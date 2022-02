El embajador de Ucrania en Israel acusa a Lapid de «repetir la propaganda rusa»

3 febrero, 2022

Yevgen Korniychhuk expresó que estaba “horrorizado” por las declaraciones del ministro de Exteriores, Yair Lapid, tras calificar la situación como un “conflicto” en vez de una agresión de parte de Rusia

El embajador de Ucrania en Israel recibió una reprimenda de las autoridades israelíes tras acusar al ministro de Exteriores, Yair Lapid, de «repetir la retórica de propaganda rusa» después de unas declaraciones de este último en que dijo que no cree que la crisis de Ucrania derive en una confrontación violenta a corto plazo con Rusia.



Lapid «repite la retórica de la propaganda rusa e ignora los inquietantes mensajes de sus propios aliados más fuertes: EEUU, Gran Bretaña y la UE, con respecto a la alta posibilidad de una invasión militar rusa a gran escala en Ucrania las próximas semanas», lamentó el embajador ucraniano, Yevgen Korniychuk, en un comunicado en la página de Facebook de la legación ucraniana en el Estado judío.



Korniychuk se mostró también «horrorizado» por las declaraciones de Lapid: «Me gustaría recordarle al señor ministro (Lapid)» que la situación actual «no es un conflicto, es una guerra que Rusia lleva a cabo de forma agresiva y cínica contra Ucrania».



A su vez, agregó que comparte «las preocupaciones de Israel sobre el programa nuclear de Irán», y advirtió que «si estalla una guerra a gran escala en Europa, Israel se verá cara a cara con la amenaza» de Teherán, su principal enemigo en la región.



También instó a Lapid a comunicarse con Ucrania «para ver la imagen real en lugar de usar clichés rusos».



La dura reacción de Korniychuk causó estupor en el Ministerio de Exteriores israelí, que le convocó a sus oficinas para llamarle la atención.



La controversia se produce tras unas recientes declaraciones de Lapid al periodista israelí Barak Ravid en el medio digital Axios, donde habló por primera vez de la crisis de Ucrania.



El máximo representante de la diplomacia israelí quitó hierro a las actuales tensiones y aseguró que no cree que la crisis derive a corto plazo en un conflicto violento abierto con Rusia.



«Por el momento, el análisis (israelí) es que no vemos una confrontación violenta pronto. Tampoco creo que una guerra mundial esté a punto de comenzar», aseveró Lapid.



Desde que estallaron las tensiones de Estados Unidos y la OTAN con Rusia en relación a Ucrania, Israel ha mantenido la discreción, no ha tomado posición antes las tensiones existentes e intenta tender puentes entre las partes para rebajar tensiones, según medios.



De acuerdo con Axios, Lapid debe tratar el asunto pronto con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y esta semana recibió una llamada del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en que este último le pidió que transmitiera a Rusia la necesidad de calmar las cosas.



Cargos israelíes ya hablaron previamente con los rusos para trasladar una petición similar a instancias de EE.UU., según el mismo digital. EFE