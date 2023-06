El Kindertransport, “transporte de niños” – 2ra. parte

21 junio, 2023

Dovercourt y el campamento de trabajo en Claydon.

Dovercourt es conocida por el trabajo de Anna Essinger, Hanna Bergas y su equipo de la escuela Bunce Court.

Anna Essinger describió cómo surgió esta colaboración: “Uno de los comités de refugiados nos pidió a varios de nosotros que ayudáramos a recibir los transportes de niños que habían estado llegando a Inglaterra desde los pogromos en Alemania y Austria. Junto con algunos antiguos ayudantes y algunos de los niños mayores de la escuela, seis de nosotros fuimos a Dovercourt a recibir a los niños. Su despliegue duró desde diciembre de 1938 hasta finales de enero de 1939.

Dovercourt, cerca de Harwich, donde llegó la mayoría de los niños del Kindertransport, había sido planeado como un campamento de verano para unos 1.000 niños en edad escolar. Según Leslie Baruch Brent, Dovercourt fue uno de los nueve campamentos de vacaciones planificados por Billy Butlin (1899-1980) en el Reino Unido e Irlanda entre 1936 y 1966, algunos de los cuales se convirtieron en centros de detención durante la Segunda Guerra Mundial.​ El campamento constaba de cabañas livianas y dormitorios, con un salón central para reuniones sociales, comidas y actividades comunitarias. Sin embargo, aquí todo estaba orientado a las operaciones de verano, pero “los días de diciembre y enero pueden ser, y han sido, fríos, grises y húmedos en la costa británica. La lluvia poco a poco se convirtió en nieve. Las habitaciones del campamento habían sido construidas para el verano y, aunque tenían calefacción, eran incómodamente frescas y ocasionalmente heladas. El agua en las jarras en las mesas de desayuno congeló durante la noche. Nos alegramos de que, a pesar del frío extremo y las condiciones de vida generalmente primitivas, pudiéramos mantener a los jóvenes en bastante buena salud. ​

En el campamento, la tarea de los tres maestros del equipo de Bunce Court era “ayudar a los niños a adaptarse al ambiente extranjero y aprender tanto inglés como fuera posible en poco tiempo. Nuestra cuarta persona tenía que organizar la enorme cocina, planificar las comidas y coordinar el trabajo de todas las personas de la cocina, a veces hasta diez. Apenas tuvimos los dormitorios y el gran salón listos para ser ocupados cuando llegó el primer transporte.

Hanna Bergas describió en detalle los esfuerzos y las dificultades que eran necesarios para que los niños tuvieran una llegada razonablemente cómoda al país extranjero, y Leslie Baruch Brent complementa su perspectiva con la experiencia de un ex niño de Kindertransport.​ Pero la felicidad de haber ayudado a muchos niños a empezar una nueva vida se vio contrarrestada por experiencias negativas, como resumió Anna Essinger:

Ninguno de nosotros olvidará los días y semanas desgarradores allí. Se salvaron miles de niños, pero estas fueron necesariamente precauciones apresuradas, y tal vez era natural que no se pudieran evitar graves errores; Errores que parecen haber comenzado diciéndoles a los niños que si dejaban a sus padres y venían a Inglaterra tendrían una vida fácil; Errores de los comités locales que creían que cuanto antes se pudiera colocar a estos niños en familias inglesas, mejor estarían ellos y la comunidad. Ninguno de nosotros conocía a los niños; en muchos casos ni siquiera se conocían los datos escuetos de sus orígenes, y casi nadie conocía a las familias que se ofrecieron a acogerlos. Algunos de estos niños fueron ubicados en ocho o diez familias diferentes durante esos cuatro años, y algunos de los recién llegados a la escuela llegaron aquí como resultado de estas ofertas apresuradas y generosas de acoger a niños desconocidos.

