La fiscal general de Israel alerta sobre las leyes que avanza el nuevo Parlamento

16 diciembre, 2022

La fiscal general del Estado de Israel, Gali Baharav-Miara, advirtió de que los cambios legislativos que está avanzando el bloque de partidos que conformaría el gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu representan una amenaza para la democracia.

«Este grupo de propuestas sin una visión global y de largo plazo puede dañar los mecanismos de control y equilibro entre las autoridades gubernamentales, ciertamente si se implementan de forma precipitada”, alertó la fiscal general durante una conferencia en la Universidad de Haifa.



Las iniciativas a las que hizo referencia Baharav-Miara son una serie de leyes que Netanyahu y sus inminentes socios ultraderechistas y ultraortodoxos de coalición -que cuentan con 64 de los 120 diputados de la Knéset (Parlamento israelí)- buscan aprobar antes o inmediatamente después de la formación de su gobierno.



Tres de ellas ya recibieron aprobación preliminar y están avanzando en el Parlamento, en parte gracias a la designación de un confidente del ex primer ministro como presidente de la Cámara, diputado de su partido Likud.



Estas incluyen un proyecto para expandir la autoridad sobre la policía del extremista Itamar Ben Gvir, quien ocuparía el Ministerio de Seguridad Nacional; otro para otorgar importantes poderes en el Ministerio de Defensa a su socio ultraderechista Bezalel Smotrich y un tercero para permitir la designación como ministro del líder ultraortodoxo Aryeh Deri a pesar haber sido condenado en un caso de corrupción.



A estos proyectos, que aún deben ser aprobados en tres instancias en el Parlamento, se suma además una iniciativa que busca limitar los poderes de la Corte Suprema. Conocida en como la «cláusula de anulación», permitiría que la Knéset apruebe leyes que contradigan las Leyes Básicas del país -la norma fundamental a falta de una Constitución- y eliminaría la capacidad del Supremo de anularlas.



«Sin revisión judicial y asesoramiento legal independiente, nos quedaremos solos con el principio del gobierno de la mayoría. Eso y nada más, una democracia de nombre pero no de fondo”, advirtió la fiscal general, que dijo además que estas iniciativas «están designadas a reducir el poder de la Justicia».



Estas declaraciones fueron rápidamente rechazadas por Ben Gvir, quien acusó a Baharav-Miara de «creerse la verdadera primera ministra de Israel» y de describir cualquier ley con la que está en desacuerdo como «un peligro para la democracia».



Las críticas de la fiscal general a estos proyectos no son las primeras y llegan poco después de que un grupo de asesores legales de la Knéset cuestionaran la acumulación de poder por parte de Ben Gvir como ministro de Seguridad Nacional, algo que también describieron como potencialmente antidemocrático.



Los cambios permitirán a este líder ultraderechista, condenado en el pasado por incitación al racismo y apoyo a una organización terrorista judía, determinar la política general sobre investigaciones, presentar cargos y frenar la aplicación de algunas infracciones, entre otras cosas.



Netanyahu y sus aliados, que vencieron en las elecciones del pasado 1 de noviembre, tienen hasta el 21 de diciembre para conformar una coalición y buscan aprobar estas leyes lo antes posible como parte del acuerdo de formación de Ejecutivo entre ellos. EFE