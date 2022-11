El Acuerdo de Frontera Marítima con el Líbano

1 noviembre, 2022

El acuerdo con el Líbano sobre la frontera marítima tiene varias implicaciones y necesita ser examinado desde diferentes ángulos.

Por el general (retirado) Yaakov Amidror

Primero, tiene sentido mirar el acuerdo desde una perspectiva financiera:

En términos de exploración de gas por parte de Israel, este es un buen acuerdo, principalmente porque le permite a Israel comenzar de inmediato a extraer gas del campo de gas de Karish, con una disminución significativa del nivel de amenaza para las plataformas marinas. Israel también podrá ofrecer a las empresas extranjeras la capacidad de continuar buscando gas adicional en sus aguas económicas en una atmósfera más favorable. Sin embargo, la pregunta es qué tan comprometido estará Hezbollah con el acuerdo.

Por el contrario, las esperanzas de Israel de ganar mucho dinero con el campo de gas al norte de la línea acordada probablemente solo se realizarán parcialmente. Esto se debe a que la línea de demarcación acordada (conocida como la Línea 23) reduce en gran medida el área sobre la que Israel podrá reclamar derechos económicos (alrededor del 17% del área de la reserva, dependiendo de cómo esté disperso el gas).

Se puede argumentar que, sin firmar el acuerdo, no había nada que dividir en absoluto (porque ninguna empresa hubiera hecho la perforación sin un acuerdo), pero esto es un consuelo para quienes cedieron esa área en las negociaciones y están tratando de reducir retóricamente sus pérdidas.

Políticamente, es importante que Israel concluya otro acuerdo, aunque no sea bilateral y bastante limitado, que resuelva una disputa con uno de sus vecinos con los que no hay acuerdos políticos. Ahora, al menos hay un tema resuelto entre ambos países: un pequeño paso hacia el reconocimiento de Israel.

Además, un acuerdo que implique la aprobación de Hezbollah es un trago amargo para la organización. Todavía ve la eliminación de Israel como un objetivo principal; pero aquí es un socio, aparentemente encubierto, en un acuerdo con Jerusalén. Esto tiene una importancia simbólica.

Desde un aspecto de seguridad, la posición de Israel de que la línea de boyas equivale a algún tipo de reconocimiento internacional es un énfasis correcto, aunque es principalmente un logro de seguridad táctica: crea un espacio más cómodo para las operaciones de rutina de la Armada israelí. Aunque la redacción, al final, no define la línea de boyas como una línea fronteriza reconocida internacionalmente, lo cual es una fuente de incomodidad; Israel puede vivir con eso, siempre que la Marina pueda operar sin ningún desafío futuro.

También existe una pequeña concesión sobre aguas soberanas. Esto es diferente a una concesión sobre aguas económicas que no están bajo la soberanía del Estado, y dejo la palabra a los juristas. Parece que este tema gira en torno a violar un principio que es más importante que el área cedida.

En el centro de las negociaciones se encontraba una disputa territorial sobre dónde se encuentra el límite entre las aguas económicas de Israel y el Líbano. Por lo tanto, desde una perspectiva estratégica, en este punto esencial, el acuerdo no es bueno para Israel.

La línea acordada es clara y muestra una completa renuncia israelí a la línea territorial que Israel reivindicó durante años con buena justificación. Los argumentos de Israel no fueron menos válidos que los libaneses para la Línea 23, que en adelante será la línea fronteriza reconocida por Israel y la comunidad internacional.

Una concesión tan completa puede percibirse como una debilidad. Me parece que incluso los observadores objetivos, que aceptan que Israel tenía un interés económico en el acuerdo, estarán de acuerdo en que la concesión absoluta encarna el miedo al conflicto con Hezbollah, un miedo que no contribuye a la disuasión de Israel.

Por el contrario, será importante ver qué interpretación da Nasrallah a la absoluta concesión israelí sobre este tema clave. En caso de que vea la acción de Israel como una capitulación por temor a la confrontación; Israel puede esperar más intentos de chantaje. Si la concesión se percibe como táctica, para acelerar las negociaciones debido a las necesidades económicas de Israel; entonces el daño de la concesión israelí será menor. Al menos públicamente, está claro que Hezbollah y Nasrallah están adoptando la primera interpretación.

Por suerte, los libaneses exigieron dos enmiendas menores al final de las negociaciones y permitieron que Israel las rechazara al menos retóricamente (en la redacción de la línea de boyas los libaneses aceptaron parte de su demanda), salvando así un poco la dignidad de Israel; aunque es claro que se trata de cuestiones menores en comparación con la concesión territorial absoluta en la línea de frontera hídrica.

La insistencia en que el asunto de la compensación financiera sea discutido directamente entre Israel y la compañía petrolera designada para explorar el norte de la Línea 23, y que su conclusión sea una condición para la utilización del gas, es económicamente importante. Como se señaló, los beneficios económicos para Israel serán menores debido a la concesión geográfica.

La insistencia de Israel en estos dos temas secundarios fue importante para el resultado de las negociaciones, cuya conclusión también está enviando un mal mensaje a la comunidad internacional. Lo que llama la atención es que Israel enfrenta negociaciones sobre fronteras marítimas con los palestinos y con los chipriotas, con quienes hay desacuerdos similares sobre los campos de gas que en su mayoría (o completamente) pertenecen al otro lado.