Hanna Bergas también coincidió con esta crítica y se congratuló de que finalmente se hubiera tomado la decisión de ubicar a los niños en casas particulares, internados o en casas de acogida, en lugar de estar en familias sin supervisión. Así, la escuela Bunce Court, similar a la escuela Stoatley Rough, se convirtió en un hogar para un número limitado de niños de Kindertransport:

A Bunce Court se le pidió, o se le permitió, que seleccionara diez niños que consideramos más receptivos a nuestro tipo de educación. Por supuesto, pudimos tomar una decisión mejor que los visitantes de fin de semana porque habíamos vivido con estos niños durante al menos un par de semanas. En retrospectiva, puedo decir que estos diez se beneficiaron enormemente de lo que pudimos hacer por ellos y, al igual que nuestros otros hijos, se convirtieron en adultos felices y útiles tanto como padres como miembros de la especie humana.

Uno de los diez niños a los que se les permitió asistir a la escuela Bunce Court fue Leslie Baruch Brent, que había llegado a Dovercourt en el Kindertransport en 1938 cuando Baruch tenía trece años. Fue un golpe de suerte para él, según recuerda:

Este fue el tercer evento feliz en mi vida que ha tenido un impacto significativo en mi supervivencia, desarrollo y carrera. Solo pasé unas cuatro semanas en el campamento, escapando del “mercado de ganado” y del trauma causado a muchos de los niños que habían sido abandonados por posibles padres adoptivos o ubicados en un entorno poco positivo. ¿Era un niño dominical, como me recordó mi amado padre en un mensaje de la Cruz Roja de 1942? ¡Pero si!

Pero, a pesar de todo, Hanna Bergas pudo sacar una conclusión positiva de su paso por Dovercourt:

Todos los que habíamos trabajado en Camp Dovercourt teníamos mucha más experiencia cuando cerró el 1 de febrero de 1939. Éramos conscientes del servicio que había prestado y también de cómo se podía mejorar esa tarea si se volviera a necesitar en el futuro. Fuimos entrevistados por gente de la radio y los periódicos para aumentar la ayuda a los refugiados en el mundo antinazi.

A pesar de estas críticas positivas, hubo una experiencia en Dovercourt tanto para Hanna Bergas como para Leslie Baruch Brent que las dejó profundamente perturbadas. La ocasión fue la reunión de niños refugiados judíos de Alemania y Austria.

Pronto se nos unieron niños de Viena y me pareció bastante inquietante cuando estalló una extraña pelea con cuchillos entre los niños mayores de Berlín y Viena. Aquí, los niños judíos que escapaban de los nazis siguieron el ejemplo de una vieja enemistad que parecía existir entre las dos ciudades. ¡Simplemente incomprensible! Aparentemente, permitieron que estas rivalidades nacionales desafiaran sus lazos judíos y su experiencia compartida de persecución. Uno solo puede esperar que pronto superen esta tontería. Harry Schwartz recordó en “Y el policía sonrió” que “los alemanes todavía se consideraban alemanes y los austriacos como austriacos; no se veían a sí mismos principalmente como judíos”. Cuando piensas en ello, no había explicación.

Casi al mismo tiempo que Anna Essinger y Hanna Bergas habían comenzado a trabajar en Dovercourt, uno de los comités de refugiados ascendió a Sophie Friedländer, que se había ofrecido como voluntaria para cuidar de los niños de Kindertransport, para convertirse en líder adjunta del campamento (“Segunda al mando”) para otro campamento de vacaciones, en el que se debía cuidar principalmente a niñas mayores de Dovercourt.

La mayoría eran mayores de 16 años, de Viena. Los habían sacado del campamento de Dovercourt porque se temía que pronto habría problemas con los muchos niños de la misma edad y mayores. Así que estas chicas ya estaban de pie en la oficina de correos al mediodía y esperaban ansiosamente el correo de Dovercourt. Para ayudarlos a encontrar alojamiento, al menos teníamos que conocerlos un poco. Por supuesto, los líderes del grupo podían hablar con ellos, y por la noche recopilamos lo que habíamos aprendido de ellos. Todavía no se habían completado todos los trámites para su alojamiento en familias, por lo que se alojaron en el campamento por el momento.

