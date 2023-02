El ministro de Relaciones Exteriores de Israel viajó a Sudán para terminar de normalizar las relaciones

2 febrero, 2023

Eli Cohen visitó Jartum y se reunió con Abdel Fattah al-Burhan, presidente de transición del país africano.

Una delegación israelí encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, visitó Jartum y se reunió con Abdel Fattah al-Burhan, presidente de transición del país africano.

Según confirmó mediante un comunicado el consejo soberano de Sudán, ambos discutieron «formas de establecer relaciones fructíferas» entre los dos países y «perspectivas de cooperación» en temas como seguridad, agricultura, energía, salud, agua y educación.

Cohen tenía programado dar una conferencia de prensa sobre una “visita diplomática histórica”, tal la describieron desde el ministerio.

Israel y Sudán acordaron en 2020 comenzar a normalizar los lazos como parte de los Acuerdos de Abraham, pero desde entonces Jerusalén y Jartum han tenido problemas para finalizar cualquier acuerdo.

El viaje de Cohen a Sudán se produjo un día después de que trascendiera que diplomáticos estadounidenses le informaron a sus homólogos israelíes que Sudán estaba preparado para finalizar su ingreso a los Acuerdos.

El funcionario dijo que en las últimas semanas se habían celebrado reuniones entre funcionarios sudaneses e israelíes, a instancias de Estados Unidos, allanando el camino para la reactivación del acuerdo.

Sudán anunció inicialmente que estaba listo para establecer lazos con Israel como parte de un acuerdo que también incluía ayuda financiera de los Estados Unidos y la eliminación de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.

Sin embargo, Jartum nunca firmó los acuerdos completos, en medio de un desacuerdo entre los líderes militares y civiles del país sobre la normalización con Israel.

Hacerlo impactaría simbólicamente, ya que en 1967 fue Sudán quien organizó la cumbre de países árabes luego de la Guerra de los Seis Días. Allí se declaró el «Triple No de Jartum»: no paz, no reconocimiento y no negociación con Israel.

Si bien la junta militar que ahora dirige el país había respaldado la normalización, el esfuerzo quedó en un segundo plano y, en mayo del año pasado, Estados Unidos cortó la ayuda a Sudán en respuesta al golpe, lo que retrasó aún más la iniciativa.