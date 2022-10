Investigadores israelíes afirman que los campos magnéticos proporcionan una forma de datar eventos bíblicos

25 octubre, 2022

El equipo descubre que de las capas de destrucción histórica surge una nueva esperanza de datación cronológica precisa.

Un equipo de científicos y arqueólogos israelíes puede haber estado un paso más cerca de “probar” la veracidad histórica de la Biblia. Con la datación arqueo magnética, los arqueólogos combinan la santísima trinidad de la arqueología bíblica moderna para datar con precisión las capas de destrucción de las conquistas militares descritas en la Biblia.

El método usa capas de excavación que se fecharon de manera confiable para crear puntos de referencia para los datos arqueo magnéticos. Estos se aplican luego a otros sitios que hasta ahora habían sido imposible de fechar con seguridad.

El campo magnético es un escudo invisible en constante cambio que deriva del mineral magnético en el núcleo terrestre. Los científicos creen que puede ser la clave para la creación y continuación de la vida tal como la conocemos.

Las capas de destrucción de las conquistas militares bíblicas proporcionan abundante material de las campañas de tala y quema. La destrucción babilónica de la antigua Jerusalén en 586 a. C., atestiguada en fuentes bíblicas y extrabíblicas, le dio a Vaknin la manera perfecta de comenzar a calibrar la nueva herramienta de datación. En 2020, Vaknin publicó un artículo que apuntala los datos arqueo magnéticos de este evento ancla.

La datación por radiocarbono, que generalmente es confiable, es menos útil para gran parte del lapso de la narración bíblica debido a un problema de calibración que abarca alrededor de 800-400 a. C., la meseta de Hallstatt. La técnica de datación arqueo magnética, utilizada por los científicos de la Tierra para reconstruir el campo magnético histórico del globo, podría compensar ese déficit y eventualmente servir como una herramienta normativa y complementaria de datación en la caja de herramientas de cada arqueólogo bíblico.

“Esta investigación demuestra cómo una curva de arqueo intensidad construida a partir de un denso conjunto de datos arqueo magnéticos en el que la cronología se basa en el radiocarbono (para períodos anteriores al siglo VIII a. C.) y edades históricas firmes (desde el siglo VIII a. C. en adelante) puede usarse como un poderoso indicador cronológico. herramienta. Esto es especialmente útil durante la meseta de Hallstatt (ca. 800-400 a. C.), un período en el que la resolución de la datación por radiocarbono es limitada”, dice el artículo de Vaknin.

“Este es el primer artículo en el que tenemos una base de datos lo suficientemente grande como para decir que realmente podemos hacer una datación arqueo magnética que sea confiable”, afirmó Vaknin. “Y los resultados fueron asombrosos”.

El campo magnético sirve como escudo de la Tierra contra la radiación cósmica y las partículas del sol. El norte magnético se usa como una herramienta de navegación por el hombre y muchas aves y mamíferos marinos que están en sintonía natural. Cambia con el tiempo y cada era tiene su propia señal de intensidad y dirección.

“La nueva herramienta de datación es única porque se basa en datos geomagnéticos de sitios cuyas fechas exactas de destrucción se conocen a partir de fuentes históricas”, detalló el profesor de la Universidad de Tel Aviv Oded Lipschits. «Al combinar información histórica precisa con una investigación arqueológica completa y avanzada, pudimos basar el método magnético en una cronología anclada de manera confiable».