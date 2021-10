El Parlamento de Israel forma un caucus con Kushner e Ivanka para promover los Acuerdos de Abraham

12 octubre, 2021

El canciller, Yair Lapid viaja a Washington para reunirse con sus homólogos estadounidenses, Antony Blinken, y emiratí, Abdullah bin Zayed al Nahyan, para promover alianzas con el mundo árabe.

El Parlamento israelí inauguró un caucus para promover los Acuerdos de Abraham, que marcaron la normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes en 2020, mientras ex altos cargos de la vieja Administración de Donald Trump de EEUU están en el país para reivindicar su legado.



El evento que dio inicio a este caucus permanente contó con la presencia de Ivanka Trump, hija del expresidente Trump y de su yerno y asesor, Jared Kushner, quién fue uno de los principales impulsores de los pactos, auspiciados por el anterior Gobierno de Washington.



Los acuerdos significaron la formalización de lazos de Israel con Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Marruecos -países donde ya se han abierto embajadas u oficinas de enlace- y Sudán, aunque con este no se ha firmado un pacto definitivo.



El caucus formado en la Knéset (Parlamento israelí) «se centrará en su gran potencial económico y turístico, en la profundización de relaciones con los países de la región y la posibilidad de nuevos acuerdos con países adicionales», informó la Cámara.



«Desde nuestros primeros días como nación independiente, las guerras y el duelo nos han perseguido. Sí, lograr la paz es difícil y difícil de alcanzar, pero a pesar de ello, nunca nos hemos detenido a buscar la paz con nuestros vecinos en todo el Oriente Medio y a perseguirla», indicó en el acto inaugural el presidente de la Knéset, Mickey Levy.



Entre los asistentes al acto estuvieron el ex primer ministro y diputado Benjamín Netanyahu -bajo cuyo mandato se firmaron los acuerdos- o el titular de Exteriores, Yair Lapid, quien aseguró que la nueva coalición de Gobierno está avanzando en el acercamiento con los países árabes.



“Hago un llamado a los palestinos y a todas las naciones árabes que están escuchando: buscamos la paz. La paz no es un compromiso ni una debilidad, sino una encarnación del espíritu humano. Quienes viven en Oriente Medio pueden mirar a su alrededor y ver qué países están en una mejor posición: los que buscan la paz o los que buscan la guerra», señaló Lapid.



Lapid viajará hoy a Washington para reunirse el miércoles con sus homólogos estadounidenses, Antony Blinken, y emiratí, Abdullah bin Zayed al Nahyan, con la expansión de los Acuerdos de Abraham como uno de los principales puntos en la agenda.



El Gobierno de Naftali Bennett y la Administración demócrata de Joe Biden acogieron las bases sentadas por Netanyahu y Trump para proseguir con la normalización de relaciones con otros Estados árabes y musulmanes; y ahora buscan que más países árabes se sumen a los pactos.



La promoción de los Acuerdos de Abraham coincide con la visita a Israel de varios ex altos cargos del Gobierno de Trump, que acudieron a la inauguración del Museo de la Tolerancia, una iniciativa particular promovida por el exembajador de EEUU en Israel, David Friedman, cercano aliado de Trump que participó activamente para lograr estos pactos.



Además de Ivanka Trump y Kusher, al evento acudirán Netanyahu; los exsecretarios estadounidenses de Estado y Tesoro, Mike Pompeo y Steven Mnuchin, respectivamente; o el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.



Kushner -cara visible del lobby judío estadounidense que fundó en mayo el Instituto para la Paz de los Acuerdos de Abraham para fomentar el turismo y el comercio de Israel con países árabes- se reunió con Netanyahu, actual líder de oposición en Israel.



Netanyahu, quien en su última etapa como primer ministro forjó una estrecha alianza y sintonía ideológica con Trump, visitó con Pompeo el asentamiento de Psagot, en Cisjordania (Judea y Samaria). EFE y Aurora