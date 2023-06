El Kindertransport, “transporte de niños” – 3ra. Parte

22 junio, 2023

Instituciones posteriores.

Estos no solo eran una adición al alojamiento familiar para los niños que habían huido, sino también una alternativa consciente a este. Rebekka Göpfert describe los antecedentes políticos que jugaron un papel en la fundación de las granjas y señala los diferentes intereses de las organizaciones que se ocupan de los niños refugiados judíos: Children and Youth Aliyah and Refugee Children’s Movement (RCM), la columna vertebral organizativa de Kindertransport.

A la hora de cuidar a los niños y jóvenes después de su paso por los campos de acogida, cobraron mayor importancia instalaciones aún hoy poco conocidas en Alemania: las granjas escuela y los albergues para refugiados.

A diferencia de la RCM, Youth Aliyah se opuso a la colocación de niños en familias de acogida, incluidas las judías, por principio, ya que dicha colocación no los prepararía adecuadamente para la vida en los kibutz de Palestina. Por lo tanto, se compraban o arrendaban fincas específicamente para este fin, en las que trabajarían los niños. Dado que la capacidad de estas granjas no era suficiente para albergar a todos los niños, se distribuyeron en granjas inglesas que estuvieran lo más cerca posible entre sí, para poder organizar un programa conjunto por las tardes y los fines de semana.

Kindertransport – Cruce de canales a la vida, de Frank Meisler y Arie Ovadia en el puerto del ferry de Hoek van Holland, Países Bajos

Göpfert se equivoca, sin embargo, cuando dice que Millisle Farm debió ser cerrada pronto. La instalación existió hasta 1948.

Goepfert informa sobre 20 centros de capacitación en Gran Bretaña, en los que se dice que no solo se alojaron niños sino también jóvenes y adultos.

Los campos de Kent tuvieron que cerrarse cuando estalló la guerra porque estaban en una zona en la que se esperaban ataques alemanes contra Gran Bretaña. En esta zona no se permitía la estancia de extranjeros enemigos, por lo que también se retenía a refugiados jóvenes y adultos nacidos en Alemania. Bydon se creó para reemplazar los dos campos.

La formación practicada en las granjas escuelas mencionadas estaba subordinada al objetivo de preparar la emigración a Palestina. Por lo tanto, era importante aprender el idioma hebreo y la adquisición práctica y teórica de conocimientos manuales y agrícolas básicos. Además, se impartían las materias habituales del colegio inglés.

Según la edad, la educación de los niños implicaba más o menos trabajo duro en su propia finca o en una finca vecina. Además de la finalidad puramente formativa, este trabajo de campo también sirvió para asegurar su propio abastecimiento.

Sin embargo, una parte importante del concepto detrás de las granjas juveniles también era asegurar el bienestar psicológico de los niños y jóvenes, como se discutió anteriormente. Este objetivo fue servido por eventos y actividades conjuntas por la noche y los fines de semana, en los que siempre se trató de contrarrestar la pérdida del hogar y del hogar familiar con experiencias y sentimientos positivos. Göpfert asume “que el cuidado emocional de los niños en un hogar así era generalmente más intenso o afectuoso que en las familias inglesas”.​

Además de las instalaciones mencionadas por Göpfert, solo en Escocia había varios alojamientos comunitarios para los niños y jóvenes del Kindertransport :

Albergue Garnethill en Glasgow

“Un albergue cuáquero para mujeres y niñas, ubicado al otro lado de la sinagoga en Renfrew Street, de 1940 a 1942. Este albergue albergaba a quince personas a la vez, en su mayoría adultos”.

Polton House, cerca de Dalkeith en Midlothian y otros en Birkenward, Skelmorlie en Ayrshire, Ernespie House (Castle Douglas) y The Priory en Selkirk.

Sophie Friedländer y Hilde Jarecki​ fundaron y administraron dos alojamientos comunitarios: el Refugee Hostel Birmingham (1942-1943) y el Refugee Hostel Reading (1943-1955).

