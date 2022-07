El uso incrementado y focalizado de la fuerza redujo la violencia en la última ola de terrorismo

5 julio, 2022

Por el Profesor Hillel Frisch

En un mundo dominado por la agenda y los medios progresistas de izquierda, argumentar las virtudes de la fuerza se considera un tabú a menos que lo promuevan los movimientos nacionalistas, étnicos o fundamentalistas islámicos del tercer mundo, en los que el uso indiscriminado, si no brutal, de la fuerza a menudo es perdonado.

La derrota de los terroristas Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE), uno de los movimientos más poderosos y asesinos, surgido a finales del siglo XX por el gobierno de Sri Lanka dominado por los cingaleses en 2009 es un buen ejemplo.

Académicos y expertos en medios de comunicación habían argumentado que el movimiento nunca podría ser derrotado y, si lo era, resurgiría con una fuerza aún mayor. Tales pronósticos, fuertemente cargados de ideología, resultaron ser erróneos.

El LTTE fue derrotado por completo y, trece años después, Sri Lanka enfrenta una crisis económica y política que poco tiene que ver con la insurrección tamil o la moribunda organización terrorista que la lideró. El movimiento había asesinado sistemática y despiadadamente a los opositores internos.

Se han esgrimido los mismos argumentos contra el uso (discriminado) de la fuerza por parte de Israel contra el terrorismo palestino.

Un análisis de la reciente ola de terrorismo palestino indiscriminado frente a la creciente pero discriminatoria fuerza israelí implica que atacar a los terroristas y sus partidarios demuestra que la fuerza reduce significativamente el terrorismo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las fuerzas de seguridad encubiertas de élite lanzaron múltiples redadas para detener la ola de violencia a fines de marzo, especialmente en la región de Jenín, en el norte de Samaria, donde vivían los perpetradores de tres atentados asesinos.

La respuesta, denominada campaña “Rompeolas”, no fue cualitativamente diferente de las operaciones ordinarias de las FDI en Judea y Samaria realizadas desde la primavera de 2002, cuando las FDI ingresaron en las principales ciudades de los territorios controlados por la Autoridad Palestina (AP). En aquel momento, limpiaron los santuarios del terrorismo y detuvieron o abatieron a los terroristas responsables de la ola más importante de terrorismo palestino desde la Guerra de Independencia de Israel.

La diferencia entre el comienzo de la ola a fines de marzo y abril ha sido significativa. Las fuerzas de seguridad de Israel aprendieron nuevamente que no podían depender de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, especialmente en el área de Jenín, para detener la violencia palestina de manera efectiva. Las anteriores demostraciones de fuerza masivas y muy publicitadas por parte de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en Jenín antes del estallido de la violencia palestina resultaron ineficaces.

El mayor uso de la fuerza por parte de Israel se reflejó en el creciente número de arrestos. Durante los meses de enero y febrero anteriores al inicio de la ola se realizaron 456 y 448 detenciones, respectivamente. Esta cifra aumentó dramáticamente a 1128 arrestos en abril después de que comenzara la campaña «Rompeolas».

La intensidad de la actividad israelí también se puede ver en el número de palestinos muertos. Seis fueron abatidos en febrero antes de que comenzara la ola, la cifra aumentó a 13 cuando comenzó en marzo y llegó a 21 en abril. Bajó a nueve en mayo con la disminución del terrorismo palestino.

La efectividad de este mayor uso de la fuerza es evidente. En marzo, los terroristas asesinaron a 12 e hirieron a 27. A finales de abril, las cifras se redujeron rápidamente a cuatro muertos y 18 heridos, y en mayo a cuatro muertos (uno de ellos Noam Raz, miembro de la unidad de la policía “Yamam”) y seis heridos.

El ataque asesino del 5 de mayo en Elad, en el que tres ciudadanos israelíes fueron asesinados a hachazos por dos terroristas del área de Jenín, podría haber significado el final de la ola.

Sin embargo, no se puede ignorar la importancia de otras medidas más defensivas. Por ejemplo, se enviaron soldados para llenar los huecos en la valla de seguridad. Numerosos palestinos en los sitios web de los medios locales dieron fe de su eficacia al quejarse de que su presencia frustró sus intentos de cruzar la cerca para trabajar dentro de la Línea Verde.

De manera reveladora, una entrevista a dos palestinos demostró cuán masivo era el fenómeno de cruzar la Línea Verde y cuán efectivo fue el aumento de la vigilancia a lo largo de la valla de seguridad. Se quejaron de que ellos y muchos otros en la Autoridad Palestina no pudieron llegar a los cientos de autobuses que esperaban en la ciudad árabe israelí de Umm al-Fahm para que los transportaran al Monte del Templo durante el Ramadán, eludiendo así los controles de seguridad.

Se deben aprender tres lecciones importantes al enfrentar la ola reciente. Primero, las fuerzas de seguridad deben acelerar su respuesta después de un ataque terrorista o cuando aparecen señales de que se avecinan ataques.

Por ejemplo, las crecientes manifestaciones de terroristas armados en Jenín y Nablus, muchos de los cuales pertenecen a la Yihad Islámica, Hamas y Fatah, en los meses anteriores a la ola deberían haber alertado a las agencias de seguridad para que actuaran más temprano que tarde.

En segundo lugar, el establishment de seguridad debe tener siempre cuidado de confiar en que la Autoridad Palestina haga el trabajo por ellos.

En tercer lugar, abstenerse de usar la fuerza en lugar de ejercerla fomenta el terrorismo.



Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security