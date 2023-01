Barenboim renuncia como director musical de la Staatsoper por motivos de salud

6 enero, 2023

El músico argentino-israelí Daniel Barenboim anunció su renuncia como director musical de la Staatsoper Unter den Linden por motivos de salud.

Después de tras varios meses de ausencia por enfermedad había retomado la batuta recientemente con ocasión del Concierto de Año Nuevo.

«Desgraciadamente, mi salud se ha deteriorado considerablemente en el último año. Ya no puedo dar el rendimiento que se exige con razón a un director musical. Por lo tanto, les ruego que entiendan que renuncio a este cargo a partir del 31 de enero de 2023», escribió el músico en un comunicado.



Para ello, pidió al responsable de Cultura de Berlín, Klaus Lederer, que rescinda su contrato con esa fecha, y recordó que ocupa la dirección musical de la Ópera Estatal de Berlín desde 1992.



«Estos años nos han inspirado musicalmente y personalmente en todos los aspectos. Creo que la Staatsoper y yo hemos sido muy afortunados el uno para el otro», señaló.



Dijo sentirse «especialmente contento y orgulloso» de que la Staatskapelle, la orquesta de la Staatsoper, lo haya elegido director titular vitalicio.



«A lo largo de los años nos hemos convertido en una familia musical y seguiremos siéndolo. Tengo en gran estima a todos los miembros de la Staatskapelle, también a aquellos que en tanto la han dejado», afirmó.



Al mismo tiempo expresó su «admiración» por los cantantes, los miembros del coro y todo el resto del personal de la Ópera Estatal, en especial a su asistente personal Antje Werkmeister.



«También me alegró especialmente que la canciller Angela Merkel y el presidente del Bundestag Wolfgang Schäuble me acompañaran tan gratamente», declaró.



Dio las gracias, asimismo, al responsable de Cultura de Berlín por mostrarle su apoyo «incluso en los momentos difíciles».



«Por supuesto, seguiré -mientras viva- estrechamente vinculado a la música y estoy dispuesto a seguir trabajando como director de orquesta en el futuro, también y especialmente con la Staatskapelle de Berlín», concluyó.



El intendente de la Staatsoper, Matthias Schulz, afirmó en un comunicado que esta institución «está en infinita deuda» con Barenboim, quien durante más de treinta años «ha enriquecido con su inagotable fuerza como personalidad artística de carisma mundial a esta casa y a su Staatskapelle».



Destacó el gran respeto por el hecho de que Barenboim «da ahora este paso por el bien de la institución y abandona sus funciones de director musical a finales de este mes».



«Uno no puede más que imaginar lo difícil que debe haber sido este paso para Daniel Barenboim. Todos nosotros deseamos a Daniel Barenboim lo mejor en su recuperación. Daniel Barenboim quedará ligado para siempre a esta casa y a la Staatskapelle de Berlín», aseguró.



Lederer, por su parte, se mostró convencido de que el músico «ha tomado la decisión correcta, aunque el proceso y, en última instancia, la decisión seguramente no hayan sido fáciles para él».



«Su decisión es reflexiva, pone en primer plano el bien de la Staatsoper y de la Staatskapelle. Todo ello merece el mayor de los respetos», agregó.



Expresó un gran respeto por Barenboim, tanto a nivel artístico como personal, al tiempo que dijo sentir un «gran pesar» por la decisión del músico. EFE