Exdirectora de una escuela judía declarada culpable de violación en Australia

3 abril, 2023

La exdirectora ultraortodoxa de una escuela judía en Australia Malka Leifer fue declarada culpable de 18 cargos de abuso sexual, incluyendo cinco por violación, contra dos adolescentes.

La decisión del jurado anunciada este lunes ante un tribunal del país oceánico.



Leifer afrontaba en el tribunal de la región de Victoria 27 cargos por los presuntos abusos sexuales perpetrados entre los años 2003 y 2007 contra las hermanas Dassi Erlich, Elly Sapper y Nicole Meyer, quienes en esa época eran adolescentes y estudiaban en el colegio Adass Israel de la ciudad de Melbourne, que dirigía la acusada.



La exdirectora, que se declaró inocente de todos los cargos, conocerá su sentencia en una fecha aún no precisada por los delitos, entre ellos el de violación, que se castiga en Victoria con un máximo de 25 años en prisión.



Tras nueve días de deliberaciones, el jurado determinó hoy que Leifer es culpable de 18 cargos de abusos sexuales, entre ellos cinco cargos de violación y tres de penetración sexual contra menores de 16 o 17 años en relación con Erlich y Sapper, según confirmaron fuentes del tribunal en un comunicado.



En Victoria, hay una ley específica contra la penetración sexual de menores de 16 o 17 años.



Sin embargo, el jurado declaró no culpable a Leifer de nueve cargos, incluyendo todos los cargos vinculados a Meyer, añadió la fuente, al agregar que la sentencia se conocerá en una fecha aún no precisada.



Las tres hermanas habían alegado durante el proceso que duró más de seis semanas en el tribunal del estado de Victoria, con sede en Melbourne, que los delitos tuvieron lugar en el recinto escolar, en oficinas del personal cerradas con llave, en campamentos escolares y en la casa de Leifer.



«Los malos tratos nos han afectado durante muchos años, y ya es hora de empezar nuestras vidas», dijo Erlich en declaraciones recogidas por el portal australiano news.com.au.



Las vulnerables hermanas crecieron llevando una vida «protegida» en el seno de la comunidad judía ultraortodoxa, sin acceso a la televisión o internet ni a la educación sexual.



Leifer, de 56 años y quien llegó en enero de 2021 a Australia desde Israel tras un tortuoso proceso de extradición, comenzó a trabajar en esa escuela en 2001 como jefa de estudios religiosos hasta 2008, cuando ya siendo directora empezaron a surgir las primeras denuncias de abusos.



La acusada huyó entonces a Israel, mientras que Australia publicó en 2012 una orden de detención internacional y dos años más tarde solicitó la extradición desde el país hebreo, donde fue puesta bajo arresto domiciliario y en 2016 un psiquiatra judicial dictaminó que no podía ser sometida a juicio al padecer problemas mentales.



Sin embargo, un año más tarde, investigadores privados demostraron que Leifer hacía vida normal en Jerusalén y otro panel psiquiátrico determinó que la acusada había simulado una enfermedad mental, por lo que se retomó el proceso de extradición. EFE