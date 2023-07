Gran Éxito del Festival de Jazz de Jerusalén

3 julio, 2023

Durante 3 días de jazz emocionante con grandes shows locales y del exterior presentados en 6 escenarios y ante mucho público. Se destacaron el guitarrista Rafael Requeni y el grupo “Momi Maiga”.

Por Chiquita Levov Texto y Fotos

La novena edición del Festival de Jazz de Jerusalén, producida por el Festival de Israel y el Museo Israel cumplió con lo prometido, presentando este año una programación muy rica de espectáculos con músicos israelíes e internacionales. En los escenarios ubicados en los mágicos jardines y en las galerías de arte del museo, pudimos ver conjuntos emocionantes, colaboraciones únicas, avances sorprendentes, improvisaciones, artistas, talleres, jams nocturnos y más. Y como todos los años, la notable presencia del director artístico del festival el aclamado trompetista de renombre mundial Avishai Cohen, y esta vez junto a la gran cantante Carolina, en un show que resulto una colorida fiesta.

Avishai y Carolina.

Las instalaciones del museo estuvieron muy concurridas, con espectadores que deambulaban entre show y show, tratando de no perder ninguno, todo dentro de una organización destacable. El programa incluyó un amplio espectro de jazz contemporáneo, desde supersónico y free jazz, pasando por arreglos de “big band” y también con toques folclóricos. Con artistas de todo el mundo que ofrecieron espectáculos fascinantes, y se unieron a destacados artistas y grupos israelíes. Pudimos ver al pianista israelí Shay Maestro en una colaboración única con Michael Mayo (EE. UU.). Nos encantó el colorido “Cuarteto Eva” de Bulgaria que se presentó con trajes folclóricos de su país. La excelencia del Cuarteto Julia Hülsmann que llego de Alemania para deleitar a los amantes del verdadero jazz.

Momi Maiga

En el marco de espectáculos locales, vimos a Guy Mintus, infaltable en festivales musicales que se presentó junto a Noam Shuster. Muy especial fue el show del grupo “Shiran” formado por la cantante Shiran Abraham y un grupo acústico de ocho músicos y vocalistas que ofrecieron el sonido de las calles yemenitas. Se presentaron en un marco llamado “Noches de la Mesa Redonda”, un nuevo complejo que combina actuaciones de arte, luces y video. Es una mesa redonda con manjares y tragos, rodeados de un grupo de talentosos músicos.

Debemos destacar la visita del maestro guitarrista Rafael Riqueni, que llego de Sevilla. Sin duda uno de los más grandes guitarristas españoles de todos los tiempos, uno de los principales maestros del género, cuyo talento surgió cuando era niño. Se destaca por sus composiciones y por la interpretación lírica y melódica. Su musica melodiosa dotada de un alma andaluza, cautivó al amplio público que llegó a escucharlo, en la galería de los cuadros impresionistas. Ha sacado ya varios discos, y llega al festival tras la grabación último “Herencia”.

Cuarteto Eva

En una entrevista a Rafael nos dice sobre Israel: “Es la primera vez que llego a Israel, ya visité toda la parte del barrio antiguo, el barrio típico si y me ha parecido una maravilla. Yo he viajado por el mundo he estado en Praga, en Venecia. Pero este es el sitio más bello que he visto en mi vida”. Sobre el Festival comenta: “Participo por primera vez en este festival. Me parece un festival muy importante por la manera de hacer las cosas, un sitio donde se reúne todo el mundo y tiene mucha calidad. Los escenarios están en un museo, pero todo preparado en forma muy profesional y muy especial. Volvería al festival si me invitan nuevamente. El programa que interpreto esta vez se compone de temas de mi último disco “Herencia” y es un concierto de guitarra pura, flamenca, con toda la musicalidad que dejaron mis maestros. Voy a tocar también temas de mi otro disco “María Luisa” y alguna pieza nueva”

Otro cautivante show fue el de “Momi Maiga” músico de 26 años, que hace malabarismos con su “kora” (un arpa de África occidental de 22 cuerdas). Nacido en Senegal, considerado un virtuoso desde muy joven, está arraigado en las tradiciones musicales de su país. En 2019 se instala en España y se conectá con músicos líderes que se convirtieron en parte integral de su conjunto. Entre ellos el violinista Carlos Montfort y el percusionista Aleix Tobias. Carlos nos dice: “El festival me parece muy bonito, la gente súper encantadora, nos trataron muy bien. Todas las instalaciones del museo son perfectas, eso es impresionante. Además antes de tocar hemos paseado por el museo y visto algunas obras, es increíble todo lo que tiene”. Aleix agrega que “el festival es muy importante y el museo lleno de obras increíbles.” Ambos destacaron su deseo de volver al festival.

Cuarteto Hülsmann