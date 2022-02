Israel evacúa a familiares de diplomáticos y personal de su embajada en Ucrania

11 febrero, 2022

El Ministerio de Exteriores emitió una alerta de viaje e instó a los israelíes considerar abandonar el país ante la posibilidad de una inminente ofensiva rusa.

El Ministerio de Exteriores emitió una advertencia de viaje a Ucrania y anunció la evacuación de las familias de los diplomáticos y del personal de la embajada en Kiev “debido al deterioro de la situación”; mientras crecen los temores de una invasión militar rusa.

La Cancillería en Jerusalén publicó una advertencia de viaje a Ucrania y recomendó a los ciudadanos israelíes que residen en ese país que reconsideren quedarse, y en cualquier caso eviten acercarse a los puntos álgidos”. También instó a los israelíes que actualmente se encuentran en Ucrania a registrarse a través de internet en el sitio web el Ministerio.

Tras la publicación de la advertencia de viaje a Ucrania, el Ministerio de Exteriores informó que “decidió evacuar a las familias de los diplomáticos y empleados israelíes en la Embajada».

Un alto funcionario israelí, que se mantuvo en el anonimato, le dijo al portal de noticias de internet Walla que las tropas rusas han comenzado un ejercicio militar en Bielorrusia, que podría convertirse pronto en una ofensiva contra Ucrania.

Estados Unidos ya ordenó a fines de enero la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en el país y autorizó la marcha del personal no esencial al asegurar que tenían información de una acción militar rusa contra Ucrania.



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió hoy del «riesgo real» de que estalle pronto «un conflicto armado» provocado por Rusia en Ucrania.



Moscú asegura que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, al tiempo que Estados Unidos advierte de que los rusos podrían atacar el país vecino «en cualquier momento». Aurora y EFE