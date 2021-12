Jefe del Ejército de Sudán: Las relaciones con Israel “pueden tomar una forma natural”

4 diciembre, 2021

El general Abdel Fattah al Burhan apuntó que la normalización con Israel “era necesaria para que Sudán regresara a la comunidad internacional”

El comandante de las Fuerzas Armadas de Sudán, general Abdel Fattah al Burhan, expresó que “las relaciones de Sudán con Israel pueden tomar una forma natural”, durante una entrevista ofrecida a la cadena saudita Al Arabiya.

Al Burhan señaló que la normalización con Israel era “necesaria para que Sudán regresara a la comunidad internacional”.

Sudán normalizó las relaciones con Israel el año pasado cuando el entonces presidente Donald Trump estaba al frente de la Casa Blanca. A cambio, Washington retiró a Jartum de la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado.

Al Burhan es el jefe de Estado de facto de Sudán. El 25 de octubre, tomó el poder y detuvo al primer ministro, Abdalla Hamdok. Sin embargo, volvió a reinstalar a Hamdok a la jefatura del gobierno un mes después a raíz de la presión internacional y las protestas masivas.

Decenas de manifestantes murieron durante las manifestaciones.

Al Burham le dijo al canal que el acuerdo con Hamdok “es el verdadero comienzo del período de la transición en el país” y apuntó que “muchas de las tareas del periodo transicional no han sido cumplidas por las fuerzas políticas”

Al Burhan afirmó que “todo el pueblo sudanés apoya nuestras decisiones y algunas elites las rechazan”.

Al Burhan declaró que no tiene intenciones de conducir el país y que no se presentará a elecciones presidenciales.

“Tengo una misión específica con la que estoy comprometido ante el pueblo y el ejército, que es completar el período de transición. No me postularé para la presidencia incluso si me piden que lo haga. Mi misión termina con el final del período de transición”, aseveró el general sudanés.