El canciller de Israel visita Kiev y anunciará que reabre la embajada

16 febrero, 2023

El titular de Exteriores, Eli Cohen, llegó hoy a Ucrania para una visita oficial, la primera de un ministro israelí desde el inicio de la invasión rusa.

En su estancia Cohen anunciará la reapertura formal de la Embajada de Israel y se prevé que se reúna con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.



«Por primera vez desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el ministro de Exteriores del Estado de Israel visita Kiev», informó un portavoz del Ministerio en un comunicado.



Cohen se encontrará también con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba. A su vez, se espera que haya una ceremonia en la que «izará la bandera israelí en la Embajada de Israel en Kiev, que volverá a la actividad continua para reforzar los lazos entre ambos países».



El cargo israelí llegó esta mañana a la capital ucraniana, tras una intensa agenda internacional que estos días le llevó a Turquía. Según destacó su Ministerio, es la primera visita de un ministro y cargo israelí de este rango a Ucrania desde que estalló la guerra.



Desde el inicio del conflicto, Israel condenó la invasión, apoyó la soberanía e integridad territorial de Ucrania y se alineó con la postura de las potencias occidentales encabezadas por EE. UU. y la Unión Europea (UE), aunque con más cautela por su relación estrecha con Rusia.



De hecho, Israel no impuso sanciones contra Moscú ni envió armas o material militar a Ucrania, más allá de materiales de protección personal, por no comprometer el acuerdo geoestratégica que mantiene con Moscú en Oriente Medio y en el contexto del conflicto en Siria.



Desde hace años, Rusia hace la vista gorda cuando Israel bombardea objetivos militares proiraníes en suelo sirio, algo muy importante para los intereses de seguridad israelíes cerca de su frontera norte.



La postura tibia de Israel enfadó al propio Volodimir Zelenski, de raíces judías, quien mostró varias veces su indignación por no haber recibido el armamento solicitado a Israel, en particular su eficaz sistema antimisiles Cúpula de Hierro.



Por su parte, Israel también expresó su preocupación estos meses por el uso de drones producidos Irán por parte de Rusia para sus actividades militares en Ucrania. Teherán es archienemigo de Israel, y este intenta limitar la expansión de su influencia internacional a toda costa. EFE y Aurora