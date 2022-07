Fuerzas israelíes desalojan a miles de colonos judíos en Judea y Samaria

21 julio, 2022

La Policía y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desalojaron a miles de colonos judíos que intentaron instalar viviendas improvisadas en varios puntos de Cisjordania (Judea y Samaria) para establecerse de manera ilegal.

No obstante, activistas denuncian que muchos de ellos lograron quedarse a pernoctar.



“Las fuerzas de seguridad están actuando para impedir la construcción de puestos de avanzada ilegales” en Cisjordania, indicó un comunicado conjunto de las FDI y la Policía, que informó sobre el “cierre de zonas militares y la restricción del paso a zonas en las que existe un alto potencial de actividad ilegal”.



Miles de colonos judíos, incluso familias enteras con niños, se desplegaron el miércoles en al menos cinco puntos de Cisjordania para improvisar campamentos y establecerse de manera ilegal, con el objetivo de ampliar su presencia en los territorios.



Estos colonos radicales están organizados por Nachala, una asociación fundada en 1980 que recauda fondos para impulsar “el desarrollo de los asentamientos mediante la redención de las tierras”.



Al tratar de instalar sus campamentos, los activistas de esta organización chocaron con otros activistas israelíes de corriente contraria, que acudieron al lugar para rechazar el establecimiento de asentamientos judíos en territorios de Judea y Samaria.



“Hoy he presenciado personalmente y a plena luz del día un crimen de guerra (la fundación de asentamientos) y la toma de tierras por parte de masas de personas bajo los auspicios de mi país”, alegó en Twitter Dana Naomi Mills, directora ejecutiva interina de la oenegé Paz Ahora (Peace Now).



Según ella, los puntos en los que intentaron establecerse los colonos en el área de Salfit y de Kiryat Arba son terrenos privados.



Otra activista de Paz Ahora aseguró que pese al desalojo por parte de los uniformados «aún quedan miles» de colonos, que pretenden «pasar la noche» en el terreno.



A pesar de llegar con niños y bebés, muchas mujeres judías están dispuestas a instalarse en esos inhóspitos terrenos desérticos -que carecen de agua corriente o servicio eléctrico- con tal de cumplir lo que consideran «su misión».



En contraposición, Orit Strock, una parlamentaria del Partido Sionista Religioso, mostró su apoyo rotundo a los colonos.



«Estas personas expresan los principios en los que yo creo, que toda la tierra de Israel nos pertenece y nos está prohibido abandonarla a la Autoridad Palestina», dijo al diario The Times of Israel.



Se calcula que en Judea y Samaria (Cisjordania) unos 430.000 israelíes, otros 200.000 en la parte oriental de Jerusalén, más 30.000 en la zona del Golán.

Judea y Samaria y la parte oriental de Jerusalén fueron liberados de la ocupación jordana durante la Guerra de los Seis Días en 1967. Aurora y EFE