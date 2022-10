Iom Kipur en pocas palabras

3 octubre, 2022

La fiesta de Iom Kipur, se caracteriza por un ayuno de veinticinco horas, destinado a acompañar a los fieles en la expiación de sus faltas.

Rabino Yerahmiel Barylka

Tiene lugar el día 10 del mes de Tishre, diez días después del Año Nuevo judío, Rosh Hashaná (“la cabeza del año”). Este período se designa como el de los “días terribles”, los Yamim Noraím. Es en esta época del año cuando los hombres se piden perdón entre sí e imploran a Dios que les conceda el suyo.

Iom Kipur es la culminación de estos días de penitencia, al término de los cuales hombres y mujeres -que esperan haber sido blanqueados de sus pecados e ingresados ​​en el divino Libro de la Vida- y puedan comenzar las celebraciones de Sucot o “fiesta del Cabañas”. En este día es posible alcanzar el perdón de los pecados y una gran reparación del alma, si uno se arrepiente sinceramente. Las dos principales mitzvot de este día sagrado son el ayuno y la teshuvá (arrepentimiento).



Una palabra: perdón

La fiesta de Iom Kipur está instituida en el Pentateuco, que habla del “Día de los Perdones”, o del “Sábado de los Sábados”. De hecho, las treinta y nueve obras tradicionalmente prohibidas en Shabat también están prohibidas en Iom Kipur.

El ayuno de Iom Kipur comienza unos minutos antes de la puesta de sol y termina la tarde siguiente, unos minutos después del anochecer. Junto a él, se unen otras interdicciones como la prohibición de las relaciones sexuales, calzar zapatos sin suela de cuero, en señal de humildad, untar cremas al cuerpo. La ablución de las manos al despertarse y al salir del baño será sólo en los dedos.

El objetivo de estos suplicios es acompañar a los fieles en el reconocimiento de sus transgresiones, la confesión de sus faltas, su expiación ante Dios.

A estos mandamientos se añaden varios rituales. La noche anterior a la fiesta y al ayuno se realiza una comida familiar, luego se enciende una “vela de recuerdo” en memoria de los difuntos, y dos velas para celebrar la entrada en la sacralidad de la fiesta. Luego vamos a la sinagoga para el servicio.

Las oraciones continúan a lo largo del día siguiente, alternando oraciones de confesión, recuerdo en algunas comunidades y lecturas de los rollos de la Torá. Algunas comunidades mantienen la costumbre, de realizar caparot en la víspera de Iom Kipur usando dinero que luego darán a personas necesitadas. Es una transferencia simbólica de las faltas de una persona a una suma de dinero que reemplaza la vieja costumbre de matar pollos después que se les hace girar sobre su cabeza antes de sacrificarlo para comerlo o donarlo a obras de caridad.

El perdón de los humanos debe obtenerse pidiéndolo directamente a los interesados ​​y reparando sus fechorías cuando sea posible. Finalmente, está prohibido cometer errores durante el año planeando ser perdonados en Iom Kipur.



Una Lectura: El Libro de Jonás

Durante la tarde de Iom Kipur se leen los cuatro capítulos de la historia del profeta Jonás. Este tiene el mandato de Dios de anunciar a los habitantes de la gran ciudad asiria de Nínive el castigo divino por su mala conducta. Contra todas las expectativas, los habitantes de esta capital incrédula se arrepienten y Dios los perdona inmediatamente, para disgusto de Jonás. Amargo, este último se asienta en un cerro cercano, donde Dios hace crecer un ricino que le da una agradable sombra, pero pronto se seca.

Jonás, abrumado por el sol, “se desea la muerte”: “Y aconteció que, al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo el Señor: Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer; que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? (Jonás 4, 8-11)”.

La lectura de este profeta de las Escrituras es muy apreciada, quizás por la paradoja de esta conclusión en la que no aparece el hecho del arrepentimiento de la gente de la gran ciudad.

Dios perdona al hombre y al animal, es decir, tanto al hombre como al animal con su infinita misericordia también en el caso en el que estos seres no hayan realizado los esfuerzos que podríamos esperar de ellos.

Es una lección magistral para aquellos que no alcanzan a poner las cosas en orden pero que igualmente recibirán la piedad y el amor divinos.