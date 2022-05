Detener el giro

10 mayo, 2022

El Día de la Independencia, tres israelíes fueron asesinados y otros tres resultaron gravemente heridos en otro criminal ataque perpetrado en la ciudad de Elad.

Por Yohanan Tzoreff

Los autores de este atentado también procedían, al igual que otros ataques terroristas de este último mes, de la zona de Jenín.

Los terroristas emplearon hachas y lograron darse a la fuga sin ser neutralizados.

Este atentado, el sexto de una serie de ataques de la actual escalada que comenzó a fines de marzo de 2022, exige un reexamen de la conexión entre el ataque y la escalada liderada por Hamás, en coalición con la Yihad Islámica y el Frente Popular desde dentro de la Franja de Gaza.

¿Es esta conexión solo de inspiración, o también existen dimensiones adicionales de dirección y operación?

Esto aún no está claro, pero es difícil eludir la conexión que estas tres organizaciones se apresuraron a establecer apenas conocida la noticia del atentado, en un lenguaje casi idéntico, entre éste y los enfrentamientos que tuvieron lugar en [la mezquita de] al Aqsa y el complejo del Monte del Templo por la mañana.

Del mismo modo, existe una conexión entre el ataque y el arrogante discurso pronunciado por Yahya Sinwar, el 30 de abril, en la Franja de Gaza, en el que instó a los habitantes de Cisjordania a sumarse a la resistencia armada.

«Cisjordania puede tener peso en la resistencia», manifestó Sinwar, y agregó: «No esperen instrucciones de nadie… actúen por sí mismos, individualmente… no hay necesidad más que de eso… no hay necesidad de publicarlo en las redes sociales… el que tenga un arma, que la prepare, si no la tiene, use un hacha o un cuchillo”.

Es posible que Sinwar y sus asociados estimen que este modo de aliento y orientación remota puede canalizar el intenso antagonismo que prevalece en Cisjordania hacia la Autoridad Palestina e Israel hacia la resistencia armada y violenta, ya sea que exista o no su participación física.

En cualquier caso, la imagen que surge en este momento es que Hamás y sus afiliados están gestionando los desarrollos en Cisjordania durante el último mes.

La Autoridad Palestina no demuestra suficientemente que es el organismo que controla el territorio o que trata de hacer cumplir su autoridad.

En las numerosas declaraciones de sus líderes, incluso le hace el juego a Hamás y se hace eco de sus mensajes. Hamas, por su parte, cree que la presión continua en esta dirección llevará a las masas a las calles y desencadenará el cambio que socavará la estabilidad de la Autoridad Palestina y forzará un liderazgo conjunto con Hamas.

Este es un giro peligroso que comienza a formarse y requiere pensar en términos diferentes de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora.

Fuente: INSS The Institute for National Security Studies