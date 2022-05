Herzog se reunió con una asociación israelí que apoya jóvenes en riesgo

24 mayo, 2022

El presidente israelí estuvo con representantes de la organización Elem, y luego de ver su trabajo, reflexionó sobre algunos temas que preocupan a la juventud israelí.

Isaac Herzog, presidente de Israel, mantuvo una reunión con la asociación Elem, que se preocupa por los jóvenes israelíes. El ejecutivo fue informado sobre las principales problemáticas que tiene este sector de la población.

«2.126 hombres y mujeres jóvenes denunciaron violencia doméstica, 4.000 sufrieron depresión y ansiedad, 1.432 intentaron autolesionarse. Estas preocupantes cifras están incluidas en el informe de la Asociación Elem de 2021″, detalló Herzog.

El presidente aseguró luego de ver la investigación que la pandemia por el Covid-19 también golpeó fuerte a la juventud: «El coronavirus impactó fuerte en mujeres y hombres jóvenes».

«Nosotros, como sociedad, no debemos ignorar los ciclos de pobreza, angustia y riesgo. Una sociedad que no ayuda y apoya a los desvalidos no merece llamarse sociedad«, agregó.

Por último, Herzog agradeció la tarea que realiza la organización: «Elem lidera la rehabilitación de jóvenes en riesgo con amor y devoción, tanto en la calle como en las redes sociales. No es solo un beneficio y salvación para la juventud, sino un beneficio nacional y social, un ejemplo y modelo a seguir para todos nosotros».