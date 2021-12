El presidente Isaac Herzog y otras personalidades israelíes destacadas se unieron a una campaña de Meta

8 diciembre, 2021

Funcionarios, celebridades, y otras figuras públicas se sumaron a la campaña de la compañía en contra del odio en redes sociales.

El presidente israelí, Isaac Herzog, junto a otras personalidades israelíes destacadas se unieron a una campaña de la empresa Meta (ex-Facebook), en contra del odio en las redes sociales. El objetivo de la iniciativa es exponer a millones de seguidores la dificultad de leer respuestas desagradables, para animar a la gente a pensárselo dos veces antes de utilizar un lenguaje hiriente.

El primer ministro Naftali Bennett, el ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid, la ministra del Interior Ayelet Shaked, las diputadas Miri Regev y Miki Zohar, también se sumarán a esta campaña. Además, otras celebridades como el futbolista Maor Buzaglo y la modelo Anna Zak formarán parte del movimiento.

Como parte de la iniciativa, estas figuras públicas de Israel compartirán vídeos de sí mismos leyendo las respuestas más hirientes que han recibido en línea, con las palabras ofensivas censuradas y superpuestas con palabras más amigables.

Herzog dio un discurso en el marco de esta campaña y mostró su preocupación al respecto: «Me preocupa el discurso en las redes sociales. Me he propuesto la misión central de eliminar el discurso hiriente y el acoso en línea, que nos perjudican como individuos y como sociedad a diario. Me complace formar de este proyecto».