Israel aprueba un plan piloto de «electricidad kosher» para los ultraortodoxos

7 mayo, 2023

El Gobierno aprobó un plan piloto de "electricidad kosher" destinada a ser utilizada por los judíos ultraortodoxos en el día de descanso del shabat, cuando la religión hebrea impide encender luces u objetos eléctricos.

El plan contempla la construcción de lugares de almacenamiento previo de la electricidad que será utilizada durante el shabat, día que no se puede generar electricidad según la visión más estricta de las normas judías que rigen ese día de descanso, que comienza en el atardecer del viernes y concluye en el atardecer del sábado.



Tras lograr luz verde en la reunión semanal del gabinete de gobierno, el ministro de Energía, Israel Katz, defendió el proyecto como algo beneficioso para toda la población israelí, no solo para los judíos ultraortodoxos o haredí.



Katz argumentó que esta electricidad almacenada se podrá usar también durante las horas pico de consumo, abaratando precios; además de ser más sostenible ya que evitaría la práctica general actual de las comunidades ultraortodoxas, que para evitar el encendido, lo que hacen es mantener la luz encendida las 24 horas que dura el shabat.



Por ejemplo, en los edificios de varias pisos hay al menos un ascensor que funciona de manera automática durante todo el día, parando en todas las plantas; o en las casas recurren al uso de unas planchas infrarrojas que dejan encendidas antes de que empiece el shabat para mantener la comida caliente.



«Lo que aprobamos hoy no aumentará los costos de electricidad en un ágora para el público”, aseguró el ministro del partido Likud, de primer ministro Benjamín Netanyahu.



El proyecto formó parte de los acuerdos de coalición del Likud con el partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá (JUT), que también busca cumplir con la norma halájica que prohíbe que un judío trabaje para otro judío en shabat, por lo que esa formación haredí había llegado a exigir el cierre completo de las plantas eléctricas ese día.



Según el borrador de ley redactado por el Ministerio de Energía, «los avances tecnológicos en el campo del almacenamiento de energía brindan una oportunidad para una solución alternativa adecuada que satisfaga las necesidades especiales de esta población, y que sea más segura y limpia”.



El proyecto también garantiza que la Autoridad de la Electricidad, entidad gubernamental que regula el mercado eléctrico, no puede aumentar los precios para los clientes en general para financiar el plan de almacenamiento. EFE