiciones enemigas prácticamente abandonadas. Durante el día, las unidades israelíes se detuvieron después de la obtención del campo de maniobra entre sus posiciones y una línea de colinas volcánicas en el oeste. En algunos lugares, las tropas israelíes avanzaron después de un acuerdo sobre un cese al fuego para ocupar posiciones estratégicas.​ Hacia el este, el terreno se presenta como una suave llanura en pendiente. Esta posición se convirtió en la línea de cese del fuego conocida como la “Línea Roja”.

Día 6, 10 de junio

Ante la retirada de las tropas sirias, las divisiones israelíes pudieron avanzar en todo el frente y llegaron a ocupar la importante ciudad de Quneitra, y con el camino despejado hacia Damasco. Sin embargo, ante la inmensa presión diplomática, Israel aceptó un alto al fuego sugerido por el Consejo de Seguridad, con lo que terminó así la guerra.

Consecuencias de la guerra

Israel finalizó la guerra de los Seis Días habiendo aumentado su territorio considerablemente, con la incorporación de los Altos del Golán, Cisjordania (incluyendo Jerusalén Oriental), la Franja de Gaza y la península del Sinaí. Desde el punto de vista militar, tras dos décadas de fragilidad estratégica, Israel obtuvo por primera vez en su historia profundidad territorial, que le concedería capacidad defensiva para mantener la artillería árabe lejos de las ciudades israelíes y evitar en adelante la obligación de realizar ataques preventivos ante cada amenaza, con el coste que ello supone a efectos de opinión pública. La situación dio por tanto un vuelco geoestratégico y ahora eran las capitales árabes (Amán, Damasco y El Cairo) las que quedaban al alcance de cualquier incursión rápida del Tzáhal. Además de la expansión territorial y del “colchón” defensivo, Israel demostró en el plano psicológico a sus vecinos árabes su capacidad militar y su voluntad para utilizarla.

Pese a la euforia inicial, en el plano político la situación no fue tan favorable a Israel y la guerra afectó aún más al conflicto árabe-israelí. Los territorios conquistados fueron ofrecidos por Israel a cambio de una paz duradera, pero la oferta fue rechazada por los Estados árabes. Israel se convirtió entonces en potencia ocupante y permanente de una población árabe muy hostil, lo cual estimuló el nacionalismo palestino, se crearon nuevas amenazas internas en los territorios ocupados y se alejó toda perspectiva de una solución negociada a corto plazo.

Hubo otro efecto político muy importante y es el hecho de que el conflicto árabe-israelí quedó plenamente encajado en los esquemas de la Guerra Fría: la URSS, junto al bloque socialista, rompió relaciones diplomáticas con Israel, el cual se convirtió a los ojos de una buena parte de la opinión pública internacional en agresor y potencia ocupante, lo cual perjudicó gravemente su prestigio de pequeño país en lucha por su supervivencia.

Comenzó entonces un importante rechazo internacional ilustrado por las muchas resoluciones contrarias a Israel en la ONU. Para algunos autores,​ sin embargo, dicha respuesta internacional ha desembocado en la idealización y justificación incondicional de las acciones de sus enemigos, incluidos aquellos que practicaban el terrorismo, auspiciando el nacimiento de una nueva judeofobia, esta vez de cuño ideológico y centrado en el Estado judío.

Se suele coincidir en dos consecuencias fundamentales de la guerra de los Seis Días y de toda la campaña diplomática posterior, que fueron:

Un giro en la percepción de Israel, que hasta entonces gozaba de la simpatía de la izquierda no comunista y en general de la opinión pública occidental.

El surgimiento de un “nuevo antisemitismo” (o “nueva judeofobia”) en Occidente, esta vez de raíz ideológica (“no racista”) invocando el “antisionismo” y el odio a Israel.

Los países árabes se reunieron en Sudán y firmaron la resolución de Jartum que incluye los “tres no” con respecto a las relaciones árabe-israelíes: no a la paz con Israel, no al reconocimiento del Estado de Israel, no a las negociaciones con Israel.

La derrota sufrida por Egipto, Siria y Jordania fue considerada humillante en esos países, que acusaron de intervenir a Estados Unidos y al Reino Unido, considerados supuestamente ajenos al conflicto o neutrales, para justificar el éxito de la operación Foco israelí.​ La derrota militar de Egipto y Siria produjo un gran malestar en el mundo árabe, lo que llevó a mantener los años siguientes una guerra de desgaste con Israel y, finalmente, a un ataque conjunto egipcio-sirio en la guerra del Iom Kipur que no alteró el mapa geopolítico establecido tras la guerra de los Seis Días.

Israel ofreció la paz de forma oficial ante la ONU el 8 de octubre de 1968, proponiendo volver a las líneas del armisticio de 1949 con un Estatus Especial para Jerusalén (Ciudad Unificada y Abierta), lo que desecha de plano la teoría de una guerra de expansión. La propuesta israelí era de 9 puntos.

