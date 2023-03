DIRECTV tendrá un ciclo de programación especial para conmemorar el Iom Hashoá de este año

31 marzo, 2023

La empresa de telecomunicaciones decidió transmitir una serie de documentales con temáticas referidas al Holocausto.

Iom Hashoá es una de las festividades más importantes de la tradición judía. Es el día de conmemoración de las víctimas del Holocausto. Este año se celebrará el 17 de abril, que es el equivalente al 27 de Nisán del calendario hebreo. La elección de la fecha es en recuerdo del levantamiento del gueto de Varsovia.

Durante el mes de abril, DIRECTV estrenará o volverá a transmitir algunos documentales como parte de la conmemoración de Iom Hashoá. La programación especial comenzará con The Devil’s Confession: The Lost Eichmann Tapes, que se estrenará el 10 de abril a las 21:00 horas. Se trata de una docuserie que muestra unas grabaciones de audio nunca escuchadas en las que Adolf Eichmann relata su participación en lo que él mismo llamó la “solución final”.

En segundo lugar, el público podrá ver The U.S. and the Holocaust, un documental que muestra la participación de los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo? El 13 de abril a las 21:00 horas. Finalmente, también se presentará el documental Cheating Hitler: Surviving the Holocaust. El filme muestra la vuelta a sus ciudades natales de tres sobrevivientes del Holocausto.

Se podrá acceder al contenido de manera gratuita a través de la plataforma digital de DIRECTV, incluso para los que no son clientes.