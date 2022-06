Metro en Israel: ¿una solución para el transporte?

2 junio, 2022

Israel busca en la red metropolitana soluciones a la movilidad urbana.

Las ideas para un plan ferroviario de metro en el centro de Israel avanzaron fuertemente con la mitad de la red aprobada. Según el plan, unos 45 kilómetros de vías y 31 estaciones de la línea M1 Sur conectarán Tel Aviv, Rehovot, Ness Ziona, Lod, Be’er Yaakov, Rishon Lezion, Holon y Ramat Hasharon.

Otra línea, la M3, entregará 39 kilómetros con 25 paradas entre Bat Yam, Holon, Tel Aviv, Ramat Gan, Petah Tikva y Or Yehuda. Sin embargo, se estima que los pasajeros no puedan viajar hasta, como mínimo, 2032.

Este proyecto es el más ambicioso en transporte público del país, con el fin de unir las zonas cercanas a Tel Aviv para reducir el tráfico. Pero es complejo de lograrlo porque atraviesa zonas densamente hechas y otros sistemas subterráneos se construyeron antes que las áreas urbanas.

“Ningún país ha construido un sistema de metro como este antes, atravesando áreas que ya están altamente desarrolladas”, le dijo el asesor de transporte público internacional Amiram Strolov a The Times of Israel. “Y en realidad no está claro que sea posible hacerlo”.

La respuesta a estos desafíos del transporte nacional es mucho más simple. La misma es invertir en las redes de transporte público existentes para que funcionen más rápido y a más personas.

“Extender las carreteras para usar los arcenes cuesta alrededor de NIS 20 millones. Y al hacerlo o crear algún otro tipo de carril de transporte público exclusivo, puede aumentar la cantidad de pasajeros y la velocidad”, añadió Strolov. “Y luego tenemos el sistema ferroviario nacional existente establecido por los británicos y, sin embargo, nuestra extensión es muy lenta”.

Hasta ahora, el presupuesto que se usó es de 6.000 millones de shékels en 2022. Pero se estima que los municipios empiecen a aportar fondos para los costos de proyecto desde 2023. También los propietarios cerca de las líneas pagarán altos impuestos.

La ministra del Interior Ayelet Shaked prometió presentar líneas de metro adicionales para su aprobación, sin plazo fijo. El siguiente paso será la emisión de licitaciones de construcción y el inicio de la requisición y limpieza de terrenos.