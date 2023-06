El German American Bund, o la Federación Germano Americana

31 mayo, 2023

Fue una organización nazi germano-estadounidense que se estableció en 1936 como sucesora de los Amigos de la Nueva Alemania.

La organización eligió su nuevo nombre para enfatizar sus credenciales estadounidenses después de que la prensa la acusara de ser antipatriótica. Se permitió que el Bund estuviera formado únicamente por ciudadanos estadounidenses de ascendencia alemana. Su objetivo principal era promover una visión favorable de la Alemania nazi.

Amigos de la Nueva Alemania

En mayo de 1933, el diputado nazi Führer Rudolf Hess otorgó al inmigrante alemán y miembro del Partido Nazi alemán a Heinz Spanknöbel la autoridad para formar una organización nazi estadounidense. Poco después, con la ayuda del cónsul alemán en la ciudad de Nueva York, Spanknöbel creó Friends of New Germany al fusionar dos organizaciones más antiguas en los Estados Unidos, Gau-USA y la Sociedad Libre de Teutonia, que eran pequeños grupos con solo unos pocos cientos de miembros cada uno. El FoNG tenía su sede en la ciudad de Nueva York, pero tenía una fuerte presencia en Chicago. Los miembros masculinos vestían uniforme, camisa blanca, pantalón negro y un sombrero negro adornado con un símbolo rojo. Los miembros femeninos vestían una blusa blanca y una falda negra.

La organización dirigida por Spanknöbel era abiertamente pronazi y participaba en actividades como asaltar el periódico New Yorker Staats-Zeitung en alemán y exigir que publicara artículos pronazis e infiltrarse en otras organizaciones germano-estadounidenses no políticas. Una de las primeras iniciativas de los Amigos fue utilizar la propaganda para contrarrestar el boicot judío a los productos alemanes, que se inició en marzo de 1933 como protesta contra el antisemitismo nazi.

En una batalla interna por el control de los Amigos, Spanknöbel fue derrocado como su líder y posteriormente, fue deportado en octubre de 1933 porque no se había registrado como agente extranjero.

Al mismo tiempo, el congresista Samuel Dickstein, presidente del Comité de Naturalización e Inmigración, se dio cuenta de la gran cantidad de extranjeros que ingresaban legal e ilegalmente al país y residían en él, y el creciente antisemitismo junto con grandes cantidades de literatura antisemita que se estaba distribuyendo en el país. Esto lo llevó a investigar de forma independiente las actividades de los grupos nazis y fascistas, lo que condujo a la formación del Comité Especial sobre Actividades Antiamericanas que estaba autorizado a investigar las actividades de propaganda nazi y otras actividades de propaganda. Durante el resto de 1934, el Comité llevó a cabo audiencias, reuniendo ante él a la mayoría de las principales figuras del movimiento fascista estadounidense. La investigación de Dickstein concluyó que los Amigos representaban una rama del Partido Nazi del dictador alemán Adolf Hitler en los Estados Unidos.

La organización existió hasta mediados de la década de 1930, aunque siempre se mantuvo pequeña, con una membresía de entre 5.000 y 10.000, en su mayoría ciudadanos alemanes que vivían en los Estados Unidos y emigrantes alemanes que se habían convertido recientemente en ciudadanos. En diciembre de 1935, Rudolf Hess ordenó a todos los ciudadanos alemanes que abandonaran el FoNG y todos sus líderes fueron llamados a Alemania.

Actividades del Bund

El 19 de marzo de 1936, el German American Bund se estableció como una organización de seguimiento de los Amigos de la Nueva Alemania en Buffalo, Nueva York. El Bund eligió a un ciudadano estadounidense nacido en Alemania, Fritz Julius Kuhn, como su líder (Bundesführer). Kuhn era un veterano porque sirvió en la infantería bávara durante la Primera Guerra Mundial y también era un Alter Kämpfer (antiguo combatiente) del Partido Nazi a quien se le otorgó la ciudadanía estadounidense en 1934. Kuhn fue inicialmente un líder efectivo porque unió la organización y amplió su membresía, pero más tarde, simplemente llegó a ser visto como un estafador incompetente y un mentiroso.

La estructura administrativa del Bund imitaba la subdivisión administrativa regional del Partido Nazi. El German American Bund dividió a los Estados Unidos en tres territorios: Gau Ost (Este), Gau West y Gau Midwest. Juntos, los tres Gaue comprendían 69 Ortsgruppen (grupos locales): 40 en Gau Ost (17 en Nueva York), 10 en Gau West y 19 en Gau Midwest. Cada Gau tenía su propio Gauleiter y personal para dirigir las operaciones del Bund en la región de acuerdo con el Führerprinzip (principios del líder). La sede nacional del Bund estaba ubicada en 178 East 85th Street en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York.

El Bund estableció varios campos de entrenamiento, incluido Camp Nordland en el condado de Sussex, Nueva Jersey, Camp Siegfried en Yaphank, Nueva York, Camp Hindenburg en Grafton, Wisconsin y Deutschhorst Country Club en Sellersville, Pensilvania, Camp Bergwald en Bloomingdale, Nueva Jersey, y Camp Highland en Windham, Nueva York. El Bund realizó mítines con insignias y procedimientos nazis, como el saludo hitleriano, y atacó a la administración del presidente Franklin D. Roosevelt, los grupos judíos estadounidenses, el comunismo, los sindicatos “dirigidos por Moscú” y los boicots estadounidenses a los productos alemanes. La organización afirmó mostrar su lealtad a Estados Unidos mostrando la bandera de los Estados Unidos junto con la bandera de la Alemania nazi en las reuniones del Bund y declaró que George Washington fue “el primer fascista” que no creía que la democracia funcionara.

