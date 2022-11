Facundo Arana vuelve a Israel y Aurora habló con él

22 noviembre, 2022

Regresa al teatro con el unipersonal “En el Aire” interpretando a Marcos, un particular locutor radial que transmite su programa desde el teatro de un pueblo perdido en el interior de Argentina.

El famoso actor Facundo Arana, regresa a Israel donde tiene muchos admiradores que lo conocieron y amaron por sus roles en varias telenovelas y sus visita anteriores. En Israel presentará el unipersonal “En el Aire” que ganó varios premios al mejor unipersonal y al mejor actor. Facundo se pone en la piel del locutor Marcos, quien desde un punto perdido de su país, irá despertando y convocando a los habitantes del pueblo, para que lo acompañen en su transmisión. Y la gente, aceptando la propuesta, va poblando poco a poco las plateas de un teatro, que al igual que su pueblo ha olvidado su razón de ser. Se presenta solo en 3 funciones en la Sala del Mishkan Ha’omanuyiot-Raanana. Dos funciones el 25.11 y una el 27.11

Más datos y entradas: https://eventbuzz.co.il/facundoarana1

https://eventbuzz.co.il/facundoarana2

https://eventbuzz.co.il/facundoarana3

En ocasión de su visita realizamos una corta entrevista que traemos aquí. Le preguntamos ¿Qué fue lo que lo hizo decidir visitar nuevamente Israel?

Nos respondió: “La razón para decidir visitar nuevamente Israel es, fundamentalmente, el cariño maravilloso con que me han tratado en cada uno de mis dos viajes… En el año 2000 y en el año 2014. Es inexplicable, inigualable, el amor con el que me han tratado. Es por eso que cualquier motivo es excusa suficiente para visitarlos. Esta vez, la obra de teatro que considero es la más linda del mundo”.

Aurora: ¿Qué recuerdos tiene de sus visitas anteriores? ¿Y del público latino de Israel?.

Facundo: “Cómo dije, mis dos viajes anteriores fueron de muy poquitos días en los qué ni siquiera dormí. Era tanta la emoción y tantas las cosas lindas que ocurrían y tantas cosas lindas por hacer, y tanta la excitación… Que no quería perder ni un minuto durmiendo. El público en general ha sido tan cariñoso…! Tan anfitriones!.

Aurora: ¿Qué le gusta más hacer teatro o serie de televisión?

Facundo: “Me lo preguntaron mucho a lo largo de toda mi carrera… Cualquier manifestación de arte me parece extraordinaria y digna. Tanto la televisión como el teatro me han permitido dar todo de mí para contar una buena historia. Tanto en la televisión como en el teatro y en la música he conseguido lo máximo que podía dar yo como artista. Me siento muy orgulloso. Pero tengo que decirles: me encanta que puedan verme en el teatro”.

Aurora: Sobre el unipersonal que presentara en Israel, ¿que lo llevo a elegir esta pieza?

Facundo: “Con respecto al personaje, es una belleza. Está escrito por Manuel González Gil con la maestría que acostumbra. La música de Martin Bianchedi logra transportarnos a una historia maravillosa que créanme… No ven venir ni esperan. Fue un trabajo extraordinario junto al director para llegar a lo mejor que este personaje tiene paladar. Estoy profundamente orgulloso de esta pieza teatral, y fíjense si estoy seguro de ella, que es la que elegí para traer a Israel.”

Aurora: ¿Puede contarnos algo sobre su relación con el personaje?

Facundo: “El personaje, un locutor muy divertido y desfachatado, se lleva por delante del mundo y defiende a ultranza el objeto de la historia durante la cual, irá recibiendo lecciones que modificarán su vida para siempre”.