Este campamento estaba ubicado en Selsey Bill. Sophie Friedländer describe las dificultades de establecer estructuras para la vida cotidiana en el campamento en muy poco tiempo y con un equipo relativo. Pero ella no tenía mucho tiempo para eso. Quince días más tarde, el campamento fue inspeccionado por un comité de Londres, que incluía a la esposa de Norman Bentwich, Helen Bentwich, y poco después se le envió a Dovercourt. Sophie Friedländer deja abierto cuándo sucedió exactamente esto, pero parece haber sido después de la época en que Anna Essinger y Hanna Bergas todavía trabajaban en Dovercourt, porque ninguno de sus tres informes sobre su trabajo en Dovercourt menciona que se habían reunido allí. Además, Friedländer informa que trabajó en Dovercourt hasta después de Semana Santa, mientras que Hanna Bergas (ver arriba) asumió que el campamento se habría cerrado el 1 de febrero de 1939.

El motivo del traslado de Sophie Friedländer a Dovercourt, donde en ese momento estaban alojados unos 500 niños y jóvenes, “principalmente chicos mayores de 16 años que habían sido rescatados directamente de los campos de concentración”, fueron los desacuerdos entre el personal y el director del campamento. Friedländer debía evaluar la situación e informar a un superior. Lo hizo a la mañana siguiente de su llegada. El director del campo fue reemplazado inmediatamente por un empleado muy querido por el resto del personal, y Friedländer permaneció en el campo como “oficial de selección”. A partir de entonces, su tarea fue encontrar trabajo para los residentes del campamento fuera del campamento, principalmente en familias que estuvieran dispuestas a hacerlo. Al igual que Leslie Baruch Brent, Sophie Friedländer también informó sobre las dificultades para encontrar un lugar para los niños y jóvenes, que a menudo fue percibida por ellos como un mercado de ganado (“Cattle Market”).

Después de la Pascua de 1939, el campo de Dovercourt se cerró y los últimos 200 niños y un pequeño grupo de niños de la guardería fueron alojados en el antiguo asilo de Claydon (Essex).Sophie Friedländer formaba parte del equipo directivo allí, junto con un protestante inglés y un católico irlandés. La tarea principal seguía siendo encontrar lugares familiares para los niños restantes o trabajo para los mayores.

Las condiciones higiénicas en el asilo no eran muy agradables. Friedländer informa de enormes cantidades de polvo y la presencia de ratas. La situación empeoró a lo largo del año:

Mientras tanto, no sólo teníamos una epidemia de sarna, que tenía ocupados todos los días a los médicos de Berlín y Viena, sino que también había casos de escarlatina y difteria, al menos en portadores de bacilos. Esto significó para todos nosotros la cuarentena, que se alargó una y otra vez con y sin nuevos casos, que curiosamente solo afectó a los reclusos alemanes y austriacos. Los ingleses e irlandeses aparentemente eran inmunes y podían continuar con sus visitas diarias a los bares.

La gestión conjunta del campo terminó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El miembro inglés del equipo directivo se declaró líder único y pronunció un discurso ante los residentes del campamento reunidos: “Es la guerra y ahora todos estáis en territorio enemigo. Cualquiera que critique algo sobre la gestión del campo critica al gobierno y es internado.​ Otra consecuencia del estallido de la guerra fue que las posibilidades de los niños y jóvenes de hacer amigos fuera del campamento disminuyeron:

Ahora las ofertas para alojar a los chicos se agotaron. No solo eso: para muchos niños que ya estaban colocados en familias, había una renovada amenaza de inseguridad. se reclutaron padres de familia; criar un hijo adicional podría convertirse en un problema. En ese momento, se establecieron hogares residenciales para niños y jóvenes refugiados en casi todas las ciudades más grandes. Fueron apoyados por comités locales y dirigidos por cuidadores de refugiados, lo que se convirtió en una bendición para muchos niños. Aquí, en lugar de una familia, podrían mantener colectivamente la conexión con su pasado, que consideramos absolutamente importante para su desarrollo posterior saludable.

Hacia fines de 1939, Sophie Friedländer, en consulta con varios colegas, trató de informar al departamento superior de Londres sobre las condiciones cada vez más insoportables en el campo. Poco antes de Navidad llegó la respuesta por escrito: “Sus servicios ya no son necesarios”. Cuando Sophie Friedländer y un colega intentaron intervenir personalmente en Londres, les dijeron: “Si no te gusta, puedes volver al lugar de donde viniste”. Friedländer ya no informó qué pasó con los niños y jóvenes restantes.

