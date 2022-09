19 septiembre, 2022

Nuevo y original musical israelí de Ohad Hitman. Intrigante colaboración entre el Teatro Haifa y el Teatro Nacional Habima que trata sobre la paternidad en una pareja joven. Dirige Moshe Kaftan.

Chiquita Levov

El Teatro Haifa y el Teatro Nacional Habima pondrán en escena en estos días el musical titulado “El año más hermoso de mi vida” escrito por el dramaturgo, compositor y músico Ohad Hitman. Es la historia de Dana y Roni, una pareja joven que lidia con la nueva paternidad. Protagonizado por un elenco estelar encabezado por Micky Kam, Orna Datz, Roni Dalumi y Lee Byrne. Tal como lo anunciara Nitza Ben Zvi, directora del Teatro Haifa en la presentación de su nueva temporada, “este tipo de colaboraciones es muy necesaria para poder sacar adelante costosas producciones y enriquecer el programa”. Se estrena en estos días en Habima y en Haifa en octubre.

Ohad Hitman

El musical que abre la temporada del Teatro Haifa es una obra que, tras ver los ensayos, se puede asegurar que será muy divertida y conmovedora y el autor Ohad Hitman, que escribió también la música, es un índice prometedor, si se tiene en cuenta otro muy exitoso musical de su creación, “Billy Schwartz”. También prometedora es la dirección de Moshe Kaftan director artístico del Teatro Habima y la corografía de Oz Morag.

Nitza Ben-Zvi y Noam Semel, director general del Teatro Habima, declararon:

“Esta bendita colaboración de ambos teatros permite la creación de un musical de alta calidad, emocionante y divertido, escrito con precisión e ingenio, con un reparto especialmente logrado y que estamos seguros de que el público disfrutará mucho”

Noam Semel y Nitza Ben Zvi

“El año más hermoso de mi vida” es una obra que trata sobre la transición de ser una pareja despreocupada a ser padres, hecho que se ve como una experiencia natural y alegre, pero también contiene bastantes dificultades para las jóvenes parejas. La escritura ingeniosa de Ohad Hitman comparte con la audiencia la historia de Dana y Roni, profesionales y exitosos, que se enfrentan a la gran transición en su vida matrimonial romántica, estable y tranquila para pasar a la desafiante rutina de criar a su hijo recién nacido. Las dificultades se complican además por la compañía de una madre y una suegra obstinadas que difieren en su todo.

Kaftan y elenco

El autor Hitman declara: “Este musical es mi introspección personal y un cierre de circulo con el período más significativo y conmovedor de mi vida. Si no hubiera tenido el privilegio de convertirme en el padre de Eva y Berry, no hubiera podido concebirlo y crearlo. Las voces que me “obstaculizaron” en la creación y fueron el centro de mi vida en el primer año de paternidad son en realidad la gran ´musa´ que me dio la inspiración”.

Pareja, madre y suegra

Fotos: Chiquita Levov