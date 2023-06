Carta abierta al director de Uypress

6 junio, 2023

Señor director de Uypress Esteban Valenti De mi consideración:

Escribo estas líneas motivadas por lo que expresa el último artículo del siempre antisemita (explicaré la validez de este adjetivo) Luis E. Sabini Fernández en su periódico, a lo que se agrega el hecho de que mis dos últimas respuestas a artículos anteriores usted no las publicó.

Quiero informar a usted que todas mis respuestas al mencionado Sabini son publicadas en varios países, en distintos medios de prensa, aunque usted las publique o no. Igualmente será hecha pública la presente.

De nada vale el argumento de que alguien encuentre en mis cartas lo que se pueda considerar insulto, yo no insulto y lo que escribe Sabini es un insulto a la inteligencia y a la información de los lectores de Uypress, además de insultar al pueblo judío, y no sólo a los israelíes porque lo escrito por Sabini deja bien claro que nos ataca a todos, y yo me siento atacado. Lo creo merecedor de un pleito por injurias, pero no lo creo merecedor de que se “gaste pólvora en chimangos”.

Foto: Israel Football Association

De que esta carta salga o no publicada en Uypress depende el reconocimiento (o no) de la imparcialidad de ese medio de información. Artículos como los que escribe el mencionado autor no son de información ni opinión, son pura y exclusivamente de desinformación.

Paso a comentar y contestar.

El antisemitismo no es ni lo fue nunca un tema de semántica, un buen o mal uso del idioma, sino un mal uso de la materia gris del antisemita.

Si le preocupa al mencionado autor el significado de “IHRA” (*), y quienes lo integran, a mí no me preocupa porque antes que él y personas más importantes que él, gobernantes y legisladores de muchos países consideraron que la definición es válida y además establecieron sanciones penales y económicas a quienes tengan actitudes que puedan ser incluidas en el concepto de antisemitismo. Tal vez le preocupa al señor Sabini que él mismo pueda ser acusado y condenado por antisemitismo por casi todos sus artículos.

Menciona un juicio que en estos momentos es noticia en la Argentina, no es un tema del cual deba hablar yo, ya que hay un pleito judicial en curso, por lo que hay jueces y fiscales que deberán actuar, y es un país que no es el mío.

Le molesta al señor Sabini que el IHRA se fundó 50 años después del Holocausto. Es tan ridículo como si le molestara que la Sociedad Filantrópica Cristóbal Colón se fundó en el año 1892 y no a principios del siglo XVI en agradecimiento a Colón por su descubrimiento de América. Pero la Sociedad mencionada no es judía por lo que no entra en los temas que atacan sus artículos. Menciono al pasar que Colón era judío, se encontraron pruebas en sus cartas a su hijo entre otros detalles.

Le molesta también la fecha en que se “socializó” (sic) la palabra “Holocausto”, como si una palabra cambiara el asesinato de seis millones de seres humanos por el solo hecho de ser judíos (o haber tenido un abuelo judío). Ni cambió este número ni revivió los entre 50 y 60 millones de personas que murieron en la segunda guerra mundial.

No le molesta ni lo menciona, el Holocausto armenio, que a más de cien años de la masacre de un millón y medio de armenios a manos de los turcos (imperio otomano), todavía hay países -Turquía entre ellos- que no aceptan darle ese apelativo.

Como dato sin seriedad alguna, acusa a las películas de Hollywood del uso de la palabra Holocausto: “sino cuando Hollywood produjo un material fílmico que sensibilizó multitudes. En 1978, con la serie (episodios) Holocaust.”

Del Juicio de Nuremberg de 1945 a los jerarcas nazis, escribe: “No vamos a creer que fue por falta de fondos o de apoyos mediáticos. Si algo se vio durante los juicios de Nüremberg de 1945 (no los nazis, de 1935, en la misma ciudad, sino los del estrado judicial montado por las potencias vencedoras al fin de la 2GM), es que todo se orquestó sin dificultades y que su estructura administrativa fue tripulada por judíos.” Ahora resulta que ese juicio hecho por las potencias aliadas a la potencia perdedora, fue todo obra de judíos. Transcribimos de internet: “Para realizar los juicios que tuvieron lugar en 1945 y 1946, se eligió Nuremberg en Alemania. Los jueces de las potencias aliadas (Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos) presidieron las audiencias de veintidós principales criminales nazis.”

Israel no existía, los judíos europeos casi ya no existían, pero para los antisemitas todo lo que es malo (Sabini menciona ese juicio de Nuremberg como algo malo) es obra de los judíos. Lo que no concuerda, o es mi falla, es que si los judíos somos tan poderosos cómo permitimos que Hitler asesinara a un tercio de nuestro pueblo, y cómo permitimos que después Stalin redondeara ese número para arriba. De nada sirve un argumento anterior de que los judíos causamos el Holocausto para tener un pretexto para exigir el Estado de Israel. No se precisaba porque antes de la guerra y ya desde 1917 y 1920 existían la Declaración Balfour y otros documentos y también movimientos políticos y conversaciones para el establecimiento de un hogar para el pueblo judío.

