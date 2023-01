EEUU sanciona a empresa de aviación iraní por suministrar drones a Rusia

6 enero, 2023

El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra varios ejecutivos de la empresa iraní Qods Aviation Industries por suministrar drones a Rusia para atacar a Ucrania.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro señaló a seis ejecutivos y miembros de la junta de esta empresa, un fabricante de defensa iraní clave, responsable del diseño y producción de vehículos aéreos no tripulados, y que es supervisado por el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL, en inglés).



Así, EE.UU. considera cómplice a Irán por haber transferido estos vehículos aéreos no tripulados con esta empresa, que ahora opera con el nombre de Light Airplanes Design and Manufacturing Industries, para su uso en la guerra de Ucrania.



«Seguiremos usando todas las herramientas a nuestra disposición para negar a Putin las armas que está usando para librar su guerra bárbara y no provocada contra Ucrania», apuntó la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen.



La «dependencia» del Kremlin de proveedores como Irán, añadió la funcionaria, «muestra su desesperación frente a la valiente resistencia ucraniana y el éxito de nuestra coalición global al interrumpir las cadenas de suministro militar rusas y negarles los insumos que necesitan para reemplazar las armas perdidas en el campo de batalla».



También en un comunicado, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, destacó que el apoyo militar del régimen iraní a Rusia no solo alimenta el conflicto en Ucrania, sino que también ha resultado en violaciones de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíbe suministrar drones sin la aprobación previa del organismo.



«Irán se ha convertido ahora en el principal patrocinador militar de Rusia. Irán debe dejar de apoyar la guerra de Ucrania, y continuaremos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para interrumpir y retrasar estas transferencias e imponer costos a los actores involucrados en esta actividad», explicó.



Como resultado de la acción de este viernes, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas y entidades que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC. EFE