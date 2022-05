Erdogan insiste: para Turquía no hay lugar para Finlandia y Suecia en la OTAN

16 mayo, 2022

El presidente turco mantiene su postura de vetar el ingreso de los países nórdicos por sus políticas "pro-kurdas".

Turquía vetará la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN si estos países mantienen lo que Ankara considera es una política de acogida de militantes kurdos, advirtió hoy el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

«Suecia es una incubadora de organizaciones terroristas. Acogen a terroristas. En su Parlamento hay diputados que defienden a los terroristas. A quienes acogen a terroristas no les diremos ‘sí’ cuando quieren unirse a la OTAN», dijo el mandatario.

El pasado día 13, Erdogan ya advirtió de que no veía bien la intención de los dos países nórdicos de ingresar en la OTAN por su actitud abierta hacia las organizaciones militantes kurdas que Ankara considera ramificaciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía.

«Estos dos países no tienen una postura clara contra las organizaciones terroristas. Incluso cuando dicen que están en contra de ellas, no entregan a los terroristas que deberían entregar. No nos pueden engañar dos veces», dijo el presidente turco durante una rueda de prensa en Ankara junto a su homólogo argelino, Abdelmajid Tebboune.

«El lunes vendrán a Turquía, pero ¿vendrán para convencernos, para que nosotros cambiemos de idea? Lo siento pero no nos morderán dos veces. Para eso no hace falta que vengan», remachó Erdogan, en referencia a la visita prevista de una delegación sueca.

Ayer, domingo, el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, trató el tema con sus homólogos sueca y finlandés, Ann Linde y Pekka Haavisto, durante un encuentro informal de la OTAN en Berlín.

El titular de la diplomacia turca subrayó que la respuesta de Finlandia había sido «respetuosa y ecuánime», pero que la actitud de Suecia «lamentablemente no fue constructiva», y que «continúan las declaraciones provocadoras», pero dejó la puerta abierta a futuras negociaciones.

La Unión Europea (UE) considera al PKK una organización terrorista, pero no extiende esta calificación a las milicias kurdosirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG), apoyadas por Estados Unidos y otros países, mientras que para Turquía se trata de la misma entidad por los estrechos vínculos entre ambos. EFE y Aurora