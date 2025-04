Novedades del Teatro Hebreo 

Estrenó la obra “Panorama desde el puente” de Arthur Miller dirigida por Nathan Datner que también protagoniza junto a Eli Gorenstein. Otra importante producción del repertorio: Macbeth. Por Chiquita Levov (Texto y fotos).

El “Teatrón Ivry” fue fundado por la pareja Gadi Tzedaka y Pnina Bart, actual directores artísticos, con la visión de que a través de este teatro debían llevar a la audiencia de todo el país un repertorio de obras israelíes originales, que fueran relevantes para la realidad local y mostrando la vida aquí, en el Estado de Israel. Sus objetivos más importantes son la cultura hebrea y ser un marco creativo para los mejores artistas y actores del país. Gadi Tzedaka declaro en varias ocasiones que la misión tuvo éxito, y hoy, puede decir con orgullo, que su visión fue correcta, que el teatro es influyente y está presente en la cultura israelí”. La nueva obra, considerada como la mejor de Arthur Miller, es una historia de traición, venganza y justicia natural contra los sistemas judiciales de una sociedad moderna. Con la participación de 2 de los más importantes actores de la escena israelí, que ofrecen en esta pieza una memorable y excelente actuación. Nathan Datner y Eli Gorenstein. Se está presentando en los escenarios de todo el país. Más datos: https://www.teatron.org.il/

“Panorama”

“Panorama desde el puente” del Teatro Hebreo, con traducción de Dan Almagor, es una muy lograda puesta en escena de la famosa obra, teatro de más alta calidad, interpretada por un elenco de muy buenos actores. Escrita en 1955 la trama transcurre en los años 50 del siglo 20 en los suburbios portuarios y aborda el drama de los inmigrantes ilegales. La trama se desarrolla a través de la narrativa de un abogado interpretado por Gorenstein. Eddie (Datner) y su esposa crían a la hija de la hermana menor de la mujer. A la casa llegan dos primos que entraron ilegalmente a Estados Unidos. El “padre” devoto intenta con desesperación resguardar a su “hija” con un amor poco paternal, tal como lo demuestra su sobreprotección. Y para ello está dispuesto a renunciar a su familia, a su propio respeto y a su vida. Se opone a la relación de su sobrina con uno de los primos, toma medidas que perjudican a todos y provoca una tragedia.

Sandra y Nathan

El rico y muy amplio repertorio del Teatrón Ivry incluye grandes producciones que continúan en cartel y se presentan en todo el país. Entre las más destacables de este teatro es la versión de “El violinista en el Tejado”, el gran musical judío de todos los tiempos, de Joseph Stein basado en Shalom Aleichem. Dirigido y protagonizado por Nathan Datner en el rol de Tuvia el Lechero. Sandra Sadeh en el rol de Golde es acompañada de un elenco de estrellas del escenario local, cerca de 40 participantes. Con una escenografía muy especial, muy abierta “por qué en la aldea judía de aquella época todos saben todo sobre todos”. El vestuario es también característico de la época. Otra pieza destacada es “Sonidos de la Musica” (en español se llama La Novicia Rebelde) de Rodgers y Hammerstein, dirigida por Datner. Una lograda producción del musical clásico más exitoso de todos los tiempos que se pone en escena por primera vez en Israel en su versión completa y acompañada de una orquesta en vivo en el escenario. Cuenta sobre una monja joven y alegre que es enviada como institutriz de los siete hijos del capitán von Trapp, Y pronto transforma e hogar en un sitio pleno de risas y musica. (14.4 en el Beit Hachaial).

Macbeth

Al mencionar el repertorio del Teatro Hebreo no podemos dejar de mencionar una increíble versión de la obra clásica “Macbeth”, del más grande dramaturgo de todos los tiempos, William Shakespeare que trata sobre el ansia de poder. Dirigida por Gadi Tzedaka quien también interpreta al valiente capitán y guerrero glorioso, con una actuación inolvidable. La pieza no solo es “teatro del bueno”, sino que más bien se podría llamar “un acontecimiento dramático”. La puesta en escena es muy novedosa y ofrece muchas dimensiones, acompañada de poderosos fragmentos musicales y lirica especial. Los actores se presentan sobre tarimas circulares superpuestas y giratorias que acentúan el desarrollo dramático de la pieza. Sin duda la obra permite al público vivir una experiencia inolvidable. Además y por sobre todo Pnina Bart trae al escenario la más destacada Lady Macbeth, que hemos visto en los últimos años. Un personaje decidido que no solo sabe aprovechar la popularidad de su marido para alcanzar el poder, sino que lo ayuda. La traducción es de Meir Wieseltier, la dramaturgia de Yehondav Tzedaka, la música de Yam Gronich y Erez Yulevich y la coreografía de Michal Amdursky

Lady Macbeth