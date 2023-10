Carta abierta al presidente de Uruguay

27 octubre, 2023

Señor Luis Lacalle Pou Presidente de la República Oriental del Uruguay

De mi mayor consideración:

Con estupefacción acabo de leer el comunicado número 56/23 firmado por su Ministerio de Relaciones Exteriores.

No puedo creer que usted como presidente, siga teniendo a gente que maneja ese ministerio en forma que claramente diremos: repugnante.

Ya son varias las cartas que he enviado a usted publicadas como cartas abiertas en diferentes periódicos -y varios países-, y siempre pidiendo a usted que saque de su gobierno un eslabón podrido, porque basta un solo eslabón en esas condiciones para corromper toda la cadena de mando.

Señor presidente, en estos días en el mundo entero se está viviendo una gran batalla, una entre muchas pero la más importante, que es la batalla entre la civilización como la conocemos, y la barbarie representada por el movimiento terrorista Hamás, dirigido y alimentado por Irán y mantenido económicamente por Qatar.

No le estoy hablando de pequeñeces, señor presidente. Está en juego la civilización, esa civilización que nos enseñó a vivir como seres humanos, aunque haya algunos que no la respeten.

Hay delincuentes, hay asesinos, hay países en guerra, países que se quieren tragar a otros países, hay muchas cosas que corregir, pero la barbarie que ha hecho ese grupo terrorista es peor aún que la que habíamos visto del ISIS, Daesh o Estado Islámico, que en su momento horrorizó a todos.

Estos son peores, señor presidente, mucho peores. Así lo demostraron con lo que hicieron en unas pocas horas contra una población indefensa. No quiero detallar porque no hace falta, los medios de información ya mostraron -y no toda- la barbarie porque fue tal la magnitud que el ejército de Israel no quiso hacerlo público.

¡Y su ministerio emite un comunicado al que sólo le falta ser de color rosa!!

Me da vergüenza como uruguayo. Acá no se puede andar con vueltas ni con vocabulario diplomático. No estamos ante diplomáticos, estamos ante un salvajismo atroz y un atentado contra la humanidad toda.

Ya no hablo de que, en estos momentos, pasados veinte días del fatídico siete de octubre, escribo esto mientras oigo sonar la sirena que me avisa que esos asesinos siguen tirando misiles contra las ciudades israelíes. Ya no importa tanto que un número de esos misiles es interceptado pero otro número cae sobre civiles, y además esos civiles son tanto en Israel como en el mismo territorio de Gaza donde sólo hay palestinos víctimas también de los asesinos de Hamás, y los más de doscientos rehenes de muchas nacionalidades, incluido una ciudadana uruguaya de 26 años.

Su ministerio no tiene vergüenza en hablar de “relaciones entre estados”. ¿De qué estado me está hablando ese comunicado? ¿El Hamás es un estado? ¿Para quién? ¿Para el señor ministro con minúscula? ¿El Hamás que mató y echó a tiros a los gobernantes de la Administración Palestina? ¿El Hamás que roba descaradamente los dineros que países incautos envían para los palestinos de Gaza? ¿El Hamás que roba de la UNWRA desde combustible hasta todo lo que encuentren?

Está su ministro hablando de las Naciones Unidas cuando escribe “el valor de esta organización internacional universal y rectora en la búsqueda de la paz y la seguridad internacional”. ¿Es que el ministro y usted se creen esto? ¿Qué paz y qué seguridad encontró en su búsqueda la ONU? ¿Se referirá tal vez a Ucrania, Yemen, Afganistán, entre otras?

Continúa su ministro “asegurar que la dignidad, la integridad y el valor intrínseco de todo ser humano sean respetados”. ¿Cómo piensa hacerlo? ¿Con poesía antibélica? ¿A qué poeta recurrirá?

Señor Presidente: ante despiadados asesinos que no podemos llamar animales porque ningún animal haría lo que ellos hicieron y seguirán haciendo, el comunicado del gobierno que usted preside tiene la obligación, que quede claro, de tratar como se merecen a estos asesinos.

Tiene la obligación de llamarlos por su nombre, y decir claramente que Hamás es una organización terrorista asesina. Las medias tintas equiparan a “eso” con un país soberano, democrático, que sólo salió a defender -tarde- a sus habitantes.

Tiene la obligación de declarar que el Estado de Israel tiene todo el derecho a asesinarlos para que no se repita lo sucedido, sin más límites que la conciencia de sus soldados. Y que sirva como escarmiento para otros grupos que podrían actuar como Hamás.

Tiene la obligación de exigir en la ONU que los países que apoyan a esa organización monstruosa rindan cuentas y se les sancione. Por si alguien tiene dudas, me estoy refiriendo a la República Islámica de Irán y a Qatar. Y no sólo estas dos, porque hay otros que suministraron armas o alimentaron a sus dirigentes, y que todos los conocemos.

Acá no existe una guerra entre seres humanos, existe una civilización que peligra, que es llamada civilización occidental o judeo-cristiana, y que tiene como única trinchera en el frente al Estado de Israel. Israel tendrá que hacer -ya lo hace- muchos sacrificios, especialmente en vidas humanas, para frenar a la barbarie. Lo único que se le pide a usted es que exprese su empatía, pero claramente.

Escriba usted en un comunicado: Estamos con Israel.

Y elimine de una vez al eslabón podrido de su cancillería.

Créame señor presidente, que no me hace ninguna gracia tener que escribirle así, pero ya no es la primera vez, espero que esta sea la última. Depende de usted.

Mauricio Aliskevicius