Es imposible en tales negociaciones ignorar la posición de EE. UU., que en la última parte de las negociaciones se inclinó a favor de aceptar la posición libanesa. No está claro si esto fue el resultado de una decisión estadounidense de hacer que Israel hiciera concesiones, en vista de que EE. UU. no logró influir en el Líbano (en realidad, Hezbollah), o si la posición de EE. UU. reflejó una decisión israelí de rendirse por completo en aras de un acuerdo, atribuyéndole gran importancia al mero acuerdo.

Es importante que Israel concluya las negociaciones en coordinación con los EE. UU., especialmente en previsión de futuros conflictos que puedan surgir entre Israel y el Líbano, especialmente en el mar.

Repasemos ahora los cuatro temas que surgieron en el debate público.

La afirmación de que el dinero del gas se utilizará para enriquecer a Hezbollah y facilitar que se vuelva más fuerte es solo parcialmente cierta. Sí, es probable que, en el contexto de la corrupción libanesa, Hezbollah también se beneficie de las ganancias del gas libanés cuando comience a fluir. Pero no se equivoquen: Hezbollah se fortalecerá no gracias a este dinero sino a los esfuerzos de Irán; mientras que el dinero del gas solo ayudará marginalmente a Hezbollah a administrar su negocio.

La afirmación de que las plataformas en ambos lados garantizan la paz probablemente sea muy exagerada. Si Hezbollah decide por cualquier motivo que es hora de iniciar un conflicto con Israel, la existencia de una “plataforma libanesa” no lo detendrá, al igual que la existencia de centrales eléctricas libanesas no impidió que usara la fuerza contra Israel. En cualquier caso, disparar contra Israel ciertamente no es una justificación para atacar una plataforma francesa en aguas del Líbano. E incluso si Hezbollah dispara contra una plataforma en aguas israelíes, está claro para los responsables de la toma de decisiones en Israel y el Líbano que Israel es un país occidental respetuoso de la ley; mientras que Hezbollah es una organización terrorista dirigida por rufianes, por lo que no es en absoluto seguro cuál será la respuesta de Israel. Por estas razones, parece que las plataformas a ambos lados de la frontera contribuirán poco a la estabilidad y la paz, excepto quizás a reducir el riesgo de disparar a las plataformas en el mar.

La tercera afirmación: que el gas libanés reducirá la dependencia del Líbano de Irán y, por lo tanto, reducirá la influencia de Hezbollah en el Líbano (y quizás también traerá más estabilidad en el Líbano), dejando de lado que el gas solo comenzará a fluir hacia el Líbano dentro de cinco a diez años no amerita. Hezbollah no es fuerte en el Líbano por su influencia económica, aunque está tratando de aumentarla. Hezbollah es la fuerza política más fuerte en el Líbano porque es la fuerza militar más poderosa del país. Ninguna organización libanesa, incluido el ejército nacional libanés, puede hacerle frente, y nadie quiere enfrentarse militarmente a Hezbollah. La llegada del gas libanés no cambiará esta realidad, y no debemos engañarnos. Debemos recordar que el Líbano no fue estable ni siquiera en los años en que su economía florecía. El Líbano no funciona no por la pobreza sino por la corrupción, que no disminuirá cuando haya más dinero para repartir entre las distintas partes interesadas. De hecho, tal vez funcione al revés.

La afirmación de que Israel puede haber hecho grandes concesiones pero que las cartas de garantía estadounidenses son una compensación política adecuada surge de una falta de comprensión. Estas garantías son una bandera que ondear para RRPP [Relaciones Públicas] y nada más. Ni siquiera son vinculantes para esta administración estadounidense, y ciertamente no para la próxima administración.

En conclusión: incluso si Israel solo hubiera logrado algunas de sus demandas para la demarcación del área marítima en disputa, pero no hubiera aceptado la demanda territorial libanesa completa, habría sido un buen acuerdo.

La completa concesión israelí en el tema territorial enturbia los otros logros:

A. La continuación inmediata de la exploración de gas israelí y el alivio que permitirá a más empresas extranjeras buscar gas en el mar.

B. Compensación financiera (menor a la esperada y no especificada) del campo de gas libanés.

C. Aprobación de la línea de boyas (a pesar de la ambigüedad en el lenguaje del acuerdo).

A la luz de esto, es importante ver cómo interpreta Nasrallah el miedo de Israel a un conflicto, porque es posible que piense (como dice públicamente) que fue el miedo al enfrentamiento con Hezbollah lo que llevó a Israel a la concesión territorial plena, y puede creer que esta situación abre la puerta a futuras presiones sobre Israel.

Si esa es su conclusión, el acuerdo no contribuirá a la estabilidad – en realidad puede causar una escalada – y la paz a corto plazo podría ser la base para una mayor tensión en el futuro.

Es posible que Nasrallah, como él lo ve, haya podido crear una ecuación disuasoria más difícil con Israel. Esa es la principal debilidad estratégica del acuerdo.

Aun así, cuando el proyecto de acuerdo sea definitivo, será necesario aprobarlo a pesar de sus debilidades.

Un rechazo israelí del acuerdo negociado por Estados Unidos dañará la legitimidad internacional de Israel en futuros conflictos que probablemente surjan con o sin los acuerdos.

La oposición de Hezbollah a la existencia de Israel no cambiará, y la cuestión de cómo estaremos mejor preparados para el próximo conflicto deberá guiarnos en las diversas decisiones.

Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security