Los niños y jóvenes también recibieron apoyo y ayuda de varias organizaciones en el exilio y de instituciones creadas por emigrantes alemanes. La educadora Anna Essinger ya había huido a Inglaterra en 1933 con 66 niños y más tarde acogió a refugiados de los Kindertransport en su internado Bunce Court School. Otras organizaciones en Gran Bretaña también atendieron a los niños y jóvenes desplazados. Entre 1941 y 1945 tenían alrededor de 750 miembros en Inglaterra. Alrededor de 100 de ellos regresaron a Alemania.

Trauma sufrido por los niños

Los niños atravesaron un trauma extremo durante su extensa experiencia en Kindertransport.​ Esto a menudo se presenta en términos muy personales. Los detalles exactos de este trauma, y cómo lo sintió el niño, dependían de la edad del mismo en el momento de la separación y de los detalles de su experiencia total hasta el final de la guerra, e incluso después. El trauma primario fue la separación real de los padres, teniendo en cuenta la edad del niño. La forma en que se explicó esta despedida fue muy importante: por ejemplo, “vas a emprender una aventura emocionante” o “vas a hacer un viaje corto y nos vemos pronto”. Los niños más pequeños, quizás de seis años o menos, generalmente no aceptaban tal explicación y exigirían quedarse con sus padres. Hay muchos registros de lágrimas y gritos en las distintas estaciones de tren donde tuvo lugar la despedida. Incluso para los niños mayores, “más dispuestos a aceptar la explicación de los padres”, en algún momento ese niño se dio cuenta de que estaría separado de sus padres por un tiempo largo e indefinido. Los niños más pequeños no tenían un sentido del tiempo desarrollado, y para ellos el trauma de la separación fue total desde el principio.

Tener que aprender un nuevo idioma, en un país donde no se entendía el alemán o el checo nativo del niño, era otra causa de estrés. Tener que aprender a convivir con extraños, que solo hablaban inglés, y aceptarlos como “pseudo-padres”, fue un trauma. En la escuela, los niños ingleses a menudo veían a los Kinder como “enemigos alemanes” en lugar de “refugiados judíos”.

Antes de que comenzara la guerra el 1 de septiembre de 1939, e incluso durante la primera parte de la guerra, algunos padres pudieron escapar de Hitler y llegar a Inglaterra y luego reunirse con sus hijos. Pero esta fue la excepción, la mayoría de los padres fueron asesinados por los nazis.

Los mayores tomaron plena conciencia de la guerra en Europa durante 1939-1945 y sus detalles, y comprenderían y se preocuparían por sus padres. Durante la última parte de la guerra, es posible que se hayan dado cuenta del Holocausto y de la amenaza directa real para sus padres judíos y su familia extensa. Después de que terminó la guerra en 1945, casi todos los niños se enteraron tarde o temprano de que sus padres habían sido asesinados.

Mark Jonathan Harris, cuya película Kindertransport ganó el Oscar al Mejor Documental en 2001, describe cómo se dejó que los niños procesaran sus experiencias por sí mismos:

El destino de los niños y su historia posterior muestran rastros duraderos de la traumatización. Muchos nunca volvieron a ver a sus padres, e incluso si la madre o el padre estaban entre los sobrevivientes al final del régimen nazi, por lo general ya no se establecieron relaciones normales. La depresión y los trastornos de pareja, los miedos de todo tipo, la inquietud y la desconfianza son especialmente comunes entre los niños, las consecuencias de una pérdida traumática de la identidad. Además, está la ‘culpa de los sobrevivientes’: al igual que las personas que, como ‘niños ocultos’, escaparon de la maquinaria de exterminio nazi bajo una identidad falsa, a los niños de la operación de rescate no se les permitió llorar por lo que habían sufrido, no del medio ambiente y no de su propia conciencia,

Mark Jonathan Harris

En noviembre de 2018, con motivo del 80 aniversario del programa Kindertransport, el gobierno alemán anunció que haría un pago de 2.500 € (unos 2.800 dólares estadounidenses en ese momento) a cada uno de los “Kinder” que aún estaban vivos. Esta fue una cantidad simbólica, pero representó un reconocimiento y una aceptación explícitos del inmenso daño que se le había hecho a cada niño, tanto psicológico como material.

