La Justicia rusa mantiene en prisión preventiva al periodista judío estadounidense Gershkovich

22 junio, 2023

El Tribunal Municipal de Moscú rechazó un recurso contra la prolongación de la prisión preventiva hasta el 30 de agosto dictada en mayo pasado para el periodista de "The Wall Street Journal" Evan Gershkovich, acusado de espionaje.

En su resolución, la corte dejó sin cambio la decisión del tribunal del distrito de Lefórtovo del pasado 23 de mayo, que extendió hasta el próximo 30 de agosto la medida cautelar de prisión preventiva contra Gershkovich.



La defensa del periodista, de 32 años, había argumentado que podrían haberse adoptado medidas que no incluyeran su permanencia en prisión.



Es la segunda vez que el Tribunal Municipal de Moscú rechaza un recurso de la defensa de Gershkovich para su excarcelación.



Los padres del periodista no pudieron estar presentes durante la vista del recurso, ya que el proceso ha sido declarado secreto, pero pudieron hablar con él cuando los magistrados se retiraron a deliberar, según la agencia Interfax.



Gershkovich fue detenido a fines de marzo pasado en Yekaterimburgo, ciudad en los Urales, y el 7 de abril fue acusado formalmente de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB).



Según el FSB, el periodista «recopilaba por encargo de la parte estadounidense informaciones secretas sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso».



Las autoridades estadounidenses y «The Wall Street Journal» han negado las acusaciones de las fuerzas de seguridad rusas contra el periodista y han exigido su liberación inmediata.



Mientras, el Ministerio de Exteriores ruso y el Kremlin han llamado a Washington a no politizar el caso y dejar que la Justicia siga su curso. EFE