Continúa: “Desde 1945 hasta bien entrada la década de los ’70 la visión de la peripecia vivida por judíos, y gitanos, homosexuales, socialistas, cristianos, comunistas, anarquistas bajo el 3er. Reich, recibió diversos calificativos, uno de tantos, holocausto.[1] Tras la 2GM uno de los calificativos más empleados, procurando justipreciar el alcance del daño fue genocidio”. Me permito agregar: masones, discapacitados física o mentalmente, adversarios del régimen, y más. ME SIGO PREGUNTANDO: ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL USO DE LAS PALABRAS GENOCIDIO, HOLOCAUSTO, MASACRE? Es evidente que machacar con problemas que más bien corresponden a la Real Academia Española distrae de la realidad jurídica de que los antisemitas comienzan a preocuparse de sus dichos y sus escritos porque puedan catalogarse de delito.

Todo lo que sigue en ese artículo que Sabini titula “¿Es antisemita atacar a Israel?”

Le contesto muy simplemente: señor Luis E. Sabini Fernández: usted es un antisemita nato por lo siguiente:

Ataca a Israel por un apartheid que no existe en absoluto,(**) y nada dice del verdadero apartheid que sí existe en países musulmanes donde quienes no son como los gobernantes quieren son asesinados. Nunca dijo una sola palabra de lo que sucede en países musulmanes con los habitantes no musulmanes, los homosexuales, las mujeres que no usan bien el hijab, los disidentes políticos. Nunca dijo por qué en Gaza no puede haber un solo integrante de la Administración Palestina de Mahmud Abbás, ni por qué Mahmud Abbás no hace elecciones en la Palestina que él gobierna. La muerte de un solo palestino le da pie a que usted critique a Israel fervientemente, pero jamás escribe una palabra del medio millón de sirios que mató Assad en Siria, de los que mata Erdogan en Turquía, de los que cuelgan a diario en Irán, de todos los asesinados por los regímenes totalitarios musulmanes. Niega que en Israel hay libertad plena de cultos y respeto total a derechos humanos -mentira absoluta- y nada dice que en los países musulmanes ni siquiera tienen una noción del significado de “derechos humanos”. Acusa a Israel de conquistador y colonizador, cuando -por dar un ejemplo- devolvió a Egipto el Sinaí (tres veces la superficie de Israel) con tal de que Sadat firmara la paz, pero no acusa a Turquía de masacrar al pueblo kurdo, ni una palabra de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, menos aún de la invasión asesina de Rusia a Ucrania.

Aquel gran sabio que fue Confucio dejó escrito: “Teme al hombre de un solo libro”. Usted señor Sabini es un hombre “de un solo libro” pero tengo mis dudas de que alguna vez haya abierto ese libro para leerlo, y si lo leyó no lo entendió. Ya sea que ese único libro lo haya escrito Karl Marx (judío), Vladimir Ilyich Ulyanov – Lenin, Rosa Luxemburg (judía), León Trotski (judío), o algún otro,

Seguramente usted señor Sabini no entendió el alma de las respectivas teorías. Lo único que usted se afana en escribir es pestes sobre Israel sin el mínimo interés en informarse con fuentes confiables, y seguramente jamás pisó Medio Oriente por lo que nada de lo que usted asegura lo vio con sus propios ojos.

A la espera de ver esto publicado, saluda al señor director atentamente

por Mauricio Aliskevicius

(*) IHRA – Sigla en inglés de Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto. Corresponde a una organización intergubernamental fundada en 1998 que reúne a gobiernos y expertos para fortalecer, avanzar y promover la educación, la investigación y el recuerdo del Holocausto en todo el mundo y para cumplir los compromisos de la Declaración del Foro Internacional de Estocolmo sobre el Holocausto (o Declaración de Estocolmo). El IHRA tiene 34 países miembros (…) y siete países observadores. (WIKIPEDIA).

(**) – Una pequeña prueba del día de hoy sobre la inexistencia de discriminación o apartheid en Israel: Campeonato Mundial de Fútbol Sub 20 – Acaba de ganar Israel a Brasil por 3 a 2. Los goles israelíes fueron convertidos por un árabe musulmán, un beduíno musulmán y un judío, los tres ciudadanos israelíes. Israel no goleó a Brasil porque un penal fue atajado y otro penal salió fuera del palo izquierdo; los dos penales fueron ejecutados por dos jugadores árabes musulmanes, que fueron abrazados y consolados por sus compañeros del equipo israelí.