Kuhn y algunos otros partidarios viajaron a Berlín para asistir a los Juegos Olímpicos de Verano de 1936. Durante el viaje, visitó la Cancillería del Reich, donde se tomó una foto con Hitler. Este acto no constituyó una aprobación nazi oficial para la organización de Kuhn: el embajador alemán en los Estados Unidos, Hans-Heinrich Dieckhoff, expresó su desaprobación y preocupación por el grupo a Berlín, lo que generó desconfianza entre el Bund y el régimen nazi. La organización no recibió apoyo financiero ni verbal de Alemania. En respuesta a la indignación de los veteranos de guerra judíos, el Congreso en 1938 aprobó la Ley de Registro de Agentes Extranjeros que exige que los agentes extranjeros se registren en el Departamento de Estado. El 1 de marzo de 1938, el gobierno nazi decretó que ningún Reichsdeutsche [ciudadanos alemanes] podía ser miembro del Bund y que la organización no podía utilizar emblemas nazis. Esto se hizo tanto para apaciguar a los EE. UU. como para distanciar a Alemania del Bund, que era cada vez más motivo de vergüenza con su retórica y acciones. El Bund celebró su sexta convención anual a principios de septiembre de 1938 en Nueva York.

Podría decirse que el cenit de las actividades del Bund fue el mitin en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York el 20 de febrero de 1939. Unas 20.000 personas asistieron y escucharon a Gerhard Wilhelm Kunze, el Oficial Nacional de Relaciones Públicas del Bund criticar al presidente Roosevelt refiriéndose repetidamente a él como “Frank D. Rosenfeld”, llamando a su New Deal “Jew Deal” y denunciando lo que él se cree que es el liderazgo bolchevique-judío estadounidense. Lo más impactante para la sensibilidad estadounidense fue el estallido de violencia entre los manifestantes y las tropas de asalto del Bund. El mitin fue el tema del documental corto de 2017 A Night at the Garden de Marshall Curry.

En 1939, una investigación fiscal de Nueva York determinó que Kuhn había malversado $14,000 del Bund (equivalente a $273,000 en 2021). El Bund no buscó que se procesara a Kuhn, operando según el principio (Führerprinzip) de que el líder tenía poder absoluto. Sin embargo, el fiscal de distrito de la ciudad de Nueva York lo procesó en un intento de paralizar al Bund. El 5 de diciembre de 1939, Kuhn fue condenado a dos años y medio a cinco años de prisión por evasión de impuestos y malversación de fondos

Los nuevos líderes del Bund reemplazaron a Kuhn, sobre todo Gerhard Kunze, pero solo por breves períodos. Un año después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Congreso promulgó un reclutamiento militar en tiempo de paz en septiembre de 1940. El Bund aconsejó a los miembros en edad de reclutamiento que evadieran el servicio militar obligatorio, un delito punible con hasta cinco años de cárcel y una multa de $ 10,000. Gerhard Kunze huyó a México en noviembre de 1941. Sin embargo, las autoridades mexicanas lo obligaron a regresar a los Estados Unidos, donde fue sentenciado a 15 años de prisión por espionaje.

El congresista estadounidense Martin Dies (D-Texas) y su Comité de la Cámara sobre Actividades Antiamericanas negaron activamente a cualquier organización simpatizante de los nazis la capacidad de operar libremente durante la Segunda Guerra Mundial. En la última semana de diciembre de 1942, encabezados por la periodista Dorothy Thompson, cincuenta destacados estadounidenses de origen alemán (incluido el ícono del béisbol Babe Ruth) firmaron una “Declaración de Navidad de hombres y mujeres de ascendencia alemana” condenando el nazismo, que apareció en diez de los principales diarios estadounidenses. .

Mientras Kuhn estaba en prisión, su ciudadanía fue cancelada el 1 de junio de 1943. Tras su liberación después de cumplir 43 meses en una prisión estatal, Kuhn fue arrestado nuevamente el 21 de junio de 1943 como extranjero enemigo e internado por el gobierno federal en un campamento en Crystal City, Texas. Después de la guerra, Kuhn fue internado en Ellis Island y deportado a Alemania el 15 de septiembre de 1945. Murió el 14 de diciembre de 1951 en Munich, Alemania Occidental.

Según el historiador Leland V. Bell, George Froboese, el líder del medio oeste del grupo (que había viajado a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 con Kuhn para encontrarse con Hitler) y “algunos bundistas menos conocidos se suicidaron”, y “a algunos bundistas les revocaron la naturalización y pasaron algunos meses en campos de detención”. Además, 24 oficiales de la organización fueron condenados por conspiración para violar la Ley de Servicio Selectivo de 1940 en 1942. Todos los acusados ​​recibieron las sentencias máximas de 5 años permitidas por el cargo. Sin embargo, fueron puestos en libertad después de que sus condenas fueran anuladas en una decisión de 5 a 4 de la Corte Suprema de los Estados Unidos en junio de 1945.

