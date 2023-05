La estrella pop británica Robbie Williams aterrizó en Israel para dar un concierto

31 mayo, 2023

El cantante actuará el jueves por la noche en el Parque Yarkon de Tel Aviv, su primer espectáculo israelí en ocho años.

La estrella pop de Gran Bretaña Robbie Williams llegó a Tel Aviv el lunes para su actuación de mañana a la noche en Yarkon Park. Este será su primer espectáculo en Israel en ocho años.

“Estaba increíblemente emocionado de llegar aquí, y al igual que la última vez, increíblemente emocionado de estar aquí y experimentar lo que realmente es Israel y lo que realmente es la gente”, dijo Williams durante la conferencia de prensa del martes en el Hotel Sheraton de Tel Aviv.

Williams estuvo por última vez en 2015: “Así que hace ocho años, eso es mental. Me desperté de muy buen humor hoy, me desperté emocionado y me desperté emocionado por estar aquí, pero también por la perspectiva de lo que podría ser este espectáculo”.

“Tengo miedo de ser parte de una narrativa, miedo de ser utilizado como parte de una narrativa con fines nefastos”, amplió Williams. “Me molesta, porque no puedes decir nada, porque hay dos lados con dos narrativas, y mi respuesta es: ‘Estoy aquí, estoy aquí para actuar para la gente’”.

La estrella pop afirmó que su familia y él celebran las fiestas judías, que se siente más judío que católico y que no plantea convertirse al judaísmo. El cantante se entusiasmó con la idea de que la artista israelí Noga Erez esté presente en su concierto.