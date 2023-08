Cancelan el concierto de una cantante tunecina acusada de «normalización» con Israel

3 agosto, 2023

La célebre cantautora tunecina Amel Mathlouthi anunció la cancelación de un concierto previsto en su país de origen, acusada de "normalización" con Israel tras participar en una gira en la parte oriental de Jerusalén y en la capital de la Autoridad Palestina en Cisjordania.

«Todo el mundo conoce mi amor por Palestina desde mis inicios. He ondeado la bandera palestina en escenarios internacionales», se mostró sorprendida la cantante en sus redes sociales, en las que denunció una decisión «arbitraria e injustificada» por parte del Festival de Hammamet (centro-este), donde iba a participar el próximo 9 de agosto.



El pasado mes de julio, Mathlouthi, de 41 años y nacionalizada estadounidense, ofreció varios espectáculos en la parte oriental Jerusalén – liberada de la ocupación jordana por Israel en 1967- y en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania (Judea y Samaria). Por ello, declaró ser víctima de una campaña difamatoria por parte de personas que se reivindican del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).



«¿Siempre he cantado humanidad y libertad y vienen a acusarme de normalización?», se preguntó la artista, que saltó a la fama tras la revolución tunecina de 2011 con su tema «Kelmti Horra» (Mi palabra es libre en dialecto local) y que interpretó durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz de 2015, otorgado al Cuarteto para el Diálogo Nacional por su contribución a la democracia.



En un comunicado, la dirección del evento hizo pública su decisión sin explicar los motivos y aseguró que reembolsará las entradas a los asistentes afectados mientras Mathlouthi defiende no haber sido informada previamente de dicha cancelación.



El Parlamento tunecino reveló que el Comité de Derechos y Libertades ha iniciado el estudio de un proyecto de ley para criminalizar las relaciones con Israel como muestra de «su apoyo incondicional a la causa palestina».



Después de que Emiratos Árabes restableciera sus relaciones diplomáticas con Israel en septiembre de 2020 con la firma de los Acuerdos de Abraham- a los que se sumaron más tarde Bahréin, Marruecos y Sudán-, algunos analistas aseguran que Túnez podría ser el próximo estado en cambiar su política motivado por las deudas financieras.



El país magrebí, que acogió en la década de los ochenta la sede de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) tras su huida de Beirut -sede que después Israel bombardeó-, es uno de los países de la región del Magreb que ha mantenido una política más hostil.



El presidente Kais Said- que se hizo con plenos poderes en 2021 para «preservar la paz social»- ha defendido desde su campaña electoral la llamada “causa palestina” y ha calificado este acto de «alta traición». EFE y Aurora