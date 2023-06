Israel echa a Brasil del Mundial y se mete en semifinales

3 junio, 2023

La selección de Israel se clasificó por primera vez a las semifinales del Mundial sub-20 tras vencer por 3-2 a Brasil con un golazo de Dor Turgeman en tiempo de alargue.

El número 9 selló la victoria de los Blancos y Azules, que remontaron en dos oportunidades un resultado adverso y desperdiciaron dos penales.



En la primera parte, el campeón del Campeonato Sudamericano fue dominado por un rival que lo sorprendió.



Israel se refugió muy bien en el fondo cuando Brasil lo atacó, presionó cuando su rival intentó salir jugando desde el fondo y aprovechó cada jugada de pelota quieta que tuvo a su favor para poner el alerta al portero Kaique.



Sobre los 25 minutos, un centro de Anan Khalaili que por poco no pudo desviar El Yam Kancepolsky estuvo cerca de transformarse en el primer tanto.



Brasil respondió enseguida con una gran jugada del atacante Sávio que el portero Tomer Zarfati despejó con una impresionante respuesta tras un disparo de Marquinhos.



Estas fueron las jugadas más peligrosas de un encuentro que se guardó lo mejor para el final.



Ramon Menezes no arriesgó y antes del comienzo de los últimos 45 minutos sacó a Guilherme Biro, quien esta vez abandonó la delantera para jugar como lateral por el sector izquierdo y vio la tarjeta amarilla.



Israel volvió a dominar los primeros minutos pero fue Brasil el que rápidamente golpeó. Matheus Martins habilitó al goleador Marcos Leonardo y este dejó sin opciones al portero Zarfati con un impresionante disparo al ángulo.



Corrían 56 minutos y los sudamericanos se pusieron 0-1 arriba con el quinto tanto en el certamen del atacante surgido en la cantera del Santos, esa de la que salieron Pelé, Neymar, Robinho y Rodrygo.



Israel no tardó en empatar el partido. Un impresionante cabezazo de Khalaili tras un gran centro de Kancepolsky selló el empate a los 60 minutos.



El encuentro finalizó igualado 1-1 y el Mundial tuvo su primer tiempo suplementario.



Apenas habían pasado 30 segundos del comienzo cuando Andrey Santos habilitó a Matheus Nascimento y este puso nuevamente en ventaja a Brasil con un disparo contra el palo que se convirtió en el 1-2.



Israel fue al ataque y repitió la historia. A los 93 minutos Hamza Shibli empujó el balón tras un centro bajo de Ilay Feingold que nadie pudo despejar y volvió a igualar el partido.



Y cuando algunos pensaban en la tanda de penales, Dor Turgeman mostró que no estaba de acuerdo con esa idea y selló la victoria Israel con un golazo. El número 9 tomó el balón dentro del área, desparramó a dos marcadores y marcó a los 107.



Israel tuvo todo para liquidar el juego pero dejó pasar dos opciones increíbles. A los 114 minutos el árbitro pitó un penal por mano de Jean Pedroso y Kaique detuvo el disparo desde los doce pasos de Ilai Madmoun.



Al parar la pena máxima el portero cometió una falta contra el atacante que fue a buscar el rebote y Juan Gabriel Calderón sancionó un nuevo penal. Esta vez se encargó Ahmad Ibrahim y su disparo se fue afuera.



Sin embargo, Brasil ya nada pudo hacer y el vicecampeón del último Europeo hizo historia al meterse entre los cuatro mejores del torneo en el primer Mundial sub-20 de su historia.



– Ficha técnica:



3. Israel: Tomer Zarfati; Ilay Feingold, Stav Lemkin, Or Israelov, Roy Revivo; Ilai Madmoun, El Yam Kancepolsky (m.85, Rony Navi); Anan Khalaili (m.76, Omer Senior), Tay Abed (m.85, Ahmad Ibrahim), Ariel Lugassy (m.46, Hamza Shibli) (m.121, Shon Edri) y Dor Turgeman (m.106, Ran Bimyamin).



Seleccionador: Ofir Haim.



2. Brasil: Kaique; Andre Dhominique (m.96, Kevin), Jean Pedroso, Douglas Mendes, Guilherme Biro (m.46, Ronald); Marlos Gomes, Andrey Santos, Marquinhos; Sávio (m.72, Giovani), Marcos Leonardo (m.76, Matheus Nascimento) y Matheus Martins (m.72, Giovane).



Seleccionador: Ramon Menezes.



Goles: 0-1: m.56, Marcos Leonardo. 1-1: m.59, Anan Khalaili. 1-2: m.91, Matheus Nascimento. 2-2: m.93, Hamza Shibli. 3-2: m.107, Dor Turgeman.



Árbitro: El costarricense Juan Gabriel Calderón. Amonestó a Guilherme Biro, Giovane, Matheus Nascimento, Jean Pedroso, Hamza Shibli y Shon Edri.



Incidencias: Encuentro correspondiente a los cuartos de final del Mundial sub-20, disputado en el estadio Bicentenario de San Juan. EFE