Herzog acudirá al homenaje a las víctimas de la Masacre de Munich 72

1 septiembre, 2022

El primer ministro en funciones, Yair Lapid, vajará a Alemania los días 11 y 12 de septiembre para discutir el acuerdo nuclear de Irán.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, realizará una visita de Estado a Alemania del 4 al 6 de septiembre, cuando asistirá a la ceremonia por el 50º aniversario de los atentados en las olimpiadas de Múnich 72, donde once deportistas del equipo olímpico israelí fueron asesinados por el comando terrorista palestino Septiembre Negro.



Después de varios meses de dudas sobre la participación de representación israelí en el acto, finalmente se ha confirmado la presencia al más alto nivel después de que Alemania anunciara ayer mismo un acuerdo con las familias de las víctimas para el pago de indemnizaciones.



El pacto contempla el pago de 28 millones de euros, de los cuales 22 millones irán a cargo del Gobierno federal y el resto a repartir entre la ciudad de Múnich y el «Land» de Baviera, además de implicar la asunción de responsabilidad de lo ocurrido por parte de estas entidades.



Antes de acudir al evento en Múnich la noche del 5 de septiembre, Herzog será recibido el día 4 en Berlín con una ceremonia de Estado por el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y al día siguiente se reunirá con el canciller, Olaf Scholz, y con la alcaldesa de Berlín, Franziska Giffey, informó su oficina en un comunicado.



El día 6, Herzog pronunciará un discurso en el Bundestag (Parlamento federal) y se reunirá con su presidente, Bärbel Bas; y después, junto con su homólogo Steinmeier, colocará en Berlín una ofrenda floral en el Monumento a los Judíos Asesinados en Europa, y visitará el campo de concentración de Bergen-Belsen, donde además se reunirá con la comunidad judía local y supervivientes del Holocausto.



Esa parada tendrá un significado especial para el mandatario israelí, ya que su difunto padre y sexto presidente de Israel, Chaim Herzog, estuvo entre los libertadores de Bergen-Belsen como oficial del ejército británico, y en 1987 pronunció allí un emotivo discurso, durante la primera visita de Estado a Alemania de un presidente israelí.



La visita de Herzog se producirá una semana antes que la del primer ministro en funciones y ministro de Exteriores, Yair Lapid, quien ayer anunció un viaje a Alemania los días 11 y 12 de septiembre con el acuerdo nuclear de Irán como principal punto a discutir con las autoridades alemanas.



El viaje de ambos líderes israelíes a Alemania tiene lugar pocas semanas después de la polémica visita allá del presidente palestino, Mahmud Abbás, quien afirmó que Israel «comete más de 50 holocaustos contra el pueblo palestino» cuando un periodista le preguntó si no tenía pensado disculparse por los atentados de Múnich.



Sus palabras fueron ampliamente condenadas por el Gobierno israelí y molestaron al alemán, lo que obligó a Abbás a matizar parcialmente lo que dijo, aunque no llegó a disculparse.



Alemania está entre los países europeos con los que Israel mantiene una relación más cercana, unos lazos que se estrecharon mucho durante el largo mandato de la excanciller Angela Merkel. EFE y Aurora