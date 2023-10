¿El Estado Palestino garantizaría la paz con Israel y con el resto del mundo?

27 octubre, 2023

Las oportunidades que hubiera un estado palestino han acabado abruptamente por la masacre perpetrada por los palestinos de Hamás contra Israel.

José I. Rodríguez

La razón más evidente por la cual desde ahora es imposible que algún día en la historia los árabes, mal llamados palestinos, tuvieran otro estado más de los muchos que ya tienen no está basada en prejuicios. La realidad sin el menor atisbo de esos supuestos prejuicios contra los reiteradamente mal llamados palestinos es que nunca los árabes, estén donde estén, han querido otro estado más que formara parte de Oriente Medio. La verdad y nada más que la verdad es que los árabes, en todas sus varias nomenclaturas, lo que siempre han querido es la aniquilación de los judíos y la destrucción del moderno Estado de Israel desde que existe.

Los judíos siempre han vivido en Oriente desde que el mundo es mundo independientemente de cómo algunos llamaran la tierra física donde habitaron desde la creación por parte del Cielo del pueblo hebreo ¿No sabías que la nación histórica que hoy conocemos como Israel la fundó el mismo Cielo? Bueno, ya va siendo hora de que lo sepas y te arrodilles ante el Creador pidiendo que tenga misericordia contigo que tanto has hostigado y sigues hostigando a los judíos y al Estado de Israel.

Imagen creada por: www.creabranding.es

Los estados árabes podrán dormir tranquilos al saber que jamás verán un Estado palestino en el mapa de Oriente. Lo que podría suponerse una frustración para el mundo árabe será un respiro profundo de no tener que soportar la presión de tener que estar en continuo conflicto con Israel y a la vez seguir derrochando millones de dólares para que los dirigentes palestinos vivan como jeques fuera de esa supuesta Palestina. Las voces árabes contra los árabes palestinos cada vez resuenan con más frecuencia y fuerza especialmente después de la masacre perpetrada por los palestinos de Hamás contra niños, bebés, jóvenes, ancianos, mujeres y adultos todas la edades y condición. No podemos olvidar, ni perdonar que mientras escribimos hay más de doscientos secuestrados israelíes que no se sabe la condición en la que están o si están vivos o muertos.

Las organizaciones de supuesta ayuda humanitaria no tienen acceso a los secuestrados ya que Hamás controla a sangre y fuego todo movimiento en Gaza, pero esas mismas organizaciones si se ocupan de trasmitir lo que Hamás quiere hacernos creer que está pasando en Gaza. Los gazatíes están subyugados que no gobernados por un grupo terrorista que no respeta los derechos humanos, aunque lamentablemente fueron los propios palestinos los que votaron masivamente a Hamás para que los gobernara. Ciertamente cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Las organizaciones humanitarias de ayuda en Gaza están organizadas por Hamás y ayudan a Hamás siendo la correa de trasmisión para seguir induciendo al odio contra Israel y los judíos en todo el mundo.

La comunidad internacional representada por la Organización de Naciones Unidas contra Israel sigue encabezada por un antisemita camaleónico que se ha adaptado a vivir entre serpientes venenosas y escorpiones en que hemos llamado del desierto grande y espantoso de la ONU. Todos los países del mundo pueden dormir tranquilos que jamás van a tener que compartir tierra con un Estado Palestino ni asiento en el nido de serpientes en el que se ha convertido la Organización de Naciones Unidas contra Israel (ONUI).

El mismo Biden dice que “después de la guerra entre Israel y Hamás debe haber un Estado palestino” ¿Acaso el premio por la masacre perpetrada por los palestinos de Hamás es regalarles un estado para que sigan masacrado a las futuras generaciones de judíos? Otra pregunta ¿Ha venido la paz al mundo y a Israel por tener estados árabes reconocidos internacionalmente? ¿Qué hace pensar que por tener un estado palestino el mundo va a tener paz? Turquía un estado soberano que pretende formar parte de la Comunidad Europea, en boca de su presidente Erdogan, dice Hamás no es un grupo terrorista sino un grupo de liberación.

Con estos amigos de los estados árabes no necesita más enemigos Israel y Occidente ¿Garantizaría la paz con Israel y con el resto del mundo un estado palestino? No, definitivamente no. Lo que sí garantizaría es un estado más árabe añadido a la lista de los que buscan la aniquilación de los judíos y del Estado de Israel. Hazlo saber.