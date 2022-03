Detectan casi media tonelada de armas procedentes de Israel en el aeropuerto de Asunción

5 marzo, 2022

Agentes de la Aduana de Paraguay detectaron un cargamento de armas de uso civil, presuntamente de contrabando, que arribó al aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción.

La Dirección Nacional de Aduanas reveló en su cuenta de Twitter que las armas «de contrabando» fueron detectadas por el escáner de la terminal aérea y pesaron en total 460 kilogramos.



El armamento fue ingresado al país por una empresa privada «sin contar con registro habilitante ni permiso para la operación», añadió la dependencia en un hilo de trinos.



La entidad indicó que, según la Dirección de Material Bélico (Dimabel), el cargamento está compuesto por «pistolas de uso civil».

Son 250 pistolas israelíes calibre 9 milímetro ingresados al país por la firma Área Limite, sin permiso de la DIMABEL para este tipo de operaciones, pero el hecho fue detectado por el escáner de Aduanas. El valor rondaría 300 mil dólares@MaritoAbdo pic.twitter.com/lauVcnB6wb — Aduana – Paraguay (@aduanapy) March 4, 2022

Consultado por la emisora 780 AM, el subadministrador de Aduanas en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, Néstor Villalba, se abstuvo de considerar «todavía» como contrabando la carga.



Sin embargo, señaló que no cuenta con «el permiso de importación expedida por la Dimabel».



Indicó que el cargamento, procedente de Israel, llegó el pasado 19 de febrero al país en un vuelo entre Madrid y Asunción.



Según Villalba, decidieron intervenir la carga ante la demora de la mercancía en los depósitos de aduanas del aeropuerto.



«Tenemos 25 bultos con 400 kilos, pero no así la cantidad (de armas) dentro de esos bultos», sostuvo.



Villalba señaló que existen registros de que la empresa destinataria hizo tres operaciones en 2020, pero afirmó que no disponen de información sobre los productos importados en ese entonces. EFE

Los representantes de la empresa serían Miguel Angel Armando era y Cinthia Carolina Britez Viana. Sin embargo, hasta ahora no aparecieron el despachantes ni los ejecutivos de la importadora. pic.twitter.com/DbkoGVlBjV — Aduana – Paraguay (@aduanapy) March 4, 2022