Transporte y finalización del programa

Los nazis habían decretado que las evacuaciones no debían bloquear los puertos de Alemania, por lo que la mayoría de los transportes iban en tren a los Países Bajos, luego a un puerto británico, generalmente Harwich, en ferry desde Hook of Holland cerca de Róterdam. Desde el puerto, un tren llevaba algunos de los niños a la estación de Liverpool Street en Londres, donde eran recibidos por sus padres adoptivos voluntarios. Los niños sin familias de acogida preestablecidas fueron albergados en centros de detención temporal en campamentos de vacaciones de verano como Dovercourt y Pakefield. Mientras que la mayoría de los transportes se hacían en tren, algunos también se hacían en barco,​ y otros en avión.​ El primer Kindertransport fue organizado y dirigido por Florence Nankivell. Pasó una semana en Berlín, acosada por la policía nazi, organizando a los niños. El tren salió de Berlín el 1 de diciembre de 1938 y llegó a Harwich el 2 de diciembre con 196 niños. La mayoría eran de un orfanato judío de Berlín quemado por los nazis durante la noche del 9 de noviembre, y los demás eran de Hamburgo.

El primer tren de Viena partió el 10 de diciembre de 1938 con 600 niños. Este fue el resultado del trabajo de Gertruida Wijsmuller-Meijer, organizadora holandesa de Kindertransport, activa en este campo desde 1933. Fue a Viena con el propósito de negociar directamente con Adolf Eichmann, pero inicialmente fue rechazada. Sin embargo, perseveró, hasta que finalmente, como escribió en su biografía, Eichmann repentinamente “entregó” a 600 niños con la clara intención de sobrecargarla y hacer imposible un transporte en tan poco tiempo. Sin embargo, Wijsmuller-Meijer logró enviar a 500 de los niños a Harwich, donde fueron alojados en un campamento de vacaciones cercano en Dovercourt, mientras que los 100 restantes encontraron refugio en los Países Bajos. ​

Muchos representantes fueron con los grupos desde Alemania a los Países Bajos, o se reunieron con ellos en la estación de Liverpool Street en Londres y se aseguraron de que hubiera alguien allí para recibir y cuidar a cada niño. Entre 1939 y 1941, 160 niños sin familias adoptivas fueron enviados a la Escuela Agrícola de Whittingehame en East Lothian, Escocia. La finca de Whittingehame fue el hogar de la familia de Arthur Balfour, ex primer ministro del Reino Unido y, en 1917, autor de la Declaración Balfour.

El último grupo de niños salió de Alemania el 1 de septiembre de 1939, el día en que Alemania invadió Polonia, y dos días después Gran Bretaña, Francia y otros países declararon la guerra a Alemania. Un grupo salió de Praga el 3 de septiembre de 1939, pero fue enviado de regreso.

Grupos escultóricos en la Ruta de Kindertransport

Creado a partir de la experiencia personal,​ los grupos escultóricos de Frank Meisler muestran tanto similitudes como diferentes detalles de diseño y desde entonces se han convertido en la ruta europea del transporte infantil. En diferentes lugares, los memoriales muestran a dos grupos de niños y jóvenes de espaldas esperando un tren.

2006: Kindertransporten – La llegada por iniciativa del Príncipe Carlos hay un monumento al Kindertransporten en la estación de Londres Liverpool Street, donde llegaron los niños de Hook of Holland.

2008: Monumento al Transporte Infantil. Züge ins Leben – Züge in den Tod: 1938–1939 (Trenes a la vida – trenes a la muerte) en la estación Berlin Friedrichstraße para el rescate de 10.000 niños judíos, que viajaron desde aquí a Londres. El monumento fue inaugurado el 30 de noviembre de 2008.

2009: Kindertransport – Die Abreise (La partida). A petición del alcalde de Gdańsk, Paweł Adamowicz, Frank Meisler diseñó otro grupo de esculturas infantiles en mayo de 2009, en memoria de los 124 niños que partieron.

2011: Travesía del Canal a la vida. Monumento a los 10.000 niños judíos que viajaron desde Hook of Holland hasta Harwich. El periódico De Rotterdammer del 11 de noviembre de 1938 se representa junto al niño sentado, con los mensajes La admisión de niños judíos alemanes y Miles de judíos deben abandonar Alemania.

Fuente: Wikipedia