Festivales de cine en Janucá

Durante la festividad de las luces se llevaran a cabo varios festivales tradicionales de cine, en Tel Aviv, Haifa y Jerusalén. Por Chiquita Levov.

Janucá en la Cinemateca de Tel Aviv

Kan Educacional

Festival Internacional de Cine para Niños y Niñas de Tel Aviv en su edición 20, producido por la Cinemateca de Tel Aviv junto con la emisora “Kan Educacional”, será este año “Una gran luz en la pantalla grande: cine para toda la familia y se invita a toda la familia a visitar un mundo mágico de cine, creatividad e historias”. Este festival es también un concurso internacional de películas de todo el mundo. Con un programa de filmes doblados en preestreno, series internacionales seleccionadas, eventos para los más pequeños, series de “Kan Educacional” en estrenos festivos. Y momentos especiales con cortometrajes de cine israelí para jóvenes, clásicos para toda la familia, cine educativo e inspirador. También habrá reuniones de artistas, talleres, espectáculos infantiles y no faltara el encendido de las velas tradicionales todas las noches. Entre el 26 y el 31 de diciembre. En la Cinemateca de Tel Aviv. Más datos: https://www.cinema.co.il/

Del Cine Lev

Dina Pelled, directora ejecutiva de la cinemateca dice: “En este momento desafiante, sentimos la necesidad de conectarnos, encontrarnos y acercarnos más unos a otros. El Festival de Cine Infantil de Tel Aviv es una maravillosa oportunidad para arrojar una nueva luz sobre la creatividad israelí e internacional”. Avishi Kahana, director artístico declara: “Elegimos cuidadosamente contenidos que aportan un valor real a los niños, que resuenen en un mundo inundado de contenidos. Para mí, KAN es un organismo de contenidos líder en Israel. El festival de este año es una oportunidad de presentar obras cinematográficas de todo tipo, una fiesta de luz y creatividad”.

Festival Internacional de Cine de Haifa celebra 40 años

“The Seed” de Rasoulof

Este Festival de Haifa se inaugura el último día de 2024, será una celebración anual del cine en una edición de invierno, ya que no fue posible realizarlo en su fecha original en Sucot. En la séptima vela de Janucá, (31.12) se abre el festival y se dará la bienvenida al nuevo año civil con una programación festiva y especial de películas y eventos en el complejo principal del festival que incluirá una carpa cubierta con calefacción. El evento oficial de inauguración del festival que incluye la ceremonia y proyección de la película “The seed of the sacred fig” del director iranés Mohammad Rasoulof quien estará presente en la apertura, se celebrará el 2.1.25. El festival entre el 31.12 y el 11.1.25

Más datos: https://www.haifaff.co.il/

Presentará en estreno lo mejor del cine israelí y por primera vez se unen los concursos de largometrajes y documentales en uno solo “Concurso cine Israelí” en el cual competirán 12 películas: 6 largometrajes y 6 documentales. Yaron Shamir, director artístico declaró: “A partir del reconocimiento establecido en los festivales de cine más importantes del mundo de que no hay un género más importante decidimos celebrar este concurso de alta calidad”. También se inaugura un escenario para proyecciones de estreno del cine israelí: “Primera exposición – Nuevo cine israelí”, que presentará al público y a la industria cinematográfica la calidad de la creación israelí.

“Leer Lolita” de Ricklis

El invitado del festival, el director francés-judío, Michel Zenowitzius (“The Artist”) ganador del Oscar acompañará la proyección de su nueva película “La más preciosa de las cargas”, proyectada en Cannes. Se estrenarán otras obras maestras de los festivales de Cannes, Venecia y Sundance. La principal competición internacional “Carmel” se inaugurará con una nueva versión estadounidense del filme israelí “Gaagua” de Shavi Gavizon, estrenado en Israel en 2017, ahora protagonizado por Richard Gere. La película del israelí Eran Riklis “Reading Lolita in Teherán”, basada en el best seller del escritor iraní Nafisi, se proyectará tras ganar premios en el Festival de Cine de Roma. El festival se cerrará con el filme de Nir Bergman “Pink Lady” ganador del premio a la dirección en el Festival de Cine de Tallin.

Festival de Cine Judío en Jerusalén

El tradicional Festival de Cine Judío celebrará su 26ª edición durante la festividad de Janucá y también esta vez contará con una programación que destaca el espíritu judío de todos los tiempos y enfatiza la identidad judía. Además este año intentará unir culturas y destacar el papel del arte en tiempos desafiantes y complejos. La rica programación incluye decenas de películas de 20 países, de todo el espectro de la creación cinematográfica: documentales que tratan sobre familias judías, cine israelí que aborda temas sociales actuales, películas de archivo, figuras culturales y artistas influyentes del mundo judío, concursos de cine internacional, de cine israelí y más. También una serie de eventos especiales, encuentros con creadores y actores de Israel y el mundo, conferencias, paneles, actuaciones de música en vivo, encendidos festivos de velas y más. Del 28.12.24 al 2 de enero de 2025 en la Cinemateca de Jerusalén. Más datos:

https://jer-cin.org.il/he/JJFF

“Marathon Mom”

En el evento inaugural del festival se proyectara el filme “El brutalista” una película de drama histórico, escrita y dirigía por Brady Corbet a partir de un guion de Mona Fastvod, ganador del premio a la dirección en el Festival de Cine de Venecia y que cuenta con otras 7 nominaciones al Globo de Oro. Es una coproducción de varios países, protagonizada por Adrien Brody y Felicty Jones. La trama cuenta sobre 30 años de la vida de Laszlo, un arquitecto judío húngaro que sobrevivo al holocausto y emigro a Estados Unidos, donde al principio debió afrontar la miseria pero pronto consiguió un contrato misterioso que logra cambiar su vida.

Además, la noche del estreno se proyectará la película “Marathon Mom”, dirigida por Rebecca Shore y Oren Rosenfeld. Es un documental que sigue la historia de Beatie Deutsch, una joven madre de cinco hijos que corre para cumplir su sueño de ser atleta olímpica. Ella desafía los estereotipos asignados a las mujeres judías ultra ortodoxas, siendo una inspiración para mujeres de todas las religiones. La película sigue su lucha contra obstáculos, lesiones y desafíos psicológicos. Tras la proyección habrá una charla con la protagonista y los realizadores.