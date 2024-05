La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó la política exterior adoptada por el Gobierno español, por «ser capaz de insultar» al presidente argentino, Javier Milei, tras las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre el mandatario.



En un desayuno informativo en la capital española, la conservadora cargó contra «la deriva peronista» del Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez, a quien definió como «autoritario» y «autocrático».



«Lo que no esperábamos es que en lugar de tener que dar ánimos a los argentinos, les tendríamos que pedir disculpas por tener un Gobierno capaz de insultar y no respetar al presidente que los argentinos han elegido las urnas, y ahora son ellos los que empiezan a abandonar el peronismo y empiezan a ver la luz», afirmó la dirigente madrileña del Partido Popular (derecha).



Díaz Ayuso criticó además las declaraciones del ministro Puente contra el presidente argentino en un acto sobre redes sociales, donde dijo que había visto al mandatario argentino efectuar unas fuertes declaraciones en campaña electoral: «cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias».



Unas afirmaciones que provocaron un comunicado de «repudio» de la oficina de Milei en el que aprovechó para atacar al presidente español, quien, a su juicio, «tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa (Begoña Gómez), asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia» la pasada semana.



La presidenta madrileña reprochó al Ejecutivo de Sánchez su política exterior, ya que, además de «insultar» a Milei, «no ha dudado en ofender a Israel tras el atentado más grave sufrido contra el pueblo judío desde el Holocausto, abandonar los compromisos de España en el Sáhara (Occidental), desairar a los Estados Unidos o equiparar al presidente del Partido Popular Europeo con los nazis».



Asimismo añadió que muchos argentinos advirtieron de «la deriva peronista que estaba tomando España» y ahora, subrayó, «el peronismo ha llegado al otro lado del Atlántico», siguiendo «el manual calcado de ataque a la justicia, a los medios, a la prensa libre». EFE