Finalmente, Israel devolvió el Sinaí a Egipto como parte de los acuerdos de paz de Camp David en 1978, más o menos al mismo tiempo que concedía la ciudadanía israelí a los habitantes de Jerusalén Este y de los Altos del Golán, cuyos territorios se incorporaron administrativamente a Israel, si bien solo Jerusalén Este ha sido ‘legalmente’ anexionada (véase Ley de Jerusalén. En agosto de 2005, durante el gobierno del Primer Ministro Ariel Sharón, Israel evacuó todos los asentamientos de la Franja de Gaza para ceder su control a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), siguiendo su plan de retirada unilateral israelí.

Algunos análisis consideran que la victoria de Israel y su conquista de nuevos territorios terminó con el optimismo anticolonialista surgido en esa misma década a partir de las independencias de países africanos del dominio europeo; de igual forma determina el cambio de postura de Francia (bajo el mando de De Gaulle), antiguo aliado y proveedor de armas de Israel, quien a partir de este momento despliega una política favorable a las naciones árabes de la región.

La Ley de Jerusalén es el nombre con el que se conoce una de las leyes fundamentales de Israel. Fue aprobada por el Parlamento israelí el 30 de julio de 1980 y proclamó a la ciudad de Jerusalén, “entera y unificada”, como capital de Israel. El municipio estaba unificado de facto desde la Guerra de los Seis Días (1967) en la que Israel hubo conquistado los barrios orientales (Jerusalén Este) y la Ciudad Vieja de Jerusalén, que habían permanecido desde 1948 bajo administración jordana.

La Ley de Jerusalén trata también sobre:

La ubicación de las principales instituciones israelíes en Jerusalén (Corte Suprema, Presidencia, Gobierno y Parlamento).

La especial protección de los «santos lugares» de la ciudad y los derechos de los miembros de todas las religiones.

La prioridad en el desarrollo general del municipio.

Texto de la Ley

«Ley Básica: Jerusalén, Capital de Israel

Jerusalén, Capital de Israel:

1. Jerusalén, completa y unida, es la capital de Israel.

Sede de la Presidencia, de la Knéset, del Gobierno y de la Suprema Corte:

2. Jerusalén es la sede de la Presidencia del Estado, de la Knéset, del Gobierno y de la Suprema Corte.

Protección de lugares santos:

3. Los lugares santos deberán ser protegidos de la profanación y de cualquier otra violación y de cualquier cosa próxima de violar la libertad de acceso a los miembros de las diferentes religiones a los lugares sagrados de ellos o que atenten contra sus sentimientos en relación a esos lugares.

Desarrollo de Jerusalén:

4. (a) El Gobierno deberá providenciar el desarrollo y prosperidad de Jerusalén y el bienestar de sus habitantes a través de la adjudicación de recursos especiales, incluyendo una subvención anual especial para la municipalidad de Jerusalén con la aprobación del Comité de Finanzas de la Knéset.

(b) Jerusalén recibirá prioridad especial en las actividades de las autoridades gubernamentales en lo que respecta al desarrollo de la ciudad en el campo financiero y económico, así como en otras áreas.

(c) El gobierno deberá constituir una comisión u organismos especiales para la implementación de esta sección.

Menajem Begin, Primer-Ministro

Itzjak Navón, Presidente del Estado«

Publicado en el Sefer Ha-Jukim No. 980 del 23 de Av de 5740 (5 de agosto de 1980), página 186; la Ley y Nota Explicativa fueron publicados en el Hatza’ot Jok No. 1464 de 5740, página 287.

Oposición de la ONU

La resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una resolución no tomada bajo el Capítulo VII de la Carta (y por tanto no vinculante2​3​4​) aprobada con la única abstención de los Estados Unidos, declaró el 20 de agosto de 1980 que la ley «constituye una violación del derecho internacional» censurándola «en los términos más enérgicos», además de afirmar que «supone un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera», por lo que hizo un llamamiento a los Estados miembros que hubieran establecido en Jerusalén sus embajadas a que las retirasen.

Como consecuencia de la mencionada resolución, la mayoría de embajadas se trasladaron a Tel Aviv. Las últimas en hacerlo fueron las de Costa Rica y El Salvador, que anunciaron el traslado de la primera el 16 de agosto de 2006 y la segunda lo hizo el 25 de agosto de 2006,

Respaldo de Estados Unidos

Por su parte, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley en 1995 que reconocía el derecho de todo país a situar la capital en el lugar de su elección y declaraba que “Jerusalén debe ser reconocida como la capital del Estado de Israel; y la Embajada estadounidense en Israel deberá establecerse en Jerusalén no más tarde del 31 de mayo de 1999”.

El 14 de mayo de 2018, la embajada estadounidense se trasladó a la ciudad de Jerusalén, provocando diversas reacciones. Del lado israelí fue bien recibido, coincidiendo en fecha con la Declaración de Independencia de Israel, ocurrida el 14 de mayo de 1948, mientras que en miles de palestinos provocó descontento y protestas principalmente en la Franja de Gaza con numerosos heridos.

Fuente: Wikipedia