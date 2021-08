Israel: Irán está a dos meses de obtener el arma nuclear

25 agosto, 2021

El ministro de Defensa, Benny Gantz, destacó que la república islámica ha duplicado su inversión militar en cinco años hasta los 49 mil millones de dólares.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, afirmó hoy que a Irán le quedan dos meses para hacerse con los materiales necesarios y fabricar el arma atómica, por lo que reclamó a la comunidad internacional un plan de prevención distinto a retomar el pacto nuclear de 2015.



«No sabemos si el régimen iraní estará dispuesto a firmar un acuerdo y volver a la mesa de negociaciones, pero la comunidad internacional debe construir un plan B viable para detener a Irán en su camino hacia un arma nuclear», señaló hoy Gantz en una reunión con sesenta embajadores en Tel Aviv.



Gantz hizo estas declaraciones cuando el primer ministro israelí, Naftali Bennett, se encuentra en Washington en su primera visita oficial, en la que abordará mañana con el presidente estadounidense, Joe Biden, la amenaza nuclear de Irán y planteará soluciones alternativas al pacto nuclear.



Irán y las potencias del G5+1 firmaron en 2015 un pacto para que el país frenara su programa atómico, acuerdo del que el expresidente de EEUU, Donald Trump, se salió en 2018, pero que la administración Biden espera retomar o renegociar.



Israel siempre se opuso a ese pacto, al considerar que las potencias del G5+1 hicieron demasiadas concesiones levantando casi todas las sanciones sin obligar a Irán a paralizar al cien por cien su programa de enriquecimiento de uranio.

Benny Gantz habla a los diplomáticos extranjeros en Tel Aviv el 25 de agosto de 2021 Foto: Ariel Hermoni/Ministerio de Defensa de Israel vía Twitter



El ministro israelí se mostró partidario de la vía diplomática para lograr un acuerdo «más largo, más fuerte y más amplio’ que el anterior», ya que «un programa nuclear iraní podría incitar a una carrera armamentística en la región y el mundo entero».



Sin embargo, señaló que, si fuera necesario, Israel podría llevar a cabo una acción militar unilateral. «Israel tiene los medios para actuar y no dudará en hacerlo. No descarto la posibilidad de que Israel tenga que actuar en el futuro para prevenir un Irán nuclear», dijo.



Gantz recordó que la «amenaza iraní» es terrestre, ya que la república islámica opera «a través de sus representantes en Irak, Yemen, Siria, Líbano y Gaza»; aérea porque emplea drones y misiles guiados en sus ataques; marítima, para «interrumpir el comercio internacional»; y también está en el ciberespacio.



El ministro aseguró que Irán estaba detrás del ataque con dron al buque Mercer Street, operado por una empresa israelí, en el Golfo pérsico en julio, en el que murieron dos tripulantes.



«Nuestra evaluación es que el avión no tripulado empleado en el ataque fue lanzado desde territorio iraní y aprobado por el liderazgo iraní», puntualizó Gantz, quien subrayó que Irán ha duplicado su inversión militar en cinco años hasta los 49.000 millones de dólares. EFE